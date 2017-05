Presidenti Nishani: Solidarizohem me qytetarët britanikë në këto momente të vështira

Atentati kamikaz në Mançester shënon mbi 22 viktima dhe 59 të plagosur

Një masakër e vërtetë mes të rinjve ajo që ndodhi mbrëmjen e së hënës në Manchester, ku një kamikaz hodhi veten në erë në një koncert të Ariana Grandes. Bilanci zyrtar flet për 22 viktima dhe 59 të plagosur. Policia konfirmoi se bëhet fjalë për një sulm terrorist. Atentatori kishte me vete një bombë artizanale dhe hodhi veten në erë në zonën e biletarisë, shpjegoi për mediat kreu i policisë së Manchester Jan Hopkins. Bomba e përdorur nga atentatori vetëvrasës kishte gozhda në brendësi, për të shkaktuar edhe më shumë dëme. Manchester Arena është arena më e madhe e mbyllur në Evropë me më shumë se 21 mijë vende, dhe mbrëmjen e së hënës ishte e mbushur me të rinj dhe adoleshentë. Kjo e Arenës së Manchester është sulmi më i keq terrorist në territorin britanik nga 7 korriku 2005 kur në Londër katër bomba të vendosura nga Al Kaeda në mjetet e transportit publik, shkaktuan 56 viktima përfshirë kamikazër dhe 700 të plagosur. Kryeministrja britanike Tereza Mej në mesnatë shprehu ngushëllimet dhe solidaritetin për familjet e viktimave të shpërthimit në Manchester Arena, duke theksuar se eisodi do të hetohet si një akt i tmerrshëm terrorist. Partia konservatore e kryeministres Mej deklaroi pezullimin e fushatës elektorale për të martën ndërsa u mblodh në mënyrë urgjente këshilli i ministrave dhe komiteti i emergjencës Kobra. Edhe partitë e tjera kanë anuluar veprimtaritë elektorale.

Presidenti i Republikës shpreh ngushëllimet për viktimat e akteve terroriste në Arenën e Mançesterit dhe solidaritetin me qytetarët e autoritetet britanike/ Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Bujar Nishani shpreh hidhërimin e thellë mbi viktimat e pafajshme dhe të plagosurit e shumtë të akteve të mbrëmshme terroriste në Arenën e Mançesterit në Britaninë e Madhe. Presidenti Nishani i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve e të dashurve të viktimave dhe autoriteteve britanike, ndërsa të lënduarve u uron shërim sa më të shpejtë. Në solidaritet të plotë me qytetarët dhe autoritetet britanike, Presidenti Nishani i dënon me forcë këto akte mizore dhe nxitësit e tyre, duke theksuar se terrorizmi nuk do të arrijë t’i mposhtë e gjunjëzojë vendet e shoqëritë e lira.

PD: Jemi në krah të popullit të Britanisë së Madhe për të kapërcyer këtë fatkeqësi e për të luftuar terrorizmin/ Partia Demokratike e Shqipërisë dënon me forcë sulmin terrorist të mbrëmshëm në Arenën e Mancesterit, ku gjeten vdekjen 22 njerëz të pafajshëm dhe 59 të tjerë u plagosen. Ky akt terrorist i shëmtuar dhe brutal është një tjetër shembull se si barbaria e terrorizmit cenon jetën e qytetarëve të pafajshëm në mbarë boten. Partia Demokratike qëndron sot në krah të popullit të Britanisë së Madhe për të kapërcyer këtë fatkeqësi dhe për të luftuar edhe më ashpër ndaj terrorizmit botëror. Mendjet dhe lutjet tona janë sot me familjet e viktimave, dhe solidariteti ynë njerëzor dhe politik me aleatin tonë të çmuar, Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe.

Ish kryeministri Berisha: Një akt i rëndë terrorist/ Edhe ish kryeministri Berisha ka shprehur ngushëllimet lidhur me sulmin e rëndë në qytetin e Manchesterit. Ish kryeministri uron shërim të shpejtë për të plagosurit dhe vendosjen para përgjegjësisë të autorëve të këtij sulmi. “Të dashur miq, mbrëmjen e së hënës në një koncert në Manchester, terroristët morën 22 jetë të pafajshme dhe plagosën mbi 50 pjesëmarrës të tjerë. Duke dënuar me ashpërsinë më të madhe ketë akt të shëmtuar terrorist dhe shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të viktimave dhe autoriteteve zyrtare britanike, lutemi që të plagosurit të shërohen sa më shpejtë. Gjithashtu urojmë që organizatorët dhe sponsorizuesit e këtij akti barbar të marrin dënimin e merituar! Ngushëllime”, shkruan Berisha.