Prokuroria çon në Gjykatë dosjen e Alfred Pezës, zyrtarisht i pandehur për pasurinë

Deputeti i Partisë Socialiste, Alfred Peza, merret i pandehur nga prokuroria për akuzën e fshehjes se te ardhurave dhe pastrimit te parave. Bëhet fjalë për akuzat e ‘fshehje të të ardhurave’, ‘Pastrim i produkteve penale’ dhe ‘Refuzim për deklarim, mosdeklarim, fshehje, ose deklarim i rremë i pasurisë’. Pikërisht për këto akuza është njoftuar edhe avokati i Alfred Pezës. Dosja ndaj këtij të fundit është dërguar në Gjykatën e Lartë ku do të gjykohet për shkak të pozicioni të tij si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Ishte prokurorja Rovena Gashi, ajo që i ka komunikuar vendimin e marrjes së të pandehur dhe dërgimin e dosjes në ngarkim të tij pranë Gjykatës së Lartë ku edhe do të gjykohet deputeti. Ndërkohë nga procedimi penal është përjashtuar bashkëshortja e deputetit, e cila fillimisht u dyshua si bashkëpunëtore. Para hetuesve, mësohet se Peza nuk e ka pranuar akuzën duke pretenduar se është i pafajshëm. Ndërsa në dalje të institucionit të akuzës, foli vetëm avokati mbrojtës, i cili pretendoi se akuzat nuk qëndrojnë dhe do të dal fitimtar gjatë procesit gjyqësor. Vetë Peza nuk pranoi të flas dhe komentoi akuzën e prokurorisë. Sipas prokurorisë, është kryer akt-ekspertimi kontabël i të ardhurave të deputetit Peza dhe bashkëshortes ndër vite. Nga verifikimi i tyre, thuhet nga prokuroria, nuk rakordohen të ardhurat e deklaruara zyrtarisht me parat që kishte në gjendje deputeti Peza. Në akt-ekspertimin kontabël, ku edhe është bazuar ngritja e akuzave, ndër të tjera thuhet se deputeti nuk justifikon rreth 800 mln lekë të cilat i disponon në formën e aksioneve të blera në një bankë të nivelit të dytë në vend. Hetimi për këtë çështje e ka nis me iniciativë të saj prokuroria, pas publikimit në media të disa të dhënave, që deputeti kishte blerë me rreth 1.1 mld lekë aksione në nja bankë të nivelit të dytë. Nga ana tjetër, kërkesën e prokurorisë për sekuestrimin e aksioneve të deputeti Peza dhe bashkëshortes së tij, Gjykata e Lartë e ka rrëzuar duke e cilësuar sit ë paargumentuar ligjërisht.