Presidenti Nishani pret në një takim zv/Kryeministrin e Kinës Zhang Gaoli

Nishani: Ka rëndësi forcimi i bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve

Presidenti Bujar Nishani ditën e djeshme ka pritur në një takim Zëvendëskryeministrin e Kinës, Zhang Gaoli, i cili po zhvillon një vizitë dy ditore në Shqipëri. Nishani vlerësoi vëmendjen që Kina dhe zyrtarët e saj të lartë po i kushtojnë në vitet e fundit marrëdhënieve me Shqipërinë, duke theksuar se kjo tregon një shenjë domethënëse miqësie dhe një nxitje të mëtejshme për bashkëpunim në të gjitha fushat. Kreu i Shtetit deklaroi se marrëdhënie dypalëshe kanë hyrë në një fazë të re të bashkëpunimit institucional, kulturor e sidomos ekonomik. Nishani e njohu zyrtarin e lartë kinez me zhvillimet në rajonin e Ballkanit, duke evidentuar progresin në drejtim të paqes dhe stabilitetit. Presidenti shprehu besimin se roli që Kina luan në arenën ndërkombëtare dhe Kombet e Bashkuara, në mbështetje të paqes dhe sigurisë do të shtrijë efektet e veta pozitive edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në pavarësinë e Kosovës. Në fund të takimit, Nishani përmes Gaoli-t i përcolli Presidentit të Kinës përshëndetje të përzemërta si dhe një ftesë për të vizituar Shqipërinë në një kohë të përshtatshme.

Përfaqësuesi i konservatorëve britanikë: Integritetin e procesit zgjedhor në Shqipëri e garanton vetëm një qeveri teknike/ Protesta e opozitës shqiptare dhe kauza e zgjedhjeve të lira e të ndershme ka marrë ditën e djeshme mbështetjen e një prej përfaqësuesve më të lartë të konservatorëve britanikë, si Daniel Hannan, i cili në një intervistë për Top-Channel ka theksuar se vendi ynë ka nevojë për krijimin e një qeverie teknike që të sigurojë integritetin e të gjithë procesit zgjedhor. I gjendur në Shqipëri për të marrë pjesë në samitin e lirisë ai ka komentuar situatën politike në vendin tonë, duke lënë të kuptohet se e sheh si jetik zbatimin e kushtit të vendosur nga lideri i opozitës, Lulzim Basha për garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Hannan në Britani është i njohur si mendja që ideoi Brexit dhe solli divorcin mes Londrës dhe BE-së. “Që demokracia të funksionojë, duhet që të gjitha palët të bien dakord për një rrugëzgjidhje. Aspekti më thelbësor i çdo demokracie është të pranojnë legjitimitetin e rezultatit. Njerëzit do të mbajnë mend që edhe në kohën e bashkimit sovjetik ka patur zgjedhje të rregullta. Edhe pse ato nuk kishin asnjë kuptim. Ndaj të gjitha palët politike duhet të kuptojnë se zgjedhjet janë reale. Mendoj se ka një çështje shumë të fortë që për një kohë të shkurtër vendi të ketë një qeveri teknike, që deri tani vetëm është propozuar, për të garantuar integritetin e të gjithë procesit zgjedhor. Një qeveri e dakordësuar nga të gjitha partitë politike, dhe një qeveri e cila thjesht do të garantojë mbështetje për të gjitha partitë në Shqipëri se këto ishin zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe meqë ra fjala, nuk mendoj se kjo duhet të shihet vetëm si një argument kundër qeverisë aktuale. Mendoj se do të ishte një precedent i mirë që përpara çdo palë zgjedhje, që për disa javë mund të keni dikë në krye që mos të jetë i politizuar”, u shpreh Hannan.