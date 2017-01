2017-a po thekson notën e vërtetë të qeverimit të Edi Ramës, po nxjerr në dritë të diellit një pushtet që është identifikuar si Qeveria e Vrasjeve dhe e Vetëvrasjeve. Ortakëria me krimin e organizuar dhe likuidimet e rivalëve përmes justifikimit “larje hesapesh të bandave”, si dhe hedhja e makinës së taksidarëve e policëve për të rrënuar ekonominë e më të varfërve të më të varfërve, po i shndërrojnë vrasjet dhe vetëvrasjet në realitet të përditshëm të shqiptarëve. Arroganca për të mos i ndalur shfaqjet e dhunës, tregues se pushteti është në fazën e kalbëzimit

Rama zhyt shqiptarët në mjerim, në Kamëz 31 vjeçari vetëflijohet për faturën elektrike

Shqiptarët në këto tre vitet e fundit kanë pasur fatin e keq që duke u qeverisur nga një kryeministër të promovuar nga bota e krimit, të njohin fytyrën e vërtetë të lidhjes më të shëmtuar simbiotike, që është ajo midis kriminelëve narkotrafikantëve dhe qeveritarëve. Të lënë mjeranë e të braktisur nga Edi Rama në hallet e tyre të prodhuara kryesisht nga paaftësia e kryeministrit në drejtimin e vendit, shqiptarët e shkretë kanë parë me sytë e tyre se si oligarkia e inkriminuar ka vrarë ligjin, të drejtën por edhe njerëz për të ruajtur status-quonë e për të grumbulluar në duart e veta të gjithë pushtetin. Bandat dhe kriminelët kanë qenë kryefjala e gjithë veprimtarisë së Edvinit dhe establishmentit të krijuar prej tij, pasi ata kanë avancuar në ngjitjen e shkallëve në politikë duke hedhur hapat mbi bazën e fortë, që është padyshim bashkëpunimi me eksponentë potencialë të bandave kriminale në vend. Qeveria e Edi Ramës, përveçse më e dështuara në historinë e Shqipërisë do të mbahet mend edhe për këtë njollë të zezë që e lidh drejtpërdrejt me kapobandat, por edhe për prodhimin e shkallës më të lartë të dëshpërimit dhe deprimimit social në radhët e shqiptarëve. Kështu pra qeveria e vrasjeve, për hesap të llogarive miliarda dollarëshe të Ramës dhe sahanlëpirësve të tij ka qenë gjithmonë e shoqëruar edhe me një kosto më të madhe, të cilën e ka shkaktuar qeveria e vetëvrasjeve. Kjo është kosto që qeveria e “Rilindjes” nëpërmjet ushtrimit të korrupsionit masiv, vjedhjes, favorizmit të klientelizmit dhe papunësisë i bëri peshqesh shqiptarëve, duke i çuar me një lëvizje të vetme të gjithë buzë ngrehinës dhe duke i detyruar të marrin përsipër akte makabre si vetëvrasja e djegia e vetes si simbolikë e shpëtimit nga politika e shkatërrimit të Edi Ramës. Vështirësitë ekonomike, papunësia dhe skamja e dita ditës po na dhurojnë sinjale se janë bërë të papërballueshme në radhët e shqiptarëve, të cilët në tre vite qeverisje të Edi Ramës me shok e kanë parë shtetin e tyre teksa lëngon dhe njëkohësisht vulos mjerimin e jetëve të tyre. Pas disa tentativave radhazi për paralajmërimin e kësaj qeverie që ngjyrosi me bojë të zezë fatin e këtij populli, të cilat lidhen me tentativat për vetëflijim të një naftëtari apo grevat e urisë të disa familjeve, ngjarja e rëndë e ndodhur në Kamëz ku një i ri i zgjodhi t’i jepte fund jetës i gjendur përballë pamundësisë për të paguar faturën e kripur të energjisë elektrike vulosi të keqen e madhe që Rama ia bëri peshqesh shqiptarëve. Akti i vetëvrasjes nga një djalosh 31 vjeçar për shkak se nuk mund të paguante faturat e energjisë tregon qartë shkallën e lartë të deprimit social në radhët e shqiptarëve, deprimim ky i formësuar nga elementë thelbësor dhe ekzistencial siç është papunësia apo varfëria e madhe në vend. Viktima e kësaj ngjarje shokuese është shtetasi Klajdi Muça, i cili kishte dalë nga burgu vetëm prej pak ditësh, pasi kishte përfituar nga amnistia, por që nuk e gëzoi aspak lirinë, sepse menjëherë u përball me faturën prej 80 mijë lekësh të rinj që iu desh të paguante, në mënyrë që OSHEE-ja të mos i priste dritat. Pikërisht pamundësia për të paguar këtë shumë e çoi të riun që ishte edhe babai i një fëmije të mitur drejt vetëvrasjes. Nga ana tjetër, mësohet se ai kishte bërë një debat në zyrën e OSHEE-së që ndodhet përballë Bashkisë Kamëz, pasi kishte mësuar shumën që i duhej të paguante për dritat. Në momentin që ai ka debatuar me arkëtaren, aty ka pasur dhjetëra dëshmitarë që prisnin në radhë për të paguar dritat dhe sipas dëshmive të tyre Muça ishte shprehur se nuk kishte mundësi të paguante atë shumë parash dhe se alternativa e vetme që i ngelej ishte të vriste veten. Menjëherë pas debatit 31 vjeçari është larguar duke përplasur derën dhe ka shkuar në shtëpinë e tij, që ndodhet pak metra larg zyrës së OSHEE-së, ku e ka bërë realitet pohimin e tij duke u vetëvarur me një litar në një prej pemëve në oborrin e banesës. Pra është e qartë se ngjarja e rëndë ka ndodhur për shkak të problemeve të shumta ekonomike, pasi viktima ishte i papunë dhe gjatë kohës që ishte në burg i ishin mbledhur shumë borxhe. Por pavarësisht gjithë kësaj përgjegjësia për një ngjarje të tillë që shokon opinionin publik dhe stimulon të tjera akte të ngjashme bie edhe mbi qeverinë e Edi Ramës, e cila në hapat e saj të parë nisi një aksion tepër të ashpër në energji ku gjobiti dhe burgosi qindra shqiptarë të varfër dhe në pamundësi ekonomike, të cilët e kishin të pamundur të paguanin si gjithë të tjerët. “Rilindja” e nisi betejën e saj mbrapsht, duke goditur shtresat e varfra të shoqërisë, të cilat pavarësisht faturimit me gjoba, taksa të larta, e madje disa herë dhe me burgosje, nuk u ndihmuan nga qeveria e Ramës me vende të rregullta pune dhe një rrogë si në çdo vend normal. E gjithë kjo katrahurë me sistemin ndodhi sepse kryeministri nuk e mbajti premtimin për vende të reja pune dhe përmirësim të standardit të jetesës, por kërkonte që të nënshtronte me dorë të hekurt para ligjit shqiptarët e thjeshtë e të ndershëm, ndërkohë që ai, të afërmit e tij dhe hienat në administratë e ministrira të vidhnin sa më shumë duke shkelur ligjin me të dyja këmbët.

