Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkon sekuestrimin e “Santa Quaranta”-s dhe pasurive të tjera të Kelmend Balilit

Kelmend Balili është një nga emrat më të njohur për publikun dhe organet e drejtësisë. I cilësuar si Eskobari i Ballkanit nga DEA amerikane, ai u kthye në një personazh që prodhoi debate të ashpra midis aktorëve politikë në vend. Nuk është më pak i njohur as resorti i tij luksoz në Sarandë, ku opozita pretendon se janë kryer të gjitha marrëveshjet për prodhimin dhe tregtimin e narkotikëve e ku ministra e zyrtarë të lartë të mazhorancës kanë darkuar me të dashurat e tyre. Për Balilin, për të cilin është folur pak kohët e fundit, e meqë me shumë mundësi është ende në arrati, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka vendosur një tjetër masë shtrënguese. Mësohet se organi i akuzës kërkon nga Gjykata sekuestron për resortin turistik “Santa Quaranta” dhe disa prona të familjes së tij. Ky veprim do të ndërmerret afro një vit nga verifikimi i pasurisë së familjes së Klement Balilit, ish-kreut të Transporteve në Sarandë. Është “Report Tv”, që bën me dije se sekuestro preventive për mostjetërsimin e këtyre pronave është kërkuar në Gjykatë dhe mes pronave janë dhe troje, dyqane, shtëpi private, disa apartamente në qytetin e Sarandës. Ndërkohë Klement Balili është person në kërkim për llogari të drejtësisë greke dhe asaj shqiptare dhe i dyshuar si personi që drejtonte një grup kriminal të trafikut të drogës në Ballkan drejt Europës. Vetë ai e ka mohuar këtë akuzë në të vetmen dalje publike pak ditë pas urdhër-arrestit grek dhe nga ajo ditë është zhdukur duke iu fshehur policisë.