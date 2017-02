Protesta në shesh, Rama në kafaz

Në shesh qëndresa e protestuesve po e nxjerr edhe më qesharak një kryeministër që po tregon përditë se është i papërgjegjshëm. Edi Rama është mbyllur në kafazin e ortakërisë me krimin dhe shqetësimet e tij kryesore janë si të shpëtojë mandatet e deputetëve kriminelë dhe si të përmbyllë qerthullin e grabitjes së vitit të katërt buxhetor. Nga kafazi vjen veç një shurdhëri e marrë, prandaj po vjen koha që zgjidhjet të mos kërkohen tek dialogu me Edi Ramën, por tek përpjekjet politike për të neutralizuar politikisht Edi Ramën

Nga ‘çadra e demokracisë’, të ngritur përballë godinës së Kryeministrisë, në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, prej 5 ditësh vijon pa kthim protesta e qytetarëve që kërkojnë rrëzimin e Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike, me të cilën mund të sigurohen zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Të patrembur, duke lënë pas frikën, qytetarët të shumtë në numër kërkojnë të marrin në dorë fatet e vendit. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha së bashku me përfaqësuesit e opozitës dhe qytetar të shumtë, në mesazhet e dita-ditshme lajmërojnë që nuk do të tërhiqen dhe se janë të vendosur që prej kësaj kauze të korrin fryte. Qeveria klienteliste dhe kriminele e krijuar prej Edi Ramës me shokë në katër vite u kujdes që mjerimi të pllakoste në çdo familje shqiptare dhe përdori çdo mjet për të mbërritur deri këtu, ku kërkon tashmë të blejë një mandat të dytë qeverisës me paratë e krimit dhe drogës, duke konfirmuar se janë turpi i këtij vendi, një mazhorancë që rezulton e dështuar në çdo veprim të saj. Në këto kushte, ku gjendet vendi, demokratët e vendosur dhe qytetarët e pashpresë e finalizuan mendimin e tyre në këtë rezistencë popullore, për t’i thënë stop varfërisë, mjerimit, nëpërkëmbjes. Edhe pse dita e pestë, protestuesve të vendosur në çadrën e ngritur para Kryeministrisë, në asnjë moment nuk iu është ndarë kreu i PD-së, ndërkohë që edhe dhjetëra eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike vazhdojnë të qëndrojnë përkrah qytetarëve. Opozita e sheh këtë vendim të saj për t’i bërë ballë qeverisë hajdute të Edi Ramës si një rrugë pa kthim, ku protestuesit do të lënë sheshin vetëm kur të shpallin fitoren, që konsiston në ecjen para drejt demokracisë e drejt zgjedhjeve të lira. Do të jetë rinia, do të jetë qytetaria, do të jenë vlerat më të mira të të gjithë Shqipërisë, që nuk pranojnë më të përfaqësohen nga Rroshët, Prengët, Bushët. Nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me banda dhe kriminelë. Nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me të korruptuar, por do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme sepse shqiptarët nuk do të falin askënd që dëshiron të mbajë peng Shqipërinë duke mbajtur peng zgjedhjet, siç tashmë po e tregojnë me vendosmërinë e tyre prej 5 ditësh në sheshin e lirisë. Koha e mashtrimeve po mbaron, koha e batakçinjve po mbaron, koha e kriminelëve po mbaron. Po vjen ora e shqiptarit të ndershëm. Për katër vite me radhë shqiptarët u braktisën, u vodhën, u nëpërkëmbën. Premtimet për 300 mijë vende pune, taksa të ulëta, çmime të ulëta, energji e shëndetësi falas nuk bënë kurrë realitet, ndërsa këto u zëvendësuan furishëm me banditë dhe kriminelë që u pasuruan përmes parave të buxhetit të shtetit. Pasi vodhën dhe zhvatën pasuritë e Shqipërisë, pasi futën duart e tyre të pista në xhepat e çdo kryefamiljari, në çdo shtëpi shqiptarësh, sot kanë frikë të përballen me gjykimin e qytetarëve me votë të lirë e të ndershme. Ndaj kanë bërë pakt me krimin për të ndaluar të drejtën themelore të demokracisë, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kjo rezistencë e sotme është një sinjal pozitiv se edhe vendi ynë është në rrugën e duhur, se fuqia qytetare ia del të triumfoj edhe kundër banditëve të qeverisë Rama. Por nëse rezistenca qytetare ka hyrë në ditën e 6 të saj, Rama nuk duket gjëkundi. Ashtu, i traumatizuar nga ky uragan i qytetarëve të lirë, ai jo vetëm që i ka tepër të pakta rastet kur flet për protestën qytetare, por i tmerruar është fshehur brenda mureve të kryeministrisë dhe me shpresë pret që qytetarët të lodhen. Ky është banditi Edvin Rama, që arrogancën prej 4 vitesh e ka shitur si tipar i një lideri, ndërsa hajdutërinë si profesion të ashtuquajturës ‘rilindje’. Tanimë, nuk ka kthim, kjo protestë do t’i jap goditjen fatale Edvinit dhe banditëve pranë vetes.