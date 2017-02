Protesta mbërrin në çdo shtëpi

Propaganda e qeverisë s’po e mbulon dot më diellin me shoshë. Edhe në Kuvend, Edi Rama e kishte të vështirë të luante pjesën e një Shqipërie normale dhe të mirë-qeverisshme. Tashmë kriza shfaqet kudo dhe protesta ka mbërritur në çdo shtëpi, si një alternativë prej nga do dilet prej kafazit kryeministror ku veç vidhet dhe shpresohet të vidhet edhe për 4 vitet e ardhshme, në ortakëri me krimin e organizuar

Teksa qëndresa e opozitës shqiptare në kërkim të qeverisë teknike dhe garantimit të votës së lirë në zgjedhjet e qershorit po shkon gjithnjë e më tepër drejt konsolidimit, falë vullnetit të qytetarëve për t’i dalë kundër qeverisë së krimit, drogës dhe korrupsionit, duket se rezultatet e saj kanë afektuar gjithë shoqërinë, sepse revolta kundër Edi Ramës me shokë po lind në çdo vatër shqiptare. Ideja se protesta e qytetarëve të lirë e të ndershëm tashmë duhet të shtrihet në çdo qytet, duket se ka kaluar përtej kufijve dhe është kthyer në nismë për qëndresa nga çdo shtëpi e këtij vendi, që në harkun kohor të katër viteve është prekur nga varfëria, papunësia, gjobat, taksat e larta dhe mjerimi që i bëri peshqesh “Qeveria e Rrënimit”. Teksa çadrës së shndërruar në “Shtëpinë e Lirisë” po i bashkohen çdo ditë shtresa të ndryshme të shoqërisë nga çdo qytet i vendit, duke nisur nga studentët, naftëtarët, apo njerëzit e artit dhe publicistikës nuk përbën aspak habi shtrirja e shpirtit protestues në çdo shtëpi shqiptari të ndershëm e të thjeshtë që për një arsye të caktuar kërkon rrëzimin e kësaj qeverie hajdutësh. Në “Parlamentin e Qytetarëve”, siç kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha e ka pagëzuar ambientin ku triumfatore ngre krye liria dhe dëshira për të ndryshuar të ardhmen e Shqipërisë, kanë gjetur mundësinë për t’u përfaqësuar të gjithë shqiptarët pa dallime partiake, të cilët nuk mund të vazhdojnë të jetojnë nën pushtetin e njerëzve të krimit dhe drogës, apo sepse duan që të kenë mundësi të arsimohen, të marrin shërbimin shëndetësor në kushte normale dhe të marrin rrogën dhe pensionet që meritojnë. Duke qenë se në çadrën e ngritur përpara Kryeministrisë pothuajse çdo familje shqiptare ka gjetur veten edhe nëpërmjet prezencës së një ose disa përfaqësuesve, ia vlen të theksojmë se shqiptarët anembanë vendit po kërkojnë rrëzimin e qeverisë kriminele të Edi Ramës dhe se përtej kauzave të tjera politike aty dominon dëshira dhe pasioni për të qenë të lira në një shtet me demokraci të konsoliduar, ku pushteti vendoset në funksion të mirëqenies së qytetarëve.

Kronika-Energjia e studentëve i bashkohet protestës së Opozitës në ditën e 6-të të saj/ Në ditën e gjashtë të protestës së opozitës përveç figurave të njohura të politikës dhe medias që i janë bashkuar kauzës së opozitës, e patën radhën studentët të ishin pjesë e “çadrës së lirisë” Si 26 vite më parë, rinia dhe Revolucioni i saj Demokratik do të ndryshonte historinë me shembjen në Tiranë të shtatores dhe kultit të diktatorit Enver Hoxha, ashtu edhe studentët nga e gjithë Shqipëria i janë bashkuar protestës paqësore të opozitës me energjinë dhe guximin e tyre, ka qenë lëvizja studentore nismëtare për rrëzimin e diktaturave edhe ketë radhë studentet vijnë për të përmbysur diktaturën ekonomike, politike dhe kriminale që mbizotëron në Shqipëri. Studentët kanë folur për shqetësimet dhe problemet që janë shtuar me ardhjen në pushtet të kësaj qeverie dhe të cilat kërkojnë zgjidhje imediate. Ndër kërkesat e tyre ata kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, më pas ata kanë folur për tarifat e larta të universiteteve si edhe mohimit të së drejtës së studimit. “Studentët janë ngritur. Në këtë shesh po vendoset e ardhmja e tyre evropiane, Shqipëria që ata meritojnë” Shkruan në portalin e tij Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i cili ka takuar studentë që i janë bashkuar çadrës para Kryeministrisë. Ai iu premtoi atyre shfuqizimin e Ligjit të Arsimit të Lartë se dhe Partia Demokratike do të ketë një plan konkret për punësimin e tyre: “Asgjë s’do jetë si më parë, çdo gjë do ndryshojë me forcën e kësaj lëvizje mbarë popullore. Ky shesh është parlamenti i republikës së re që po ngremë. Zgjedhjet e lira e të ndershme janë themeli i Shqipërisë moderne. Ata, prej të shtunës së 18 shkurtit janë e kaluara. Rinia është e sotmja dhe e ardhmja e Shqipërisë evropiane”.

