Qarku i Lezhës do të jetë lokomotiva e trenit të Republikës së Re

Lideri i opozitës së bashkuar shqiptare dhe kryetari i Partisë Demokratike dhe kandidati për kryeministër i republikës së Re, Lulzim Bash aka zhvilluar një tur elektoral në qarkut e Lezhës, ku është pritur dhe marrë mbështeje nga qindra dhe mijra mbështetës dhe përkrahës së Republikës së re. Në këto takime ai është shoqëruar nga kandidatët për deputet të opozitës së së bashkuar në këtë qark; Aldo Bumçi, Lindita Metaliaj, Andon Frrokaj, Preç Zogaj, Martin Biba, Luigj Gjergji, Enkelejda Rica, Klajdi Reçi, Albetr Loçi, ka shpalosur programin e Republikës së Re, tek i cili mishërohen ekonomia e fortë dhe e ardhmja e sigurtë për të gjithë shqiptarët

Lezha e besëlidhjes i rezervon pritje madhështore

Nga Lezha z.Basha ka marrë garancitë se qarku i Lezhës do të jetë lokomotiva e fitores së Republikës së Re. Në fjalën e tij përmes një entuziazmi dhe pjesëmarrje madhështore Basha është shprehur: -Mirë se ju gjej vëllezër dhe motra, zonja dhe zotërinj, qytetarë dhe qytetare të qarkut Lezhë, të qytetit të Lezhës, të besëlidhjes arbnore. Mirë se ju gjej në veçanti ju të rinj dhe të reja. Dua ta nis me mirënjohjen time të jashtëzakonshme për burrat dhe gratë e Lezhës, Kurbinit, Mirditës, që në këto katër vite të vështira për Shqipërinë asnjëherë nuk e humbën kurajon por qëndruan fort në betejat e njëpasnjëshme, që bashkë i fituam duke na sjellë në ditën e sotme ditën e agimit të Republikës së Re. Sa herë që demokratët lëvizin lëviz Shqipëria, sa herë që ne jemi një hap përpara na ndjek Shqipëria. Kështu ishte kur sollëm demokracinë, kështu ishte kur futëm vendin në NATO, kështu ishte kur hoqëm vizat dhe realizuam lëvizjen e lirë për shqiptarët dhe kështu do të jetë ditën e Dielë, ku me votën referendare të Shqiptarëve do ti japim fund republikës së vjetër të politikanëve të korruptuar të rilindjes së dështuar dhe do të hapim derën e Republikës Evropiane të qytetarëve shqiptarëve. Pushteti njëherë e mirë do të burojë nga vota juaj dhe do të rrëzohet vetëm me votën tuaj. Marrëdhënia e qytetarit me pushtetarin njëherë e mirë do të jetë e standardit dhe përmasave evropiane ashtu siç e kanë parë dhe provuar mijëra lezhjanë, që nuk çanë dot në Lezhë dhe Shqipëri u detyruan të emigronin që sot jetojnë me nder punë e fisnikëri që janë nderi dhe fisnikëria e familjeve tuaja, e Lezhës dhe gjithë Shqipërisë, por janë edhe brenga jonë dhe malli ynë për emigrantët që arritën të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vende të huaja, sepse vendet e huaja ju garantojnë mundësitë që Lezha dhe Shqipëria nuk ja garantojnë. Por bota po ndryshon. Shqipëria deri më sot jo. Por të Dielën do të ndryshojë edhe Shqipëria. Koha e sundimtarëve do të marrë fund. Ju do të merrni Lezhën në dorë dhe shqiptarët do të marrin Shqipërinë në dorë. Duke votuar nr 6, Republikën e Re ju do ti hapni rrugë ndryshimeve kushtetuese që do ta lidhin fatin e politikanëve vetëm me votën dhe gjykimin e qytetarëve. Pas katër vjetësh keqqeverisje Edi Rama këto ditë del e na flet për gjithçka përveç ekonomisë së shqiptarëve, dhe obsesioni i vetëm i tij është timoni për vete dhe shpurën e tij. Ju e patë që vetëm në një natë harxhoi 400 mijë euro vetëm për fishekzjarre. Ju garantoj se do të punoj me vendosmëri për gjithësecilin prej jush, për fëmijët shqiptarë që do të kenë trajtim të veçantë dhe me drekë, për studentët për mundësi punësimi dhe karriere. Ju ftoj që me 25 Qershor të voton për një ekonomi të fortë, për ulje taksash e rritje investimesh. Edi Rama sillet gjithandej nëpr Shqipëri duke thënë siç ka thënë Fishta I madh; “Duke thënë dokrra”. Por Lezha dhe gjithë Shqipëria do ti thonë jo dokrrave të Edi Ramës. Lezha në veçanti është e gatshme ti prijë trenit të Republikës së Re. Kam një thirrje për ju nga ky tubim madhështor. Kështu siç jeni këtu në këtë shesh ju bëj thirerje që të vërshoni edhe ditën e votimit drejt kutive të votimit dhe të votoni Nr 6, programin e Republikës së Re që ka marrë bekimin e ndërkombëtarëve, kristian demokratëve të kancelares Merkel, Republikanëve të Presidentit Trump dhe mbarë kancelarive e evropiane dhe botërore. Të gjithë së bashku të votojmë për të hapur derën e Republikës së Re. Zoti e bekoftë Lezhën dhe Shqipërinë”.

