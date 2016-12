Prokuroria zgjeron hetimet për lirimin e Lulzim Berishës-Heton edhe prokurorët dhe gjyqtarët që i “falën” dënimin  

Arrestimi i drejtorit të burgut të Durrësit dhe shpallja në kërkim e juristit të institucionit, ka bërë që prokuroria të zgjeroi rrethin e personave në hetime. ABC Neës ka mësuar se prokuroria, krahas hetimit ndaj zyrtarëve të burgut që përllogariten gabim ditët e vuajtjes së dënimit të Lulzim Berishës, po hetojnë edhe gjyqtarët dhe prokurorët që janë marr me dosjen e të dënuarit si kreu i “bandës së Durrësit”. Sipas akuzës, krahas përllogaritjes së ditëve të vuajtjes së dënimit që kryen institucioni I burgut, edhe sektori i ekzekutimeve në prokurorinë e Durrësit duhet të kishte llogaritur ditët, muajt dhe vitet që Lul Berisha ka kaluar në burg. Këto burime, sqaruan se është sekuestruar dosja e lirimit të Berishës në gjykatën e Apelit dhe kartela personale e tij në burg. Nga verifikimi paraprak, ka rezultuar se juristi I burgut tashmë I shpallur në kërkim Teodor Labi dhe drejtori I burgut Astrit Kotaj kanë llogaritur gabim ditët e vuajtjes së dënimit. Por, edhe prokuroria në këtë rast, mësohet se nuk përjashtohet nga përgjegjësia, pasi prokurori që ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit për lirimin e tij nuk ka përllogaritur ditët e vuajtjes fizike të Lul Berishës. Nga ana tjetër, në dosje rezulton që në sallën e gjyqit në Gjykatën e Apelit, prokuroria ka shprehur qëndrimin e saj kundër lirimit të Berishës, por nuk ka përllogaritur ditët e vuajtjes, duke i marr të mirëqenë llogaritjet e bërë nga institucioni i vuajtjes së dënimit në Durrës. Për këtë fakt, prokuroria po verifikon edhe zbatimin e ligjit nga ana e prokurorëve që janë marr me dosjen e Lul Berishës. Ndërkohë, këto burime sqaruan se prokuroria po verifikon edhe vendimet e uljes së dënimit ndër vite nga gjykatat dhe verifikimin nëse është zbatuar korrekt edhe ligji i amnistisë për të dënuari si kreu i bandës së Durrësit. Pasi, dyshohet se gjyqtarët e Gjykatës së Shkallës së Parë në Durrës, nuk kanë respektuar ligjin, duke i ulur dënimin Berishës edhe në rastet kur nuk mund të përfitonte. Nga ana tjetër, avokati i drejtorit të burgut ka reaguar pas arrestimit të klientit të tij, duke pretenduar se nuk ka përgjegjësi ligjore drejtori i burgut për përllogaritjen gabim të ditëve të vuajtjes së dënimit nga zyra juridike e burgut. Por, pavarësisht këtij pretendimi me kërkesë të prokurorisë gjykata i ka caktuar masën e arrestit me burg në mungesë drejtorit Astrit Kotaj, i cili u prangos për llogari të këtij vendimi. Ndërsa është shpallur në kërkim juristi i burgut, që rezulton se është djali i ish-zv/drejtorit të përgjithshëm të burgjeve Iljaz Labi që tashmë rezulton i arrestuar për akuzën e “korrupsionit” me tenderat e burgjeve.