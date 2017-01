Kryeministri dhe ministrat po bëjnë sikur “martesa” me krimin dhe narkotrafikun s’ekziston. Pasi kanë shpallur masat disiplinore për ata që thyen “kodin e heshtjes”, në publik po përcillet mesazhi se qeveria do të vijojë siç ishte deri më sot; një Qeveri me Balilë, një qeveri që ka hesape të pashlyera jo veç me Balilin, por edhe me balilë të tjerë, që kanë korrur kanabis në 2016-n dhe kanë marrë premtimin se do të lejohen të mbjellin edhe në 2017-n

Edi Rama është i vendosur për të ruajtur natyrën kriminale të qeverisë që drejton. Ai së bashku me ministrat po bëjnë sikur “martesa” me krimin dhe narkotrafikun s’ekziston. Pasi kanë shpallur masat disiplinore për ata që thyen “kodin e heshtjes”, në publik po përcillet mesazhi se qeveria do të vijojë siç ishte deri më sot; një Qeveri me Balilë, një qeveri që ka hesape të pashlyera jo veç me Balilin, por edhe me balilë të tjerë, që kanë korrur kanabis në 2016-n dhe kanë marrë premtimin se do të lejohen të mbjellin edhe në 2017-n. Rama e ka shkelur kontratën me qytetarët qëkur hipi në karrigen e pushtetit. Ai premtoi për shqiptarët rend dhe siguri, por në fakt erdhi në pushtet me krimin dhe prej asaj dite i shërben dhe shërbehet nga krimi. Solli kriminelët dhe i bëri anëtarë të parlamentit, deputetë, kryetarë të bashkive të vendit, i bëri drejtor të mëdhenj në polici, në dogana, në tatime, duke i kthyer të gjithë këto organizata që ishin në shërbim të shqiptarëve, në organizata të mirëfillta kriminale. Edi Rama dhe krimi janë bërë njësh me qëllim për të mbajtur pushtetin, për të bërë më shumë para, për të vjedhur zgjedhjet dhe për të prishur vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Ky kryeministër mbron ata që janë në kërkim policor, ndihmon të arratisen ata që janë të dënuar, ulet, drekon, darkon, bën pazare me kriminelët më të rrezikshëm siç është i famshmi Eskobari i Ballkanit. Nga ana tjetër arreston, keqtrajton, dhunon, poshtëron qytetarët e pambrojtur. Ky është shteti që ka ndërtuar Edi Rama në këtë mandat qeverisës. Eskobari i Ballkanit, ndër më të rrezikshmit që qëndron i paprekur nga Rama-Tahiri ka tejkaluar edhe partnerët ndërkombëtarë, ndërsa pikërisht prej tij koalicioni qeverisës është në krisje të thellë. Krye parlamentari Meta dhe zëra të tjerë brenda LSI-së kërkojnë arrestimin e tij, ndërsa i bëhet apel policisë dhe ministrit të Brendshëm që të shkëpus lidhjet me kultivimin e hashashit. Edhe shkarkimi i Manjanit, ish ministri i Drejtësisë erdhi nga Rama, pasi i përmendi drogën dhe strehimin që po i bënte kriminelëve si Klemend Balili. Në këto kushte, ajo çka pamë është pa disponueshmëria e Ramës për t’u shkëputur nga krimi. Rama nuk e dorëzon dot Balilin, nuk shkëputet dot nga krimi, pasi është peng i krimit dhe trafikut të drogës. I shumëkërkuari, Kelmend Balili njihet për lidhjet e tij të forta politike dhe ka qenë sponsorizues i fushatës elektorale të PS në vitin 2013. Si lidhje të tij të drejtpërdrejta rezultojnë kushërinjtë e ministrit të Brendshëm, vëllezërit Habilaj, me të cilët ka bashkëpunuar për trafikim të lëndëve narkotike në vitet 2014-2016. Nëpërmjet vëllezërve Habilaj, Kelmend Balili ka vendosur kontakt të drejtpërdrejt me ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri. Kjo situatë kriminale tregon se sot kryefjalë është regjimi narkotrafikant, i cili ka bërë të mundur kthimin e Shqipërisë në pikën kryesore të furnizimit të vendeve të tjera me drogë. Por c’ është më e keqja, lëvizjet e fundit të qeverisë kriminale tregojnë se kjo organizatë po vihet tashmë në funksion të kapjes dhe prishjes së zgjedhjeve të ardhshme, që do të thotë rrezik për të ardhmen e vendit.