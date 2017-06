Profil/Hysen Rexhollari, tre dekada në roje të jetës në fshatrat e Gorës  

Doktor Hyseni është gjendur pranë familjeve të varfëra në fshatrat Vërçun, në Osnat, në Prenisht, Dërdushe dhe Stërkanjë. Hyseni është bërë shembull frymëzimi për të gjithë banorët e zonës më të thellë të Pogradecit

Profesioni i mjekut, një profesion human ka bërë që sot të nderohen e të kujtohen me dhjetëra e qindra mjekë, infermierë, anembanë vendit, njerëz të përkushtuar që kanë shpëtuar jetën e sa e sa njerëzve në nevojë. Ata, me përkushtimin, dashurinë dhe dijet e tyre kanë shëruar plagët, kanë lehtësuar dhimbjet dhe kanë zgjatur jetën e atyre që kanë pasur nevojë, duke fituar njëherësh edhe dashurinë dhe mirënjohjen e bashkëqytetarëve të tyre. Herë pas here, gazeta “55” ka kujtuar e nderuar respektin e shumë figurave të larta të mjekësisë sonë, por edhe kuadro e njerëz të thjeshtë, që në kushte jashtëzakonisht të vështira, me mungesë totale ilaçesh, ambiente shërbimi etj, kanë vënë jetën e tyre në rrezik për të shpëtuar pacientët.

I tillë është edhe Hysen Rexhollari, nga fshati Zdërvaskë i Pogradecit. Ata që e kanë njohur, kanë punuar e jetuar, por mbi të gjitha, ata që kanë ndjerë kujdesin dhe dorën e tij të mjekut, flasin fjalët më të mira për të. Dhe jo vetëm në Zdërvaskë, por në gjithë zonën, kudo ku ai ka shërbyer.

Hysen Rexhollari u lind në fshatin Zdërvaskë më 10 shkurt 1928. Pas mbarimit të shkollës së mesme mjekesore nëKorçë, Hyseni filloi të punojë në fshatrat e zonës së thellë malore të Gorës e në disa fshatra të Mokrës së Sipërme në Pogradec. Ka punuar si infermier, duke shpëtuar me dhjetëra jetë njerëzish. Hyseni është gjendur pranë familjeve të varfëra në fshatrat Vërçun, në Osnat, në Prenisht, Dërdushe dhe Stërkanjë. Hyseni është bërë shembull frymëzimi për të gjithë banorët e zonës më të thellë të Pogradecit.Ai, me vetmohim e përkushtim, u ka shërbyer gjithë individëve dhe familjeve në nevojë, ditën edhe natën, në verë e në dimër. Ka qenë i papërtuar, i palodhur, i kudogjendur dhe gjithmonë me atë mirësinë dhe zemërgjerësinë që e karakterizonte. Asnjëherë nuk tha jo, asnjëherë nuk u lodh e nuk përtoi të shkonte edhe në shtëpinë apo në fshatin më të largët që e thërrisnin. Për mëse tre dekada, madje edhe më vonë, ai u shërbeu të sëmurëve që kishin nevojë për të.

Gjatë regjimit komunist shumë familje përballeshin, krahas sëmundjeve të ndryshme, edhe me varfërine e tejskajshme dhe infermierit Hysen Rexhollari i duhej që të vlerësonte, mbi të gjithë jetën e njerëzve, me ato që mundej dhe në rastin më të keq, t’ua lehtësonte sadopak dhimbjet.

Për gjithë humanizmin, përkushtimin dhe profesionalizmin e tij, është propozuar që Qendra Shëndetësore e fshatit Vërçun, të mbajë emrin “Hysen Rexhollari”. Një nder që duhet vlerësuar dhe është shumë pak për të, por mbi të gjitha është një kujtesë e respekt i bashkëfshatarëve të tij që nuk do ta harrojnë kurrë!