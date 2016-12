Presidenti Nishani nga ambientet e Katedrales Ortodokse “Ngjallja e Krishtit” uron besimtarët e krishterë për Krishtlindjen  

Nishani: Në ditën e shpresës, urime të përzemërta për besimtarët e krishterë e të gjithë shqiptarët

Presidenti Bujar Nishani së bashku me Zonjën e Parë, Odeta Nishani kanë vizituar mesditën e ditës së djeshme Katedralen ortodokse “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë, nga ku i uruan të gjithë besimtarëve të krishterë festën e Krishtlindjes. Në vizitën e tyre ata u pritën nga Kryepeshkopi Anastas Janullatos dhe kreu i shtetit, pasi i uroi mbarë popullit shqiptar më shumë lumturi, besim, shpresë dhe begati, shprehu edhe mirënjohjen e tij për misionin e Kishës Autoqefale Shqiptare.“Në këtë ditë të shpresës dëshiroj të përcjell urimet e mia më të mira dhe të familjes sime: Gëzuar Krishtlindjet për të gjithë besimtarët e krishterë, por edhe për mbarë popullin shqiptar për më shumë lumturi, më shumë besim, shpresë e më shumë begati! Sot në mënyrë të veçantë dua të shpreh gjithashtu në emrin tim dhe në emër të Institucionit që përfaqësoj vlerësimin më të lartë dhe mirënjohjen për Kishën Autoqefale Shqiptare si dhe për Kryepeshkopin Anastas për mesazhin që përcjellin, atë të bashkimit dhe jo të ndarjes, mesazhin e paqes dhe jo të urrejtjes, mesazhin e shpresës dhe jo të fatalitetit, ndaj edhe njëherë gëzuar! Gëzime dhe mbarësi për të gjithë!”, u shpreh Presidenti Nishani.

Ish-kryeministri Berisha: Magjia e natës së lindjes së Krishtit të shndërrohet në mirësi, shpresë e forcë për të gjithë shqiptarët/Ish-kryeministri Sali Berisha gjithashtu ka uruar të gjithë besimtarët e krishterë dhe popullin shqiptar me rastin e festës së Krishtlindjes. Berisha ka zgjedhur ta bëjë urimin e tij nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, ku shprehet se magjia e natës së lindjes së Krishtit Mbret duhet të shndërrohet në mirësi, gëzim, shpresë e forcë për të gjithë besimtarët e Zotit. Postimi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha: “Gëzuar Krishtlindjen! Të dashur miq, sonte është nata e lindjes së Hyjit, Krishtit Mbret, nata më magjepsëse për të gjithë besimtarët e krishterë në Shqipëri dhe mbarë botën. Prandaj dhe le t’i urojmë ne së bashku përzemërsisht miqtë tanë të krishterë kudo që janë Gëzuar Krishtlindjen. Magjia e kësaj nate le të shndërrohet në eliksirin e jetës, në mirësi, gëzime, shpresë, besim e forcë për çdo njërin prej jush, për të gjithë besimtarët e Zotit, për mbarë shqiptarët! Krishti Mbret ju bekoftë! Gëzuar”.

Kryeparlamentari Meta:Në ditë reflektimi si kjo e Krishtlindjes shqiptarët të tregojnë më tepër solidaritet/ Ambientet e Kishës Ortodokse Autoqefale janë zgjedhur edhe nga Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta si vendi prej nga ka uruar të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Krishtlindjes. Meta ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, deputetja Monika Kryemadhi dhe në deklaratën e dhënë për median pas vizitës, dha një mesazh urimi për të gjithë shqiptarët duke bërë thirrje për më shumë harmoni, paqe dhe mirëkuptim. “Në këtë ditë të lindjes së Krishtit, të ditës edhe të shpresës dhe të besimit, urojë të gjithë besimtarëve të krishterë dhe të gjithë shqiptarëve më shumë paqe, harmoni, dhe mirëkuptim me njëri tjetrin, dhe sidomos në këtë ditë mjaft të rëndësishme. Më shumë vëmendje, përfshirje dhe mbështetje për ata që janë në gjendje më të vështirë, për të pamundurit, në mënyrë që shoqëria jonë, që vendi ynë, të gëzojë në një harmonie dhe paqe shpirtërore dhe sociale më të fortë”, u shpreh krye parlamentari Meta. Kreu i Kuvendit theksoi se kjo është një ditë reflektimi sidomos për ata për persona që janë më shumë në vështirësi dhe në ditë të tillë duhet treguar më shumë solidaritet. Ndërkaq, Kryetari i Kuvendit zhvilloi vizitë edhe në selinë e Vëllazërisë Ungjillore të Shqipërisë, për të përcjellë urimet e tij me rastin e Krishtlindjes.