Pjesë nga fjala e kandidatëve për deputetë në mitingun përmbyllës në Lezhë

Lindita Metaliaj – Lezha dhe lezhjanët e kanë lidhur besën, që me 25 Qershor do të agojë fitorja e Republikës së Re. Faleminderit që më bëre pjesë të ekipit fitues z. Basha, që kryesohet nga deputeti Aldo Bumçi, unë Lindita Metaliaj, Andon Frrokaj, Preç Zogaj, Martin Biba, Luigj Gjergji, Enkelejda Rica, Klajdi Reçi, Albert Loçi. Kam besim të plotë se Lezha dhe lezhjanët nuk do të na zhgënjejnë por do të votojnë bindshëm për Republikën e Re. Do të fitohet bindshëm në Lezhë, Kurbin dhe Mirditë. Basha dhe Republika e Re kanë një program të shkëlqyer në qendër të të cilit qëndron një ekonomi e forte dhe një e nesërme e sigurtë. Shqiptarë! Merrni në dorë jetën dhe fatin tuaj për një të ardhme më të mirë. Ky është programi më social dhe më ekonomik që ka parë Shqipëria ndonjëherë në këto 27vite, program që mendon nga fëmijët e moshës pesë vjeç deri tek moshat e treta. Për investime në bujqësi, blegtori dhe fermë që nuk janë parë asnjëherë në këto vite, ndaj unë ju ftoj që të mbështesim Partinë Demokratike, Republikën e Re, me në krye ju z. Basha kryeministër. Gjatë këtyre ditëve të fushatës kemi gjetur një respekt dhe mirënjohje një mbështetje të jashtëzakonshme nga të gjithë ju. Ju premtoj se të gjithë ju do të gjeni nga të gjithë ne një mbështeje të fuqishme për hallet dhe problemet e secilit prej jush. Do të jemi një zë i fuqishëm në parlamentin e ardhshëm, ndaj votoni për Republikën e Re, votoni nr 6.

Albert Loçi – Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Forumi Rinor i Partisë Demokratike Lezhë. Gjatë këtyre ditëve të fushatës dhe takimeve të shumta që kemi zhvilluar, gjëja më e bukur ka qenë se kemi gjetur mbështetje edhe tek socialistët e vërtetë të cilët janë zhgënjyer nga keqqeverisja e rilindjes. Të dashur bashkëqytetarë të Lezhës, fitorja është shumë afër, ndaj në këto pak ditë që na kanë mbetur të punojmë të gjithë së bashku për Republikën e Re dhe z. Lulzim Bashën kryeministër.

