Prokuroria e Krimeve të Rënda heton gjyqtarët që liruan Lul Berishën  

Për Lirimin e parakohshëm nga burgu i ish-kreut të bandës së Durrësit, Lulzim Berisha, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur hetimet, ndaj treshes së gjyqtarëve të shkallës së parë të qytetit bregdetar. Ndaj Tritan Hamitaj, Fejzo Hysi dhe Shpëtime Pitarku, të tre pjesë e kolegjit penal, krimet e rënda kanë krijuar dyshime të arsyeshme se, në rastin e Lulzim Berishës, secili nga gjyqtarët ka shkelur ligjin. Burime nga akuza, theksojnë se gjykata e shkallës së parës në Durrës, ka shmangur procedurën normale te kundërshtimit të urdhrit të ekzekutimit që nxjerr prokurori.Vendimi i uljes së dënimit të dhënë nga Hamitaj, Hysi e Pitarku, u trajtua si një çështje administrativo- penale, duke përjashtuar prokurorin nga salla e gjyqit, e duke lënë të pranishëm vetëm juristi burgut, tashme të shpallur në kërkim, Tedi Labi. Shkelja e ligjit dyshohet të jete bërë si, për sa i përket procedurë se ndjekur, ashtu edhe për aplikimin në mënyrë të gabuar te ligjit për amnistinë. Prokuroria e krimeve të rënda dyshon se, gjyqtari Fejzo Hysi ka zbatuar gabim ligjin për amnistinë, duke i zbutur ish-kreut të bandës së Durrësit dënimin e marrë për armëmbajtje pa leje në kushtet kur ai ishte dënuar për vrasje. Sipas dispozitave ligjore, Gjykata kishte aplikuar dënimin me te rende atë të vrasjes për Lul Berishës dhe në këtë mënyrë, atij ishte hequr dënimi i armbajtës pa leje, sepse i ishte njësuar dënimi, raporton Vizion Plus. Pra përfitimi i uljes së dënimit nga armëmbajtja pa leje nuk ekziston në këtë rast. Nga ana tjetër, prokuroria e qytetit bregdetar ka dërguar për rekurs në gjykatën e lartë vendimin e lirimit të me kusht të ish-kapobanda e Durrësit, pasi akuzohet, për disa vrasja e trafik ndërkombëtar droge.