Pyetja e Ditës/Po Edi Rama, a do të shkojë në burg për sarajet 1 milionë euro në Surrel?

Kryeministri Edi Rama gjatë gjerbjes së kafes me briosh në takimin e stisur me gazetarët në Lezhë këtë mëngjez, ka paralajmëruar nisjen e një aksioni të ri kundër pasurive të pajustifikueshme siç i quan ai. “Do jetë i kopsitur edhe nga pikëpamja legale që të mos jetë një operacion që llon me sukses me policinë dhe dështon në hallkat e tjera. Ne do shtrijmë këtë proces deri kur feudali i fundit të jetë dorëzuar, se historia e Shqipërisë të ndarë në feude të fortësh për ne është e papranueshme. Kush ka pasuri të cfarëdollojshme, që nga pasuritë e mëdha me 4 rrota, deri te pasuritë me shumë kate, por s’ka bërë një punë në jetën e vet, do duhet ta justikojë ose do kalbet në burg”, ka deklaruar sot kreu i qeverisë. Përveç se ky aksion ka të ngjarë të përfundojë shpesh në një luftë klasash, një tjetër pyetje me shumë vend shtrohet sot e gjithë ditën?

Po vetë Edi Rama a do të përfundojë në burg për sarajet e tij në Surrel? Ndërsa sot e gjithë ditën ka një kosto reale të sarajave luksoze të Edi Ramës në Surrel që përllogaritet diku tek 1 milionë euro, ka në të njëjtën kohë një pyetje të cilës Kryeministri i Aksioneve staliniste nuk i jep dot përgjigjje megjithëse ajo dihet. Ku i mori Edi Rama paratë me të cilën bleu mbi 22 mijë metër tokë dhe më pas ndërtoi sarajet e tij në Surrel? Për krijuar një ide se çfarë do të thotë luks i pajustifikuar vlen të theksohet se në sarajet e Edi Ramës përveç betonit special, edhe vetratat e mëdha të xhamit kanë ardhur nga jashtë. Ato janë prerje të mëdha, me një material tepër cilësor dhe në disa vende janë vendosur në mënyrë të tillë që të reflektojnë brenda pamjen e ullinjve që rrethojnë vilën. Po kështu, i veçantë ka qenë edhe materiali me të cilin janë zbukuruar dyshemetë. Bëhet fjalë për terrazzo alla veneziana, një shtresë unikale e prodhuar me porosi, që varion tek një çmim rreth 7 mijë për metër katror. Tavanët gjithashtu do të jenë një fjalë e fundit e teknikës së ndërtimit, për t’i lejuar kreyministrit që të komunikojë lirshëm me qiellin. Në një intervistë dhënë për emisionin “Komiteti” të Berat Buzhalës, analisti politik Armand Shkullaku shprehej për sarajet e Edi Ramës në Surrel me këto fjalë: “në nuk e besoj historinë se shtëpia e tij ka kushtuar aq sa thotë ai. E di që deri në vitin ’98, Edi Rama ka qenë një intelektual me të ardhura modeste. E di që nga ’98-ta dhe deri më sot Edi Rama ka pasur një pagë nja 10 herë më të vogël se paga ime. Pra pagën e një ministri, kryetari bashkie. Pra i di pak a shumë të ardhurat zyrtare të deklaruara dhe nuk ka asnjë shans që një njeri me këto të ardhura të ndërtojë shtëpi të tillë apo të bëjë atë jetë që ai bën”.

Që në këtë moment, aksioni i Edi Ramës kundër luksit të pajustifikuar mund të cilësohet qartësisht si lufta e klasave 2.0, me të vetmin ndryshim. Tashmë “udhëheqja” është zhvendosur nga ish-Blloku në Surrel.

Marrë nga “syri.net”