Martin Biba – Përshëndetje Lezha! Ju sjell përshëndetjet e mirditorëve nga të gjitha anët e kësaj treve; nga Oroshi, Fani, Rubiku, Rrësheni, Kaçinari, Kthella dhe Selita. Mirditorët në këto zgjedhje e kanë ndarë mendjen. Ato janë me Republikën e Re, janë me Lulzim Bashën kryeministër. Fitore me datën 25 qershor. Faleminderit për mbështetjen.

Andon Frrokaj – Ju përshëndes dhe do tju them një citat të njeriut të madh Xhon Kenedi të thënë në një takim të rëndësishëm me popullin amerikan. Ai thoshte kështu: “Mos u lusni për një jetë të re. Ju duhet të luteni për të qenë burra dhe gra të forta. Mos u lutni për detyra sipas mundësive, por lutuni për mundësitë tuaja sipas detyrave që ju dalin. Koha është tani. Fitore Republika e Re me kryeministër Lulzim Basha.

Preç Zogaj – Diçka e re po ndodh dhe diçka po vjen. Kush po vjen? Po vjen Republika e Re… Jemi këtu si në një det të mbushur plot me ngjyra ku dallojmë blunë e forcë tonë politikë, blunë e Lezhës blu. Kemi ngjyrat kuq e zi, ngjyrat e flamurit tonë kombëtar që janë edhe ngjyrat e Republikës së Re të Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe jo të partive. Por ka dhe shumë ngjyrë të bardhë këtu. Ngjyra e bardhë që frymëzon edhe frymëzimin tonë. E bardhë ardhtë Republika e Re. Kam një lutje për të gjithë banorët e Lezhës; të qytetit Lezhë, të Dajçit, Blinishtit, Balldrenit, Kallmetit, Shëngjinit, Kolshit, Zejmenit, Shënkollit dhe Ungrejt. Jepini një votë pro të madhe Partisë Demokratike, Republikës së Re dhe z. Lulzim Basha. Një votë pro nga ju pensionistë që ëndërroni pensionin minimal 250 mijë lekë të vjetra, një votë pro nga studentët, një votë pro nga sipërmarrësit, një votë pro nga fermerët, bujqit dhe blegtorët. Partia Demokratike dhe Lulzim Basha në këtë fushatë kanë programin e vetëm që bazohen në rritjen e mirëqenies. Unë e di, ju e dini gjithë qytetarët e Lezhës që na rezervuan këtë pritje madhështore e dinë se Edi Rama në katër vitet e qeverisjes së tij i braktisi të gjitha premtimet e tija. Edi Rama nuk mbajti asnjë premtim. Ai i bëri premtimet e tij përrallë por të jeni të sigurt se ne do ti mbajmë premtimet që në fakt janë programe ashtu siç kemi vepruar kur shqiptarët na kanë besuar, ndaj ju garantojmë se do ti mbajmë të gjitha premtimet që ju kemi dhënë në qeverisjen e Republikës së Re të kryeministrit Lulzim Basha.

Aldo Bumçi - Programi i Partisë Demokratike mban nënshkrimin e partisë së kancelares Angela Merkel. Kristian demokratët gjermanë janë bashkëautorë së bashku me Lulzim Bashën të programit të rimëkëmbjes ekonomike dhe zhvillimit të vendit. Votoni Partinë Demokratike dhe Lulzim Bashën, njeriun e punëve të mëdha, njëriun që ndërtoi rrugën e kombit ku Edi Rama në këto katër vite nuk mbaroi as dy km rrugë në Lungomare. Votoni Lulzim Bashën, njeriun që hoqi vizat dhe i bëri shqiptarët të rrugtojnë me dinjitët në evropë, jo Edi Ramën që i qoi si azil kërkues rrugëve të pashpresa të Evropës, Votoni Lulzim Bashën njeriun që e mbështet presidenti i vendit më të madh në botë dhe më demokratik, presidenti Donald Trump, i cili e ka shprehur hapur këtë mbështetje, që është një mbështetje e jashtëzakonshme. E paprecedentë është fakti që kryetari i opozitës shqiptare të pritet dhjetë ditë përpara zgjedhjeve në shtëpinë e bardhë. Ai ka mbështetjen e Amerikës ka mbështetjen e Gjermanisë dhe kancelares Merkel. Lulzim Basha është shpresa e vetme e Shqiptarëve votoni Republikën e Re dhe kryeministër Lulzim Bashën.

