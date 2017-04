Presidenti Nishani: Jam optimist se politika do gjejë zgjidhjen e duhur dhe me më pak pasoja

Kriza politike/ Në këtë situatë krize politike, politikanët bashkë me urimin për Pashkën, kanë përcjellë edhe urim për zgjidhjen sa më të shpejtë të ngërçit. Presidenti i Republikës, Bujar Nishani ka deklaruar nga Dropulli se palët politike me besimin dhe ndihmën në zot duhet të gjejnë zgjidhje, pasi ai ka dekretuar datën e zgjedhjeve

Në këtë situatë krize politike, politikanët bashkë me urimin për Pashkën, kanë përcjellë edhe urim për zgjidhjen sa më të shpejtë të ngërçit."Presidenti i Republikës e ka dekretuar datën", ishte qëndrimi i prerë i Presidentit Bujar Nishan, ndërsa u shpreh optimist se politikanët me ndihmën e zotit dhe në respekt të njëri tjetrit do të orientohen për të gjetur zgjidhjen e duhur me më pak pasoja. "Kisha dhe besimi dhe zoti janë ata që na japin forcë dhe besim. Unë nga ky vend i besimit jam optimist që Shqipëria dhe shqiptarët edhe politikanët edhe institucionet do të orientohen me ndihmën e zotit në radhë të parë edhe me dashuri dhe mirënjohje dhe respekt për njërit-tjetrin të gjejnë zgjidhjen e duhur në mënyrën më të lehtë dhe më me më pak pasoja të mundshme. I uroj edhe atyre të orientohen në rrugën e Zotit".