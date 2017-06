Presidenti Nishani takim me Presidentin dhe deputetë të Grupit parlamentar për Evropën Juglindore në Bundestagun e Gjermanisë

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, në kuadrin e vizitës dy-ditore në Berlin dhe pjesëmarrjes në Takimin e 22-të të Ndërkombëtar të Berlinit u takua edhe me Presidentin e Grupit parlamentar për Evropën Juglindore në Bundestagun e Gjermanisë, zotin Stephan Albani dhe disa deputetë të tjerë të këtij grupi, me të cilët bisedoi mbi progresin e Shqipërisë në agjendën evropiane dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Republikës përshëndeti mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm të Bundestagut dhe të deputetëve gjermanë në funksion të intensifikimit të mëtejshëm të agjendës dypalëshe të bashkëpunimit mes dy vendeve, por edhe për procesin e integrimit evropian. Kreu i Shtetit i njohu deputetët gjermanë me zhvillimet më të fundit në Shqipëri, duke u ndalur në reformat e thella të ndërmarra ndër vite dhe duke e vënë theksin tek reforma në drejtësi. Presidenti Nishani evidentoi gjithashtu angazhimin e klasës politike shqiptare për vijimin e përmbushjes së kësaj reforme në mënyrë konsensuale në funksion të garantimit të një shteti ligjor funksional dhe të qëndrueshëm. Presidenti Nishani, më pas, iu përgjigj interesit të deputetëve gjermanë mbi zhvillimet politike dhe ekonomike në Shqipëri, ecurinë e reformës në drejtësi, perspektivën e të rinjve në vend, si dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me shtete të veçanta të rajonit. Në funksion të ruajtjes së stabilitetit dhe paqes në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe vijimin e reformave të nevojshme, Presidenti Nishani kërkoi mbështetjen e deputetëve gjermanë për vijimin e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. “Procesi i integrimit evropian mbetet mekanizmi më i mirë për të garantuar stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe përmirësuar marrëdhëniet mes vendeve të rajonit.” – u shpreh Presidenti Nishani. Deputetët gjermanë vlerësuan rolin e Shqipërisë në kuadrin e bashkëpunimit rajonal dhe theksuan nevojën e forcimit të këtij roli edhe në të ardhmen.