Prokuroria e Përgjithshme dhe 3 ministri nxjerrin udhëzim të ri për asgjësimin e kanabisit

Ministrja e re e Financave: Kush bën fushatë, do ndiqet penalisht/ Forma e asgjësimit të kanabisit të sekuestruar nga ana e policisë, u kthye në një temë të nxehtë diskutimesh rreth dy javë më parë. Asokohe nënkryetari i LSI, Luan Rama dhe ish-kryeministri Sali Berisha nënvizonin se mungojnë procesverbalet për disa tonelata drogë të asgjësuara nga uniformat blu. Edhe kryeprokurori Adriatik Llalla theksonte se droga ishte asgjësuar në mungesë të prokurorëve të çështjes dhe në shkelje totale të ligjit. Përplasjet e herëpashershme mes Prokurorisë dhe Policisë së Shtetit duket se kanë shtyrë 4 institucione që në bashkëpunim me njëra-tjetrën të nxjerr një udhëzim të ri për asgjësimin e kanabisit. Udhëzimi i ri është nxjerrë nga Prokuroria e Përgjithshme, Ministria e Brendshme, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Mjedisit. Sipas këtij udhëzimi, lëndët narkotike që do të sekuestrohen nuk do të asgjësohen në vend me djegie sikurse ka bërë deri tani policia, por për to do të vendosë Gjykata. Ky udhëzim parashikon se në rastet e gjetjes së lëndës narkotike, ajo nuk duhet te preket por duhet të mbahet nën vëzhgim deri në mbërritjen e strukturave të specializuara për luftën kundër drogës dhe prokurori. Më pas kjo sasi duhet të mbyllet në qeset e provave të cilat do të kenë një numër unik dhe do të dërgohen pa u bërë asnjë ndërhyrje në institutin e Policisë Shkencore, për gjetje gjurmësh dhe analiza kimike. Gjithashtu për çdo veprim të hapjes së qeseve të provave, përveç rasteve të ekspertimeve, do të hartohet një procesverbal në të cilin duhet të shpjegohet arsyeja e hapjes së qeseve, koha, personat përgjegjës dhe veprimet e kryera. Gjithashtu, në rastet kur kanabisi do të asgjësohet me djegie, ky proces do të bëhet në magazinën e Qendrës së Furnizimit Materialo-Teknik në zonën e Mulletit në Tiranë. Policia e shtetit do të jetë e detyruar të presë prokurorin dhe në asnjë rast asgjësimi nuk do të realizohet pa praninë e tij.

Ministrja e re e Financave: Kush bën fushatë, do ndiqet penalisht/ Ministrja e re e Financave, Helga Vukaj, e cila dy ditë më parë bëri betimin në presidencë, ka paralajmëruar punonjësit e administratës se do të ketë penalizime të rënda nëse do të përfshihen në fushatë elektorale për çdo forcë politike. Gjatë inspektimit në degën Doganore të Durrësit, Vukaj tha se çdo punonjës i doganave apo i tatimeve që do të shihet duke bërë fushatë elektorale, do të ndiqet penalisht. Ndërkohë ajo kërkoi nga organet ligj zbatuese rritjen e eficencës dhe kontrollit doganor në luftën kundër narkotrafikut. Në këtë inspektim Vukaj ishte e shoqëruar dhe nga Ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj.

Durrës, sekuestrohen 65 kg kanabis/ Policia e Durrësit në bashkëpunim me kolegët italianë të Guardia di Finanza, ka sekuestruar rreth 65 kg lënde narkotike. Mësohet se lënda narkotike është gjetur e paketuar në thasë, që po transportoheshin me një furgon.

Greqi, kapet shqiptari me dy çanta me kanabis/ Policia greke ka arrestuar një 36-vjeçar shqiptar duke transportuar lëndë narkotike të llojit kanabis sativa në zonën e Janinës. Bëhet me dije se ai është kapur nga rojet kufitare në një zonë të pyllëzuar sapo kishte kaluar ilegalisht kufirin shqiptar. Sipas policisë shqiptari po mbante dy çanta të mëdha brenda të cilave janë gjetur 90 pako me kanabis. Pesha totale e lëndës narkotike rezulton të jetë 20.7 kg kanabis sativa.