‘Qeveria e besimit’/ Gjosha: Nuk ka zgjedhje pa opozitën, nevojitet dialog

Thirrja e Kreut të LSI-së Ilir Meta për ndërtimin e një “Qeveri besimi”, duket se mbështetet gjerësisht edhe nga baza e partisë së tij. Pas disa deputetëve të LSI që i kërkuan Ramës të lëshojë karriget dhe të ketë prioritet interesin e vendit, ditën e djeshm edhe ministrja e Integrimit Klajda Gjosha, ka deklaruar se pa opozitën nuk mund të ketë zgjedhje më 18 qershor. Duke folur për mediat në fillim të projekti SMEI 4, që mbështet administratën shtetërore në rritjen e kapaciteteve për procesin e integrimit, ministrja Gjosha u shpreh se zgjedhjet e lira janë kusht i rëndësishëm për integrimin e vendit ndaj është i rëndësishëm dialogu konstruktiv mes palëve. “Zgjedhjet e 18 qershorit nuk duhet të zhvillohen pa opozitën”, deklaroi Gjosha. Sipas Gjoshës vendi gjendet përpara sfidave madhore, ky hyn edhe integrimi europian ndaj siaps saj duhet të ndërtohet shteti i së drejtës dhe t’i ofrohet Shqipërisë një zgjidhje e denjë nëpërmjet dialogut. “Është për të ardhur keq që vendi ndodhet në një situatë të tillë. Le të provojmë me dialog për ti dhënë zgjidhjen vendit, sepse vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Mos harrojmë që zgjedhjet janë një kriter shumë i rëndësishëm edhe për integrimin europian të vendit. Duhet të shkojmë drejt zbatimit të të gjitha rekomandimeve të OSBE/ODIHR dhe kjo duhet të ishte bërë me kohë. Në fakt ne jemi shumë vonë. Megjithatë për të gjetur një zgjidhje asnjëherë nuk është vonë dhe deri në moment të fundit ne apelojmë për dialog dhe për një ulje të perbashkët mes palëve. Shqipëria duhet të jetë e gatshme të behet pjesë e vlerave europiane duke ndërtuar shtetin e së drejtës duke i shpallur luftë të hapur korrupsionit krimit të organizuar, duke respektuar të drejtat e njeriut që përbëjnë bazën e demokracisë”, u shpreh ministrja e Integrimit.

PDIU refuzon propozimin e Ramës për zgjedhje pa opozitën/Zgjedhjet pa opozitën dhe pa LSI, që Rama synon të zhvillojë në 18 qershor i ka refuzuar edhe aleati tjetër i Ramës Shpëtim Idrizi. Oferta e Ramës për Idrizin gjatë takimit të djeshëm ka qenë hyrja në zgjedhje pa opozitën pasi një gjë të tillë ka pranuar ta bëjë Ben Blushi, ndërsa kreu i PDIU ka qenë kategorikisht kundër këtij duke u shprehur se nuk mund të ketë në vend zgjedhje pa opozitën dhe opozita nuk mund të emërohet siç Rama synon të bëjë me Libra-n e Blushit.

Panariti: Presidenti duhet konsensual dhe i pranueshëm nga të gjithë/ Listës së kushteve që Ilir Meta dy ditë më parë në emër të kryesisë së LSI-së shpalli për pjesëmarrjen në zgjedhje duket se i është shtuar edhe një pretendim i rradhës. Ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti, i cili është një prej figurave kryesore të LSI gjatë ditës së djeshme ka prekur edhe çështjen e presidentit të ri, duke deklaruar se LSI do të këmbëngul për konsensus me të gjitha palët lidhur me këtë çështje. Gjatë një vizite në Korçë duke folur me mediat për zhvillimet e fundit të aktualitetit politik, ai ka nënvizuar se është kohë që të gjendet një gjuhë e përbashkët mes të gjitha forcave politike për ta kthyer situatën politike në normalitet. “Presidenti i ri duhet të jetë i pranuar nga të gjithë, një figurë konsensuale. Duhet të gjendet gjuha e përbashkët mes palëve, që t’i hapet rrugë reformave dhe jetës normale politike”, tha Panariti. Ndërkohë mënyra e zgjedhjes së presidentit të ri duket se ka qenë një nga temat e nxehta që është diskutuar dhe në takimin mes Edi Ramës dhe Ilir Metës mëngjesin e djeshëm në kryesinë e Kuvendit. Gjithashtu kuvendi pritet të fus në rend të ditës edhe kalendarin për zgjedhjen e Presidentit, çka mund të sjell debate në mbledhjen e byrosë.

Këshilltarët e djathtë i bashkohen çadrës, bojkotojnë mbledhjen e këshillit bashkiak të Tiranës/ Këshilli Bashkiak i Tiranës gjatë ditës së djeshme ka miratuar 16 projektvendimet sipas rendit të ditës, por pa praninë e këshilltarëve të opozitës, të cilët e bojkotuan mbledhjen. Përfaqësuesit e opozitës e bojkotuan mbledhjen e këshillit bashkiak në shenjë solidarizimi me protestën 47 ditore në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. “Kemi vendosur bojkotimin e mbledhjes së këshillit për të qenë pjese intergrale e protestës në çadër. Nuk mund të jemi pjesë e farsave të pseudo-reformave”, tha Leonard Olli, kreu i grupit të këshilltarëve të PD-së lidhur me bojkotin.

Basha mbledh aleatët, diskutohet për kryeministrin e qeverisë teknike/ Në orët e para të mbrëmjes së djeshme Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një mbledhje urgjente me aleatët opozitarë, ku është diskutuar në lidhje me krizën politike në vend. Ky takim u zhvillua në selinë blu ndërsa mësohet se tema e nzehtë që është diskutuar ka qenë kryeministri i qeverisë teknike. Koalicioni opozitar ka ritheksuar me bindje të plotë se krijimi i qeverisë teknike është zgjidhja e vetme për organizimin e zgjedhjeve të ndershme dhe sipas PD-së kryeministri i qeverisë teknike nuk duhet të jetë një figurë politike.

Manjani: Policia në Vlorë, Gjirokastër e Sarandë duhet pastruar nga narkotrafikantët/Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani nuk ka ndalur akuzat e tij ndaj Policisë së Shtetit as ditën e djeshme, ku në një status në Facebook shprehet se kultivuesit dhe trafikanët e drogës nuk do të ndalohen pasi policia po merret me trafikantët që ka brenda gjirit të vetë. Ai vijon më tej duke thënë se ende nuk është pastruar policia në zonat, ku janë plantacionet më të mëdha me kanabis. Sipas Manjanit për të shmangur politizimin e Policisë së shtetit duhet që të shkarkohen ata policë që kanë filluar haptazi fushatën pro PS-së. “Vlora, Gjirokastra, Saranda, por edhe Berati e Durresi janë zona ku luhet hashashi sheshit. Boshatisja e policisë së Lezhës nuk mund të jetë as krenari e as alibi për të fshehur kërdinë e drogës në qendrat e tjera! Sa i takon policisë në zgjedhje, ajo s’ka rol dhe s’mund të se do sillet mirë! Që pas vitit 2001 roli ligjor i policisë në zgjedhje është i reduktuar. Nuk dua të besoj se “gjuha ju shkon aty ku dhemb dhëmbi”, por që ta besoj duhet të shoh të shkarkuar ato policë që haptazi bëjnë fushatë për partinë e Kryeministrit”, shkruan Manjani në Facebook.