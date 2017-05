Presidenti Nishani dekreton 25 qershorin, si datën e zgjedhjeve parlamentare dhe atyre në Kavajë

Presidenti Bujar Nishani ka dekretuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare më 25 qershor, ashtu siç parashikon marrëveshja e disa ditëve më parë mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Po kështu, në bazë të kësaj marrëveshje, Kreu i Shtetit dekretoi në të njëjtën datë, zgjedhjet për kreun e ri të Bashkisë Kavajë

Zhvillimi i zgjedhjeve parlamentare më datë 25 qershor, që u vendos pas shtyrjes së kërkuar në kuadër të marrëveshjes midis kryesocialistit Edi Rama dhe liderit demokrat Lulzim Basha, është dekretuar edhe nga Presidenti Bujar Nishani. “Në respekt të Kushtetutës dhe dispozitave të Kodit Zgjedhor, si dhe bazuar në kërkesën e krerëve të mazhorancës dhe të opozitës për caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare dhe të zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kavajë, pjesë e kësaj marrëveshje politike, Presidenti i Republikës vendosi të miratojë këto kërkesa, si vijon: Ndryshimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, më 25 qershor 2017. Theksojmë se kjo datë i përket ditës së diel të fundit të periudhës zgjedhore të parashikuar në Kodin Zgjedhor për mbajtjen e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë. Gjithashtu, Presidenti i Republikës ka vendosur të dekretojë të njëjtën datë, 25 qershor 2017 dhe për zhvillimin e zgjedhjeve vendore të pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kavajë”, u shpreh këshilltari i presidentit. Në deklaratën për media të këshilltarit Olsi Lafe, thekoshet vlerësimi maksimal që presidenti Nishani i bën kësaj marrëveshje, e cila sheshoi tensionet dhe i vlen të ardhmes evropiane të vendit. “Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani është njohur tashmë me arritjen e marrëveshjes politike midis mazhorancës dhe opozitës, të datës 18 maj 2017, marrëveshje që mundëson përfshirjen e opozitës në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare si dhe në zgjedhjet e pjesshme vendore për Kryetar të Bashkisë Kavajë. Në vijim të iniciativës së Tij institucionale e të vazhdueshme për të nxitur dialogun politik me synim gjetjen e zgjidhjes politike mbi baza kompromisi, Presidenti i Republikës vlerëson maksimalisht këtë marrëveshje si një arritje të rëndësishme me interes për vendin dhe popullin shqiptar. Në këtë kontekst, Kreu i Shtetit gjithashtu shpreh mirënjohjen dhe ndaj kontributit të çmuar të dhënë nga miqtë evropianë dhe amerikanë të Shqipërisë”, tha Lafe për mediat.