Presidenti Nishani nderohet me titullin ‘Qytetar Nderi’ nga Komunat e Prizrenit dhe Drenasit

Në ditën e fundit të vizitës në Kosovë Presidentit Bujar Nishani iu dha titulli “Qytetar Nderi” i Prizrenit. Në ceremoninë që u mbajt në kompleksin historik të Lidhjes së Prizrenit qindra qytetarë, përfaqësues të bashkësive fetare dhe politikanë të njohur. Ndërkohë Kreu i Shtetit shqiptar, pas marrjes në dorëzim të titullit theksoi se ndihej tepër i vlerësuar prej këtij nderimi që iu bë nga qytetarët dhe autoritet e Prizrenit. “Isha shumë i nderuar që ta kryej këtë vizitë shtetërore të fundit pikërisht këtu, aty edhe ku e nisa në fillim të mandatit tim presidencial, në Kosovë. Nga Prizreni, vendi i bashkimit dhe harmonisë, i respektit të bashkëjetesës, civilizimit, dhe kulturës, dua të theksoj se do t’u jem përjetë mirënjohës për këtë nderim që m’u bë sot këtu. Nga Prizreni i betejave për ekzistencë, i përpjekjeve për bashkim dhe lidhje, i kulturës, i gjuhës sonë të bukur shqipe, nga Prizreni i mikpritjes dhe sot i shkollës e i dijes në çdo lagje e shtëpi, ju siguroj ju dhe të gjithë qytetarët e Prizrenit se do të besoj po aq fort sa kam besuar gjithë jetën time te vlerat e lirisë. Jam i bindur se qytetarët e Prizrenit do ta përcjellin këtë te brezat e rinj, te ata që vijnë: vlerën tonë kryesore, Besën. Zoti e nderoftë dhe e bekoftë popullin e Prizrenit, e të Kosovës dhe popullin shqiptar!”, u shpreh Nishani. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, Nishani u ndal edhe në qytetin e Gjakovës, ku në takimin me kryetaren e Komunës Mimoza Kusari-Lila diskutuan për zhvillimin e zonës në kuadër të projekteve të përbashkëta me disa qytete shqiptare. Më herët gjatë ditës së djeshme kreu i shtetit vizitoi Komunën e Drenasit, ku u vlerësua po me titullin “Qytetar Nderi”, në emër të kontributit e dhënë për qytetarët dhe shtetin e Kosovën dhe për vënien e Shpalljes së Pavarësisë në axhendën e tij prioritare. Pas marrjes së titullit në truallin e sakrificave të heronjve të shumtë shqiptarë, Nishani deklaroi se për nderin e besimin e dhënë do të bëjë maksimumin dhe sakrificën më sublime për ta ruajtur po me nder. “Me këtë nderim më keni ngarkuar me një përgjegjësi të madhe dhe më keni dhënë një peshë shumë të madhe detyrimi që për gjithë jetën time. Të të nderojë Drenica, të ka nderuar e gjithë Shqipëria! Të të nderojë Drenica do të thotë që të është besimi nga gjithë ai gjak i derdhur, besimi në emër të gjithë atyre sakrificave të bëra ndër shekuj. Ky nderim sot është një garanci e madhe se sa shumë ju, dhe ky popull beson te mundësitë që ne kemi së bashku për të ecur përpara, për të menduar, për të punuar, për të kontribuar, për të mos harruar si dhe për të nderuar së bashku”, theksoi Nishani.