Mirënjohje qëndresës vitale të banorëve të Mamurrasit…

Basha i emocionuar nga pritja madhështore që i kanë rezervuar banorët e Mamurrasit ndër të tjera tha: “Vëllezër dhe motra, miq të Mamurrasit demokratë dhe demokrate. Njëzet e shtatë vite asnjë forcë kriminale, asnjë forcë nuk ju mposhti dot. Mirënjohja e çdo demokrati dhe e imja është e pakufishme për qëndresën tuaj në këto vite të vështira të kësaj qeverisje antipopullore. Jo vetëm demokratët port ë gjithë shqiptarët kanë marrë kurajo nga qëndresa juaj. Por ditën e diel me 25 qershor 2017 vjen momenti i shpagimit me votë për katër vuajtje, premtime të thyera dhe të pambajtura. Po vjen dita për tu bashkuar rreth një projekti të madh, projektit të Republikës së Re. Unë erdha në këto ditë të fundit të fushatës elektorale për tju takuar e bashkëbiseduar por ju më pritet me këtë mikpritje madhështore që rrjedh nga thellësitë dhe gjerësitë e fitores tonë në qarkun e Lezhës dhe gjithë Shqipërinë. Vëllezër dhe motra, katër ditë për ti dhënë fund katër vjetëve mashtrime, katër vjet shfaqje në kurrizin tuaj, katër vjet të rritjeve të taksave dhe çmimit të energjisë të pamerituara dhe antiligjore të servirura nga një qetë kriminelësh dhe të korruptuarish që e kanë vendin vetëm para drejtësisë dhe ndëshkimit ligjor. Katër vjet të cilat kemi në dorë ti mbyllim njëherë dhe përgjithmonë. Votoni ditën e diel për numrin 6, për Parinë Demokratike, Të gjithëve atyre që se kanë ndarë mendjen deri në këto ditë të fundit u thoni se nr 6 nuk është votë thjesht dhe vetëm për PD e cila solli lirinë për të cilën ju aspiruat dhe luftuat, partinë që futi Shqipërinë në NATO, partinë që hoqi vizat dhe siguroj lëvizjen e lirë për gjithë shqiptarët . Mamurrasi dhe krejt Kurbini është zhgënjyer dhe braktisur nga premtimet e pambajtura, nga taksat e rritura, nga faturat e rritura të energjisë elektrike, nga papunësia që ka pllakosur në të gjithë vendin. Sepse Edi rama është marrë me tendera korruptiv dhe ka bredhur anë e kënd si turist ndërkohë që një popull I tërë vuan varfërinë dhe mjerimin, vuan largimin e bijve dhe bijave në emigracion. Ka ardhur ora që shqiptarët ta marrin vetë në dorë fatin e tyre. Ai kurrë nuk mendoj për ju por vetëm e vetëm për veten e tij. Vëllëzër dhe motra! Ju e dini tashmë se i vetmi plan ekonomik në këto zgjedhje është plani I Partisë Demokratike, plan i cili edhe në ditën e sotme u shpall anë e mbanë botës se Partia Demokratike mori ndihmë për hartimin e planit ekonomik nga ekspertët më të mirë gjermanë të partisë së Angela Merkelit dhe garancinë për ta ndihmuar Shqipërinë për të dalë nga kjo krizë. Vetëm taksat e ulëta do të thithin investime, vetëm ulja e tvsh do të garantojë 400 milionë euro më shumë konsum, mesatarisht 400 euro më shumë për çdo familje. Fermerët e Mamurrasit, Lezhës dhe mbarë Shqipërisë do të kenë mbështetje në subvencione. Ne do të mbështesin të rinjtë dhe të rejat e Mamurrasit dritën e syrit tuaj të ardhmen e familjeve tuaja, shpresën e demokratëve dhe demokracisë. Duke ju mundësuar çdo të riu dhe të reje të Mamurrasit dhe të gjithë Shqipërisë, aksese në universitete me tarifa më të ulta duke i mundësuar stazhe pune një vjeçare me pagesë 200 mijë lekë në muaj. Këto dhe të tjera programe që parashikon programi ynë do të vijë përmes aplikimit të taksave të ulëta, Edhe për pensionistët shqiptarë do të nisë rritja e pensioneve që këtë vit me qëllim që të arrijmë që pensioni minimal të jetë njëzetë e pesë mijë lekë të reja në muaj. Këto do të arrihen përmes një programi ekonomik që funksionon kudo në botë nga ku dhe kemi marrë mbështetje për ta bërë realitet atë. Para katër vitesh të gjithë ju e mbani mend premtimet boshe që Edvin Rama bëri për treqind mijë vende pune, shëndetësi falas e të tjera premtime boshe. Ai nuk e kishte asnjë herë mendjen tek ju por vetëm te xhepat e vet tek hajnat e vetës së vet, tek timoni dhe pushteti vetëm për veten e tij. Tani na vjen prap pas katër vitesh dhe na flet si kryeopozitar, por ai është përgjegjës për varfërimin e shqiptarëve, përgjegjës për rritjen e çmimit të energjisë, përgjegjës për burgosjen dhe goditje e padrejtë të mijëra e mijra familjeve shqiptare në pamundësi ekonomike dhe vjen me të njejtat gënjeshtra. Ndaj ndëshkojeni me votë ditën e dielë. Të bashkojmë votën për Republikën e re . Kam tre porosi, se ju jeni balli i lëvizjes popullore, krenaria e Partisë Demokratike, themeli i Republikës së Re, energjia, forca dhe garancia e suksesit.