Reagimet – Paloka: Çadra, parlamenti i shqiptarëve-s’ka negocim pa qeveri teknike/Kryetari i grupit parlamentar të PD, Edi Paloka për mediat tha se në 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Duke u ndaluar tek reforma zgjedhore, Paloka tha se disa prej ndërkombëtarëve nuk e mbajtën fjalën për angazhimin e plotë në këtë reformë. Paloka po ashtu përsëriti edhe njëherë ftesën për Ilir Metën që t’i bashkohet kërkesës së tyre për zgjedhje të lira dhe të ndershme. “Çadra është kthyer në një parlament dhe mendoj që është parlamenti më përfaqësues që mund të ketë pasur ndonjëherë Shqipëria sepse aty populli përfaqëson veten. Në parlamentin e asaj që tashmë ka marrë emrin “çadra e lirisë” qytetarët përfaqësojnë vetveten dhe të gjithë janë aty për një qëllim kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme me qeveri teknike. Sepse ky është i vetmi kusht që mbeti. Qeveria teknik vjen si kusht i vetëm pas më shumë se një viti që ne kemi paraqitur si kusht për të pasur zgjedhje të besueshme. Para një viti kemi bërë 10 kërkesa, ndër më kryesoret ishte votimi dhe numërimi elektronik, kontrolli i financave në parti etj. Ato ishin kushtet tona për të hyrë në zgjedhje me besueshmëri. Për një vit u hasëm me arrogancën e kësaj qeverie dhe pas një viti u detyruam, pasi e kërkuam në komisionin e reformës zgjedhore, e kërkuam në parlament, ja kërkuam ndërkombëtarëve. Për hir të së vërtetës premtuan se do të ishin në krah tonë dhe do të kërkonin po me aq këmbëngulje realizimin e reformës zgjedhore saç po kërkonin edhe atë të reformës në drejtësi”, tha Paloka.

Malltezi: Po kapen kamionë me tonelata drogë, pra është inkriminuar shteti/ Jamarbër Malltezi, kreu i Departamentit të Mjedisit në PD ka folur sot nga çadra e protestës për mediat. Ai tha se me qeverinë dhe mazhorancën, “rrugët tonë tashmë janë ndarë” dhe protesta po zhvillohet për dhe me qytetarët. “Situata në vend është më keq sesa ajo e Eskobarit, – tha Malltezi ndër të tjera. – Çdo ditë kapen tonë me drogë. 10 ton drogë u kapën së fundmi në Itali. Imagjinoi çfarë çmendurie. Po ajo që nuk kapet?! Të gjithë drejtorët e policive ku ka doganë janë tepelenas dhe aty vetëm vjedhin. Kapet në Itali kamioni me 10 ton drogë. Por për këtë sasi duhen kapanone të mëdha që ta thash; qindra punëtorë që ta fusin në thasë dhe qindra hamej që ta fusin në kamion; duhet infrastrukturë portuale dhe garanci nga Tahiri që ta fusësh në port. Pra, është inkriminuar shteti. Padyshim opozita dhe qytetarët janë të vendosur të protestojnë, sepse problemet e tyre nuk marrin përgjigje me këtë qeveri dhe këtë parlament. Banorët e Zharrëzit nuk marrin përgjigje prej tre javësh dhe po trajtohen si kafshë. Kur qeveria aktuale mendon se ka numrat dhe me ato mendon se mund të bëjë ç’të dojë, atëherë le të rrijë me ata, prengat e doshët. Le të bëjë ç’të dojë.”