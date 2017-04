Presidenti Trump miraton anëtarësimin e Malit të Zi në NATO

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka nënshkruar protokollin e pranimit të Malit të Zi në NATO, konfirmoi Shtëpia e Bardhë. Nënshkrimi vjen pak ditë pasi Senati amerikan e ratifikoi protokollin me shumicë votash. “NATO është kyçe për paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian”, tha përmes një deklarate Shtëpia e Bardhë, duke shtuar se anëtarësimi i Malit të Zi do të sinjalizojë për aspiruesit e tjerë se “dera për anëtarësim në komunitetin euro-atlantik mbetet e hapur”. “Presidenti Trump uron popullin malazez për fleksibilitetin dhe angazhimin e dëshmuar ndaj vlerave demokratike të NATO-s”, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Pas nënshkrimit të protokollit për Malin e Zi nga presidenti Trump, mbetet që këtë procedurë të verufikimit ta përmbyllin edhe Spanja dhe Holanda. Zyrtarët malazezë presin që Mali i Zi të bëhet anëtar i barabartë i NATO-s në fund të majit apo fillim të qershorit.

Analiza e VOA: Politika e jashtme e Presidentit Trump/Presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi javën e kaluar sulme ajrore për të ndëshkuar presidentin sirian Bashar al-Assad për sulmin me armë kimike mbi një zonë të kontrolluar nga rebelët në vendin e tij. Këtë javë, presidenti Trump ripozicionoi një grup aeroplanmbajtësesh për të dërguar një mesazh tek udhëheqësi koreano-verior Kim Jong Un. Lëvizjet kanë shtruar pyetjen: a po largohet presidenti Trump nga qëndrimi i tij i politikës së jashtme “Amerika e Para”, drejt një qëndrimi më në qendër?

Vetëm një javë më parë, presidenti amerikan Donald Trump bëri të njëjtin premtim si me qindra herë gjatë fushatës. “Nuk jam dhe nuk dua të jem presidenti i botës. Jam president i Shteteve të Bashkuara dhe tani e tutje Amerika do të jetë e para”. Por ishte një javë kur politika “Amerika e Para” e zotit Trump u sfidua nga problemet në botë. Në Siri, një sulm i dyshuar kimik nxiti zotin Trump të ndërmarrë sulme ajrore kundër qeverisë së presidentit Bashar al-Assad, duke i futur Shtetet e Bashkuara më në brendësi të luftës së përgjakshme civile gjashtë vjeçare atje. Në Azi, aeroplanmbajtësja USS Carl Vinson lundroi drejt Koresë së Veriut.Një mesazh i fuqishëm për udhëheqësin autoritar Kim Jong Un. Në Shtëpinë e Bardhë, një tjetër ndryshim, me heqjen e këshilltarit nacionalist të zotit Trump, Steve Bannon nga posti i lartë i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Lëvizja u vlerësua nga një numër figurash të politikës së jashtme, disa prej të cilëve po shtrojnë pyetjen: a po zhvendoset zoti Trump drejt një politike të jashtme më ndërhyrëse? Do të ishte gabim ta shihje atë si të tillë, thotë Jim Carafano, i cili ka punuar me ekipin e tranzicionit të zotit Trump. “Nuk mendoj se është një politikë e jashtme ndërhyrëse. Ajo që po demonstron presidenti është gatishmëria për të ndërhyrë aty ku preken interesat amerikane”. Zoti Carafano, thotë se ka një ndryshim nga presidenti Barack Obama, i cili ishte më i përmbajtur të përdorte forcën në botë dhe George W. Bush, i cili është akuzuar se ndërhynte më shumë se ç’duhej. Nga ana e tyre, zyrtarët e administratës Trump thonë se sulmet në Siri nuk përfaqësojnë një kthim tek politika e ndryshimit të regjimeve. P.J. Crowley, ish zyrtar në Departamentin e Shtetit gjatë presidentit Obama thotë se kjo është zgjuarsi. “Presidenti Trump u zgjodh për të ndrequr problemet në Amerikë. Ai nuk u zgjodh për të ndrequr problemet në Siri. Kjo është arsyeja që Shtëpia e Bardhë po sinjalizon dukshëmse pavarësisht gadishmërisë së presidentit për të ndërmarrë veprime ushtarake, ai do të vazhdojë të jetë shumë skeptik për t’i futur Shtetet e Bashkuara në thellësi të një lufte civile për të cilën nuk ka zgjidhje ushtarake”. Sekretari i Shtypit Sean Spicer tha se lëvizjet e javës së fundit janë “ekzagjeruar” nga media dhe se njoftimet për riorganizim në Shtëpinë e Bardhë janë të pasakta. “I vetmi që po riorganizohet është Uashingtoni…”.

Tillerson: Rusia t’i japë fund mbështetjes për Asadin/Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson thotë se shpreson që Rusia nuk do ta mbështesë më presidentin sirian Bashar al-Assad, pas sulmit vdekjeprurës me armë kimike të javës së kaluar. “Është e qartë për të gjithë ne që sundimit të familjes së Asadit po i vjen fundi”, tha zoti Tillerson në Itali, ku zhvilloi bisedime me ministrat e jashtëm të Grupit të Shtatëshes. “Politika jonë është për një Siri të bashkuar, që qeveriset nga vetë populli sirian. Është e qartë për të gjithë ne se sundimit të Asadit po i vjen fundi. Tranzicioni në vetëvete është shumë i rëndësishëm, qëndrueshmëria, stabiliteti brenda një Sirie të bashkuar” tha sekretari amerikan i shtetit. “Rusia është rreshtuar përkrah regjimin të Asadit, Iranit dhe Hesbollahut. A janë këto aleanca që i shërbejnë interesit afatgjatë të Rusisë? Apo Rusia do të preferonte të rreshtohej me Shtetet e Bashkuara dhe me vendet e tjera evropiane si dhe ato të Lindjes së Mesme që kërkojnë zgjidhje për krizën siriane? Ne duam të çlirojmë popullin sirian nga vuatjet, duam të krijojmë një të ardhme të qëndrueshme dhe të sigurtë për Sirinë. Rusia mund të jetë pjesë e kësaj të ardhmeje e të luajë një rol të rëndësishëm ose të vazhdojë të ruajë aleancat e veta me këtë grup që ne besojmë nuk do t’i shërbejë interesit afatgjatë të Rusisë. Por vetëm Rusia mund t’i japë përgjigje kësaj pyetjeje”, u shpreh zoti Tillerson. Siria ishte fokusi i bisedimeve përpara udhëtimit të sekretarit amerikan të shtetit drejt Moskës, ku pritet të takohet me zyrtarët rusë. Zoti Tillerson bisedoi me homologët e tij nga Jordania, Katari, Arabia Saudite, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe rreth reagimit të Shteteve të Bashkuara ndaj sulmit sirian me armë kimike të javës së kaluar. Pas takimit të hënën me zotin Tillerson, sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson tha se pas sulmit amerikan me raketa në një bazë ajrore siriane “loja tashmë ka ndryshuar”. Zoti Johnson tha se aleatët do të diskutojnë mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja ndaj personaliteteve ushtarake siriane si dhe pjesëtarëve të ushtrisë ruse të cilët kanë koordinuar përpjekjet siriane dhe që, sipas zotit Johnson, “janë bërë pjesë e sjelljes së tmerrshme të regjimit të Asadit”.