Kronika-Qeveria përjashton padrejtësisht familjet e varfra të Kamzës nga skema e ndihmës ekonomike/ Familja Mateli, një nga mijëra familjet në nevojë të Kamzës, padrejtësisht nuk trajtohet me ndihmë ekonomike nga qeveria. Pavarësisht se kjo familje aplikon çdo muaj, kjo nuk merret farë parasysh nga instancat përkatëse, të cilat refuzojnë vazhdimisht t’i japin ndihmë ekonomike. Familja e Petrit Matelit është realisht një familje shumë e varfër, e cila jeton në kushte të mjerueshme dhe është e përbërë nga 5 anëtarë, burri, bashkëshortja dhe 3 fëmijë. Të dy kryefamiljarët janë të papunë, ndërsa të tre fëmijët janë në shkollë dhe të sëmurë, për shkak të lagështirës së madhe që ka brenda në shtëpi dhe prej mungesës së ushqimit. Prej 8 muajsh qeveria u investua për ti ndërprerë ndihmën ekonomike kësaj familje, për shkak se bashkëshorti i Afërdita Matelit ka punuar dy muaj në një fabrikë ku është paguar 70 mijë lekë të vjetra. Pavarësisht se çdo muaj aplikon, kjo nuk merret farë parasysh nga qeveria që refuzon vazhdimisht t’i japë ndihmë ekonomike edhe pse arsyet që gjenden për të justifikuar vendimin e tyre janë të kota. “Kam kërkuar ndihmë nga qeveria, por ata s’kanë bërë asnjë lloj veprimi për të më ndihmuar”, thotë kryefamiljarja. Është e paaftë për të punuar, pasi në vitin 2007 ka pësuar një aksident. “Kam ndenjur prej 8 muaj pa energji elektrike, ndërsa tani më faturojnë çdo muaj nga 65 mijë lekë pavarësisht se unë ndez vetëm një dush, pasi s’kam gjëra të tjera”, vijon më tej znj. Mateli. “Kam bërë disa herë ankesa në lidhje me këtë, por askush nuk më ka dhënë ndihmë”. Më tej, Afërdita Mateli bën këtë thirrje: “Kërkoj të më ndihmoni me shtëpi, pasi të tre fëmijët i kam të sëmurë, për shkak të kushteve të mjerueshme që ka shtëpia dhe është e pamundur për të jetuar në këtë shtëpi. Kam 10 vjet që kërkoj ndihmë për shtëpi, pasi më janë sëmurë për shkak të lagështirës dhe kushteve të këqija. Kërkoj edhe një pension, sepse jemi të paaftë, si unë ashtu edhe bashkëshorti im, si dhe fëmijët i kam në shkollë, por i kam të sëmurë. Djalin e madh e kam me astmë, ndërsa vajza ka nevojë për operacion, sepse vuan nga cistet dhe nuk kam mundësi ta operoj”. Bashkia Kamëz, me mundësitë e veta, ka qenë gjithnjë pranë shtresave në nevojë. Megjithatë, fondet që duhen për të ndihmuar familjet e qytetit janë të papërballueshme nga ana e saj. Ndërkaq, nga ana e qeverisë, e ministrive të linjës dhe e autoriteteve të tjera qendrore ka pasur një indiferencë të pashpjegueshme, madje duke hequr edhe mijëra familje në mënyrë të padrejtë nga skema e trajtimit me ndihmë ekonomike, siç është edhe rasti i familjes Mateli. Ndërkaq, nga vështirësia ekonomike dhe pamundësia për të paguar faturën e kripur të energjisë elektrike ka vrarë veten një 31-vjeçar po nga qyteti i Kamzës.