Qasha, madhështorja e finesës dhe elegancës së gruas në zonën e Zerqanit dhe Bulqizës, simbolika Iliro-Shqiptare

Qasha, kjo veshje madhështore, ruan përveç bukurisë edhe një linjë trashëgimie të simboleve të moçme ilire, të cilat u konservuan deri ditët e sotme prej shqiptarëve.

Veshje tipike e grave në Zerqan e Bulqizë. Qasha, është një fund në trajtë gjysëm këmbanë, që vjen gjysëm e valëzuar përfundi, sidomos në pjesën e mbrapme. Bëhej nga një numër copash e rripash të ngushte shajaku, të vënë vertikalisht dhe të ndërthurrura me breza gajtanësh. Mbahet e varur në supe me dy rripa të gjerë. Në shekujt e shkuar bëhej me shumë ngjyra, por ngjyrat që kanë arritur në ditët e sotme janë: Të zeza për gratë dhe e kuqe për vajzat.

Qasha është karakteristike në këtë zonë të Dibrës dhe njëkohësisht ka një prejardhje të lashtë. Paraqet ngjashmëri me veshjen e disa figurinave neolitike, që i përkasin mijëvjecarit të dytë para erës sonë dhe lidhen me qytetërimet e vjetëra mesdhetare…

Në Qashë, vërehen simbole pagane që demonstrojnë lidhjen e popullsisë me perënditë ilire të kohës, si Mikon gjarpri dhe binjaku i tij Zeau, perëndisë paqësore Eu si dhe simbole krijesash mitologjike.

Shumë të bukura janë kostumet popullore të grave të krahinës së Zerqanit, që kanë hyrë denjësisht, në fondin e kulturës kombëtare shqiptare. Po kështu dhe kostumet e burrave. Kostumet e burrave përbëhen prej qeleshës së bardhë rashtake, këmishës së bardhë prej pambuku me mëngë të rrudhura te kyçi i dorës, jeleku ose xhamadani të zbukuruar me gajtana të zi, mitani, mbathjet e gjata prej pambuku, tirqit, brezit të leshit i zbukuruar me disa ngjyra, çorape leshi, opinga prej lëkure lope me gjalma, lidhëse leshi dhe koprania e gjatë deri poshtë belit, e pajisur me një jakë të madhe, e cila mund të formohet lehtë një kapuç, për të mbrojtur kokën nga shiu.

Deri në vitin 1912 burrat kanë përdorur dollamat dhe fustanellin.