Mirdita, e vendosur në mbështetje të Republikës së Re

Nga Rrësheni teksa ka bashkëbiseduar me shumë qytetare të Rrëshenit në një shëtitje për afro një orë në rrugën kryesore të qytetit Rrëshen, ka marrë mbështetjen se Mirdita dhe mirditorët me 25 Qershor do të jenë më Lulzim Bashën dhe Republikën e Re. Ndërsa në një takim në Rubik është shprehur se: – I bëj thirrje çdo votuesi të Rubikut dhe gjithë Mirditës që është akoma i pavendosur, se katër vjet me premtime boshe pa plan janë arsyet pse Rubiku, Mirdita dhe Shqipëria, janë këtu ku janë sot se nuk mund të lëmë të shkojnë edhe katër vjet të tjera me premtime të tjera boshe të cilat po i përsërit këto ditë të fundit të fushatës,premtime të cilat janë premtime në ajër, premtime në hava. Të vetmit me një plan të detajuar jemi ne, është Partia Demokratike, është Republika e Re, jam unë dhe ekipi ynë fitues. Edhe sot shtypi gjerman i ka bërë jehonë faktit që plani ekonomik i Lulzim Bashës është bërë me ndihmën dhe mbështetjen e ekspertëve dhe këshilltarëve të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila kryeson tash dymbëdhjetë vjet lokomotivën evropiane të ekonomisë. Ky është një plan që funksionon sepse taksat e ulta, ulja e tvsh-së janë çelësi i sigurtë për të ndezur motorët e ekonomisë, janë garanci për të nisur investime të brendshme dhe të huaja. Do ti ulim taksat, do të tërheqim investimet, do të ulim tvsh-në dhe do të nxisim konsumin, do të çojmë lekun në xhepat e shqiptarëve, do të investojmë për rritjen e të ardhurave tuaja. Do të kujdesemi për pensionistët shqiptarë, për studentët tuaj dhe të gjithë Shqipërisë. Votoni për ndezjen e motorëve të zhvillimit të ekonomisë, për nxitjen e zhvillimit dhe mirëqenies, për taksa të ulta, për ekonomi të sigurt dhe shtet të fortë. Votoni Partinë Demokratike, Votoni Republikën e Re, votoni nr 6!