Pyetjet për pastrimin e parave nëpërmjet buxhetit mbërrijnë në Parlament

Deputetja e PD Jorida Tabaku i ka bërë Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë një sërë pyetjesh lidhur me mundësinë e pastrimit të parave nëpërmjet bankës së bashkëshortes së kryeministrit. Këto pyetje pritet të jenë edhe epiqendra e debatit të sotëm parlamentar, lidhur me miratimin në parim të buxhetit të 2018-s

Në mbledhjen e djeshme të Komisionit të Ekonomisë ku u diskutua për buxhetin e vitit 2018 ishte i pranishëm edhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Genti Sejko. Gjatë diskutimeve, deputetja demokrate, njëkohësisht nënkryetare e këtij komisioni, Jorida Tabaku i bëri disa pyetje shumë të drejtpërdrejta Guvernatorit të BSH-së, por ato mbetën pa përgjigje, pasi guvernatori Sejko refuzoi të beje komente lidhur me risqet e ABI Bank, ku aksionere është Linda Rama, bashkëshortja e kryeministrit, Edi Rama. Guvernatori Sejko gjithashtu nuk foli per pasojat e uljes se investimeve të huaja në ekonomi, të cilat nën qeverisjen e Edi Ramës kanë qenë thuajse zero. Sipas edhe vetë INSTAT ekonomia shqiptare vijon të ruajë ritme pozitive, sepse janë në proces pune projekti TAP dhe Kaskada e Devollit, dy projekte madhore këto, firma për të cilat është hedhur në kohën e qeverisë së djathtë të Sali Berishës. Deputetja demokrate duke hequr një paralele midis “zgjimit të papritur nga gjumi letargjik” të sektorit të ndërtimit, kryesisht në kryeqytet dhe parave të pista të drogës që rrezikojnë të pastrohen në ekonominë shqiptare nëpërmjet ngritjes së hoteleve dhe pasurive të tjera të paluajtshme, i kërkoi Sejkos përgjigje për burimin e parave, me të cilat kompanitë deklarojnë se do të ndërtojnë në vend gjatë vitit të ardhshëm.

Pyetjet e Jorida Tabakut:

U bënë disa vite që inflacioni është vazhdimisht nën objektivin tuaj. Ndërsa sipas INSTAT rritja ekonomike është e lartë. Papunësia po ulet. Si e shpjegoni këtë? Pse nuk po rritet inflacioni duke iu përgjigjur kësaj ecurie? Nga vjen gjithë ky fluks valute dhe pse kemi një zhvlerësim të lekut? A ka lidhje me paratë e drogës? Sipas raportit të BSH-së kemi dy investime të huaja direkte që kanë peshën kryesore në ekonomi. Në 2016 nga 953 mln euro 700 mln euro ishin TAP dhe Devoll. Mendoni se do ketë goditje bilanci i pagesave kur këto të përfundojnë dhe duke qenë se nuk ka asnjë investim të ri. Në tremujorin e fundit pati një rritje të fortë të sektorit të ndërtimit, si për ndërtimet infrastrukturore dhe për ato rezidenciale. A janë të çuditshme lëvizjet në sektorin rezidencial? Kishte vite që sektori ishte në stagnacion dhe ndërkohë ka sjellë 19 për qind rritje tek rritja ekonomike. Në raportin tuaj të parafundit thoni shprehimisht që kompanitë po ndërtojnë të pakredituara nga bankat, duke përdorur burimet e veta. Kërkesa më e ulët për kredi është perceptuar nga bankat si pasojë e përdorimit të burimeve alternative të financimit. ( ku e kanë burimin këto para)? Në 5-6 vitet e fundit nuk ka patur një kërkesë të tillë kaq të lartë për ndërtim. Bankat duhet të kishin qenë burimi kryesor i financimit. Normat e interesit kanë qenë vazhdimisht në ulje. Kanë qenë stimul nga Banka e Shqipërisë për bankat e nivelit të dytë që të kreditohet biznesi por kjo s’ka ndodhur. Unë mendoj se ky duhet të jetë një faktor shqetësues për Bankën e Shqipërisë dhe për ne si Komision Ekonomie?

Banka “Abi Bank” është licencuar nga BSH edhe pse ka aksionerë kompani offshore, me shumë pak aktivitet financiar. (duke e bërë jo transparent burimin e financimit). Meqenëse jeni në Komision për herë të parë mbasi është bërë publik ky informacion. A keni kontrolluar ju se cilët janë personat që po futen në sistemin tonë bankar? Sa seriozë ju duken këta aksionerë?

Deputetja e PD, Kadiu: Projekti 1 mld eurosh i qeverisë kërkon verifikimin e burimit të parave

Deputetja e Partisë Demokratike, Fatbardha Kadiu, ka ngritur disa shqetësime në lidhje projektbuxhetin e vitit 2018 gjatë mbledhjes së sotme të Komisionit parlamentar për Ekonominë dhe Financat. Kadiu i drejtoi disa pyetje Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, i cili ishte i ftuar për të dhënë opinionin e BSH-së për projektbuxhetin. Duke marrë fjalën në mbledhjes, deputetja e opozitës u shpreh se duke konsideruar qëllimin primar të Bankës së Shqipërisë që është suportimi i nivelit të çmimeve dhe stabiliteti i tyre, shqetësimi i parë që të lind lidhet me normën e inflacionit, por sigurisht jo duke e konsideruar atë si një problem apo si një qëllim në vetvete. “Unë dua të di nëse përveç 3 instrumenteve që njihen tashmë që duhen për të ndikuar në normën e inflacionit që janë: furnizimi me likuiditet, ulja e normës së interesit, apo përdorimi i politikave të informimit a parashikon Banka e Shqipërisë politika të tjera që mund të ndërhyjnë në nivelin dhe normën e inflacionit”, tha Kadiu, e cila i drejtoi edhe një pyetje direkte Guvernatorit lidhur me verifikimin e burimit të parave që do të përdorë qeveria për projektin e famshëm prej 1 miliard eurosh. “A parashikon Banka e Shqipërisë masa të cilat do të parandalojnë hyrjen e parave të drogës, të pista, mund t’i quajmë si të doni ju, ose e thënë ndryshe a është në gjendje BSH që të njihet me burimin e këtyre parave që i përkasin projektit 1 miliard eurosh në buxhetin e shtetit shqiptar?”, – ishte pyetja që Kadiu i drejtoi Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Sejko, i cili pranoi se banka nuk është në gjendje të verifikojë burimin e këtyre parave. “Në këto kushte ne nuk jemi në gjende, sepse qeveria e ka bërë publike listën e projekteve. Ne si bankë e këshillojmë qeverinë për ruajtjen e parametrave kryesore makroekonomike, që janë mos rritja e borxhit, ruajtjen e konsolidimit fiskal, përputhjen e politikës monetare me politikën fiskale. Këto janë parametrat kryesorë që ne synojmë. Shqipëria ka nevojë për investime, duhet të përshpejtojmë rritjen ekonomike dhe këto projekte duhet të jenë të mirëmenduar, të mirëstudiuara”, tha Sejko. Deputetja e PD-së theksoi se duke parë zhvillimet e fundit të Shqipërisë, deklaratat e kryeministrit, apo aferat e fundit korruptive që ndodhin brenda qeverisë shqiptare, Banka e Shqipërisë duhet të propozojë sugjerime konkrete për këtë buxhet që kjo qeveri të marrë masa të tjera pikërisht për të parandaluar efektet negative të këtyre elementeve që kanë të bëjnë me stabilitetin ekonomik të vendit.