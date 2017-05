Presidenti Nishani në samitin e Meksikës: Shqipëria tërësisht e angazhuar në reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore  

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, me ftesë të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe të Presidentit të Shteteve të Bashkuara Meksikane, mori pjesë në punimet e Platformës Globale 2017 për Reduktimin e Rrezikut të Katastrofave, që po zhvillohet në Kankun të Meksikës. Për herë të parë punimet e kësaj platforme zhvillohen jashtë ambienteve të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë dhe aktiviteti u ndoq nga një numër i konsiderueshëm drejtuesish shtetesh e qeverish, si dhe shkencëtarë, akademikë, përfaqësues të agjencive të ndryshme të emergjencave civile, e të tjerë. Në këtë aktivitet, Presidenti Nishani shoqërohej edhe nga Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, zonja Voltana Ademi, si kryetarja e një prej bashkive më të prekura nga katastrofat natyrore në Shqipëri. Ne fjalën e tij, Kreu i Shtetit theksoi se “Shqipëria, ashtu si edhe vendet e tjera është tërësisht e angazhuar për të kontribuar me të gjitha mundësitë dhe kapacitetet e saj, në reduktimin e rrezikut që vjen nga fatkeqësitë natyrore dhe ndërtimin e aftësive ripërtëritëse që garantojnë një zhvillim të qëndrueshëm të vendit”. Në mënyrë të veçantë, Kreu i Shtetit, evidentoi faktin se Shqipëria renditet ndër një nga vendet me prekshmëri të lartë nga fatkeqësitë natyrore, si në nivel evropian ashtu edhe nivel botëror dhe për këtë arsye ajo është seriozisht e angazhuar në zbatimin e Agjendës 2030, për Zhvillim të Qëndrueshëm, krahas vendeve të tjera anëtare të Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu, Presidenti Nishani, vlerësoi angazhimet e marra me Agjendën 2030 dhe Marrëveshjen e Parisit për Klimën, duke i konsideruar ato jo vetëm si mundësi për gjeneratën aktulale, por edhe për brezat e së ardhmes Zbatimi i këtyre dokumenteve ndërkombëtare, ku Shqipëria është pro-aktive, konsiderohen me të drejtë si strategjitë kryesore globale për përballimin e ndryshimeve klimaterike, arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm, ndihmën ndërkombëtare, por edhe për çështjet e sigurisë e të paqes në botë”, citohet Kreu i Shtetit në një njoftim të zyrës së shtypit pranë Presidencës, lidhur me aktivitetin. Presidenti Nishani e njohu auditorin edhe me masat legjislative të marra nga Shqipëria deri tani, apo në proces hartimi e miratimi, për mbrojtjen civile nga katastrofat natyrore dhe integrimin e prioriteteve dhe objektivave për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë, si dhe për përmirësimin e koordinimit me njësitë e qeverisjeve vendore dhe të planeve të emergjencave civile, për identifikimin e saktë të burimeve të rrezikut, por edhe të parashikimit të masave përkatëse në kohëi. Në kuadrin e pjesëmarrjes në këtë aktivitet të përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë meksikane, Presidenti Nishani u takua edhe me Përfaqësuesin Special të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat, zotin Robert Glasses, me të cilin bisedoi në mënyrë të veçantë për rritjen dhe forcimin e bashkëpunimit mes strukturave përkatëse të Kombeve të Bashkuara dhe atyre shqiptare në masat paraprake për menaxhimin e efekteve të katastrofave. Presidenti Nishani e njohu zotin Glasser me angazhimet e marra nga Shqipëria si në nivel lokal ashtu edhe rajonal, si dhe bashkëpunimin me disa prej vendeve fqinje anëtare të BE-së për katastrofat natyrore, kryesisht nga përmbytjet apo zjarret në periudhën e verës.