Presidenti Nishani: “Kam informacione zyrtare e serioze, u përdor resurs i madh financiar për të blerë votat”

Kreu i shtetit ka dhënë alarmin mbrëmë se fenomeni i shitblerjes së votës në Shqipëri po kthehet në një kulturë shoqërore. Në një intervistë për RTSH-në, Presidenti Nishani ka deklaruar se fenomeni i shitblerjes së votës po kthehet në një kulturë shoqërore për fatin e keq dhe që po thellohet. Duke folur për zgjedhjet brenda PD-së, ai thekson se nuk ka asnjë platformë për të krijuar një parti politike apo për të kandiduar për kryesimin e ndonjë partie

Kreu i Shtetit, Bujar Nishani ka deklaruar se në zgjedhjet e 25 Qershorit ishte prezent fenomeni i shitblerjes së votës. Në një intervistë me gazetarin Lutfi Dervishi, për emisionin “Përballë” dhe që u transmetua në RTSH 1, Presidenti Nishani ka folur për zgjedhjet parlamentare, zgjedhjet në PD, mandatin e tij 5-vjeçar, marrëdhëniet me mazhorancën. Presidenti Nishani thotë se shitblerja e votës ka qenë një nga dy problemet e mëdha që shoqëruan zgjedhjet parlamentare “Informacionet e mia zyrtare, serioze tregojnë që është përdorur resurs i madh financiar për të blerë votat. Në të gjithë territorin shqiptar”, tha Nishani. Presidenti sheh si problem të parë mospjesëmarrjen dhe beson se shitblerja e votës ka ndikuar në mandate dhe rezultatin e përgjithshëm. “Nuk ka diskutim. Në mandatet dhe në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve. Për sa kohë ndikon në mandate, mandatet përbëjnë rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve.” Nishani është kritik për këtë fenomen ndaj organeve ligjvënëse. “Fakti që nuk ka pasur në raport me fenomenin, në gjykimin tim, nuk ka pasur minimumin e reagimit dhe goditjes së këtij fenomeni në përqindje, as minimumin në gjykimin tim, tregon që ose është toleruar nga institucionet e zbatimit të ligjit ky fenomen, ose kanë qenë të paaftë për ta identifikuar e për ta goditur. Fenomeni i shitblerjes së votës po kthehet në një kulturë shoqërore për fatin e keq dhe që po thellohet”, tha Kreu i Shtetit. Nishani u shpreh edhe për zhvillimet në Partinë Demokratike dhe për të ardhmen e tij pas 24 korrikut, ditë kur mbaron mandati si President. “Unë jam investuar në politike, por nuk kam asnjë platformë, asnjë ide, asnjë qëllim për t’u kthyer kryetar partie apo për t’u bërë kryetar partie apo për të krijuar një parti politike”, tha Nishani.