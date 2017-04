Pse të gjithë gangsterët politikë thonë “do ta shihni më 18 qershor”?

Në kohën kur Shqipëria po identifikohet përditë e më shumë si një vend i prodhimit e trazimit të lëndëve narkotike, nga kampi qeveritar shihen shpeshherë individë që me krenarinë tipike të tregtarëve të drogës thonë papushim: “do ta shini më 18 qershor”. Pavarësisht se kjo i ngjan paksa inateve fëminore të formës “po kalove nga lagjja ime”, ajo në thelb është një shprehje ngazëlluese mafioze, pasi në të vërtetë nuk ka çfarë të shihet më 18 qershor. Të fortët e tregtisë së drogës e kanë zakon që bëjnë deklarata të tilla që tregojnë në të vërtetë se forca e tyre është burimi i parave dhe aktiviteti i paligjshëm. Nëse do vesh re demokracinë perëndimore, askush nuk i drejtohet kundërshtarit politik me fjalët “do ta shohësh më…”, apo me fjalë të këtij lloji. Kërcënimet e këtij lloji, janë tipike për republikat e bananeve ku njerëz me estetika të ngjashme me këta të Partisë Socialiste në Shqipëri, ndërmarrin të tilla formash agjitimi kundër grupeve kundërshtare. Gangsterët politikë të Shqipërisë, të etiketuar si koalicion qelbësirash, e treguan veten këto 4 vite që ishin një grup njerëzish që e shkatërruan shtetin në të gjitha format për t’u pasuruar duke e kthyer Shqipërinë në një vend prodhues droge. Deklarimi i tyre se asgjësuan 99.98% të bimëve narkotike, është ndër mashtrimet më spektakolare dhe më treguese se ata ishin pas gjithë këtij aksioni kriminal. Shqipëria në këto vite e qarkulluar nga avionë droge, skafe, kamionë, etj. Ato nuk qarkulluan kot, por për fitime dhe për të plotësuar më mirë thirrjen e atyre që thonë “do ta shihni më 18 qershor”.