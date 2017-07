Pukë, sekuestrohen 192.5 kg kanabis, arrestohet një person

Efektivët e Komisariatit të Policisë së Pukës ditën e djeshme në kuadër të operacionit të koduar “Bibaj” kanë sekuestruar një sasi të madhe lënde narkotike, ndërsa në pranga ka përfunduar edhe një person. Mësohet se i arrestuari është 46 vjeçari Nikollë Kola, banues në fshatin Dom të njësisë Administrative Gjegjan. Oficerët e Policisë së Pukës, në një banesë të pa banuar, të marrë në ruajtje nga Nikollë Kola, kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 192.5 kilogramë lëndë narkotike kanabis sativa. Sipas policisë në ambientet e jashtme të kësaj banese janë gjetur e sekuestruar edhe dy thasë me 46 kallëpe lëndë plasëse me peshë 48 kg. Ndërkohë në bashkëpunim me Prokurorinë, po vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje.