Pretekstet e Ramës për Vettingun nuk i hanë as gomerët

Kreu i PD, Basha: “Për ligjin e Vettingut, opozita e dha zgjidhjen për ngërçin, por nuk presim aprovim nga Rama”

Partia Demokratike, do t’i kërkojë Gjykatës Kushtetuese ripërsëritjen e kërkesës ndaj komisionit të Venecias për opinion mbi ligjin e Vettingut, kjo për shkak se përkthimi zyrtarë nuk është korrekt. Ky shqetësim është bërë me dije në mbledhjen e grupit parlamentar, ndërsa kryetari Lulzim Basha ka theksuar se përkthimi i kushtetutës dhe ligjit të Vettingut i dërguar nga Gjykata Kushtetuese për opinion në Venecia ka gabime të mëdha dhe nuk është i saktë në dispozitat kryesore. Për këtë shqetësim Partia Demokratike ka vënë në dijeni institucionin e Gjykatës Kushtetuese dhe Kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë ekspertët demokratë po përgatisin dhe një shkresë zyrtare për komisionin e Venecias, ndërkohë që kanë mbetur pak ditë nga ardhja e përgjigjes së këshillimit të tyre. Gjithashtu Basha u ka bërë me dije deputetëve, se Partia Demokratike do t’i kërkojë zyrtarisht Gjykatës Kushtetuese të ripërsërisë kërkesën ndaj komisionit të Venecias pasi opinion duhet të jepet mbi variantin e saktë. Në prononcimin për media pas mbledhjes, Basha tha “Deklarata ime ka qenë e qartë dje, do ishte e çuditshme që pasi e ka përdorur si pretekst dhe vazhdon ta përdorë si pretekst për dështimin e tij në mos hapjen e negociatave, për mashtrimin e tij sepse para një jave tha se negociatat de facto u hapën, që tani ai të pranojë të ulet me opozitën. Unë ja thashë dje. Kjo do të ishte rruga për ta bërë, por nuk ai nuk ka për ta bërë sepse e do vettingun si pretekst. Sigurisht këtë mund tua shesë vetëm gomerëve se njeri faqe Shqipërisë që ta besojë këtë nuk ka”, tha Basha. Ndërkohë, përkthimi i gabuar i ligjit të vettingut nga Euralius mund të shtyjë edhe pak në kohë përgjigjen e Venecias për Gjykatën Kushtetuese ndërkohë që mbi misionin evropian të drejtësisë bien dyshime të forta për gabime të qëllimshme. Kjo është hera e dytë kur ekspertë të misionit nuk janë treguar korrekt me trajtimin e dokumentacionit të reformës. Hera e parë ishte një natë para konsensusit kur njeri prej tyre deklaroi se po paraqiste në tryezën e debatit opinionet dhe sugjerimet e Brukselit ndërkohë që një ditë më pas u mësua se ai nuk kishte komunikuara me ta. Gjykata Kushtetuese i ka nisur këtë te mërkure Komisionit te Venecias një version te ri te ligjit te vettingut ne gjuhen angleze për shkak te vërejtjeve qe opozita kishte rreth përkthimit anglisht te draftit. Gjykata Kushtetuese i kishte nisur me herët Komisionit te Venecias versionin anglisht te këtij ligji te përkthyer nga Euralius; por demokratet gjeten ne këtë material terma te cilët sipas tyre nuk janë përkthyer korrekt e qe mund te ndikojnë ne mendimin qe do te japë Komisioni i Venecias, dhe për ketë arsye ata vunë ne dijeni Gjykatën Kushtetuese. Nga ana e saj Gjykata kontaktoi përkthyes te licencuar për te verifikuar versionin anglisht te ligjit dhe mësohet se përkthimi i disa termave te kontestuar nga opozita është korrigjuar.