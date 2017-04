Pse nuk e shohin drogën Mogherini dhe Hahni?

Droga në Shqipëri, jo si në rastin e Kolumbisë, është një monopol i qeverisë dhe i një partie, i partisë së Edi Ramës. Duke mos parë këtë realitet të kudogjindshëm, çifti Mogherini-Hahn po e çojnë Shqipërinë drejt destabilitetit, pasi po shfaqen si të njëanshëm dhe në shërbim të objektivave politikë të klanit politik që në ortakëri me krimin e organizuar ka uzurpuar zyrat e shtetit

Teksa krimi, droga, korrupsioni kanë marr peng vendin e për pasojë kanë çuar opozitën në çadër prej 55 ditësh, situata rëndohet akoma më tepër kur përfaqësues ndërkombëtar bëjnë ‘një vesh shurdh e një sy qorr’ e i japin ‘zemër’ kryeministrit kanabist që të vazhdoj i qetë projektin për uzurpimin e vendit. Duke mos parë këtë realitet të kudogjindshëm, ky ‘tip përfaqësie’ e huaj po e çon Shqipërinë drejt destabilitetit. Mbrëmjen e djeshme, Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian, Federica Mogherini dhe Komisioneri për Zgjerim, Johannes Hahn me një deklaratë të përbashkët për krizën politike në Shqipëri, në mënyrë krejt të njëanshme fajësuan opozitën për ngërçin e krijuar në vend. A thua vallë që kryeministri shqiptar, përgjegjës për situatën dramatike që po kalon vendi, ku shteti i është dorëzuar narko-mafias, është i papërlyer? Apo këta eksponentë sikundër edhe ca ‘të tjerë’, gjenden nën efektin e milionave të siguruara nga ky masivizim i kultivimit të lëndës narkotike? Por, dielli nuk mund të mbulohet me shosh dhe jehona e opozitës se zgjedhjet do të blihen pikërisht nëpërmjet investimit të këtyre parave, kurrsesi nuk mund ta mbrojnë Ramën, edhe nëse duke hapur thesin e narko-parave, ai do të vijoj të blejë qëndrime e deklarata pro tij. Këto deklarata të blera nga Edvini, jo vetëm që nuk e mbulojnë problemin e madh që ka vendi nga kultivimi i drogës, por më keq akoma reagime të tilla prej përfaqësuesish që supozohet se i vijnë në ndihmë vendit tonë, veçse e rëndojnë situatën dhe rrezikojnë destabilitetin. Po kështu edhe çifti Hahn-Mogerin me deklaratat e mbrëmshme e anashkaluan problematikën akute të kanabisit që është burimi më i madh i shqetësimeve për shqiptarët dhe opozitën në vend. Nëse përfaqësuesit evropianë janë gjithë kohës duke i bërë jehonë luftës kundër krimit, drogës, korrupsionit, me çfarë mendje Hahn-Mogerin i bëjnë apel opozitës të hyj në një palë zgjedhje fasadë që do të blihen nga paratë e drogës, sikundër ndodhi në Kavajë e Dibër? Nëse deri më tani ishim duke vrarë mendjen sesi qeveria Rama është duke i menaxhuar tonelatat me kanabis të gjindshme në çdo cep të vendit, jemi gabuar. Paratë e gjeneruara nga droga, siç po duket haptazi janë duke pasuruar edhe eksponentë të rëndësishëm nga bashkësia ndërkombëtare, ndërsa këta të fundit për pak para marrin rolin e ‘engjëjve mbrojtës’ të narkoman-it shqiptar.