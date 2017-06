Qeveria pretenduese e Zaevit

Siç duket Qeveria “Zaev-BDI-Aleanca” nuk është pasuruar me elemente të Deklaratës shqiptare ose atë e bën pjesërisht apo të cunguar. Kjo mbase është zhvilluar një ndjeshmëri e veçantë ndaj këtij dokumenti që në thelb janë kërkesat shqiptare

Qeveria u bë. U bë me shumë vështirësi e mundime, probleme dhe vështirësi. Megjithatë u bë dhe ka probleme të shumta dhe shpresa të mëdha. A do të jetë e qëndrueshme apo jo do të tregoj koha. A është qeveri interesi, qeveri zonale, qeveri politike apo qeveri identiteti; kemi masë dhe do ta masim. Mbi të gjitha ajo është Qeveri pretendimesh. Pretendime për anëtarësim në NATO dhe BE, zgjedhja e kontestit të emrit të shtetit, pretendim për të ndërruar flamurin, stemën dhe himnin, pretendim për të miratuar buxhet proporcional, zyrtarizimi i gjuhës shqipe dhe shumë pretendime të tjera. Dorën në zemër, nëse këto ndodhin Qeveria meriton pesë me yll. Pyes veten: a vërtetë qeveria është me dy zona? Apo është qeveri që shprehën identitet? Përgjigjja është e saktë edhe për njërën edhe për tjetrën. Në fakt me formimin e Qeverisë së re qytetarët sipas gjasave do të jetojnë më bukur mes dizajnit bashkëkohor dhe elementeve tradicionalë. Arkitekti i qeverisë, fillimisht si mandatar krijoi ambient të brendshëm me qasje majtiste, djathtiste, centrist, integriste, reformiste e të ngjashme dhe ai punoi mundimshëm më shumë se dy vite, por me pasion e përkushtim për të krijuar një ambient sa më të përshtatshëm sipas koncepteve bashkëkohore me stil të funksionimit modern të shtetit. Fatkeqësisht unifikimi i shqiptarëve nuk u arrit. Në veprimin e formimit të qeverisë si arkitekt nuk është gjithnjë e lehtë marrëdhënia mes zonave, zona maqedonase dhe zona shqiptare. Kësisoj u krijua që në fillim një frymë e mire bashkëpunimi, që esencialisht mund të thuhet se ishte në formë dhune. Në Qeveri paraqiten kushtet e zonave dhe materializimi i ideve. Zona maqedonase ka program qeveritar, kurse zona shqiptare ka Platformën e Tiranës. Qeveria plurale është elegante dhe harmonia e interesave personifikojnë karakterin e çiltër politik. Përpos kësaj qeveria ka karakteristikat e veta. Arkitekti ka menduar për kornizat dhe pozicionin e tyre. Struktura e qeverisë është përzgjedhur me shumë kujdes. Megjithatë mbetet çështje dilemë: sa ka kapacitet dhe sa është e aftë Qeveria të eliminojë totalitarizmin vmroist nga institucionet e pushtetit dhe shtetit? Sa do të mund ta de-vmroizon pushtetin? A ka potencial ta rikthejë demokracinë e partizuar edhe ashtu të brisht në shoqëri? Sa ministrat shqiptar janë kompetent dhe profesionalisht të aftë të barten me problemet?

Por, siç duket Qeveria nuk është pasuruar me elemente të Deklaratës shqiptare ose atë e bën pjesërisht apo të cunguar. Kjo mbase është zhvilluar një ndjeshmëri e veçantë ndaj këtij dokumenti që në thelb janë kërkesat shqiptare. Në politikën e përgjithshme shqiptare në Maqedoni janë ruajtur tone të qeta e natyrale midis partive të cilat bëjnë kontrast me disa nuanca që janë të lidhura me Deklaratën politike të shqiptarëve apo Platformën e Tiranës, siç e quajtën maqedonasit. Mbase a pranohet ajo ose jo, a pranohet pjesërisht apo tërësisht ose nuk pranohet aspak. Arkitektët e politikës kanë dimensionuar një qeveri në mënyrë të tillë që të ketë hapësirën e duhur për të gjithë, pra për të dyja zonat pavarësisht deklaratave e premtimeve boshe të shprehura gjatë fazës parazgjedhore, se nuk do të jemi pjesë e qeverisë pa miratimin e Deklaratës tërësisht. Qeveria qe starton është si tavolinë e ngrënies e cila njëkohësisht krijon intimitet midis partive pjesëmarrëse dhe interesave të biznesit, hap korridor bashkëpunimi. Ajo duhet të ketë opsione të definuara dhe të ofrojë kompromise dhe solucione për fitore. Për këtë nevojitet kredibilitet, ndërgjegjshmëri dhe profesionalitet të kuadrit. Ndarja e zonave bëhet në mënyrë inteligjente. Qeveria dizajnohet që të jetë funksionale për të dyja zonat, në mënyrë që të lejoj ndikimin e drejtpërdrejtë dhe përçimin e politikës. Qeveria është e ngarkuar me probleme të shumta dhe shpresa të mëdha. Kryesorja është alternative e zhvillimit dhe reformave dhe raporti i saj me votuesit, qytetarët do të ndërtohet me bazë marrëveshjeje. Demokracia ka primare ligjet. Ligjet janë rregullatorët e shtetit. Pushteti është i përkohshëm, partitë gjithashtu. Si ambient Qeveria është e hapur e komunikueshëm. Falë konfiguracionit të ri të Qeverisë, hapësira e krijuar perceptohet si një e tërë dhe e ndarë në zona ndikimi. Qeveria duhet të jetë syçelë, doli dhe është rrjedhim i tensioneve dhe incidenteve të shumta që reflektojnë në shumë plane e dimensione si në raportet ndëretnike ashtu edhe ekonomike e zhvillimore të vendit. Pikërisht për këtë ajo punën e saj duhet ta mbështesë në pesë parime bazë: respektin, unitetin e veprimeve, transparencën në vendime, përgjegjësin dhe konsensualitetin. Pavarësisht çdo gjëje, Qeveria do të funksionoj me vizion dhe kreativitet. Ajo duhet të lëvizë me mençuri edhe pse në te ka forca centrifugale dhe centripetale. Në rrugëtimin e saj do të hedhin gurë. Varet nga arkitektët se me to do të ndërtojnë mur apo urë. Me rendësi është të dyja zonat e Qeverisë të gjejnë vetveten, maqedonasit dhe shqiptarët. Vija e fitores, tejet e përvuajtur, madje e ngushtë dhe heteronome, është dëshira e shumëpritur që më në fund ta lejoj protagonistin të mbështes këmbët në tokë, ndërsa hedh shikimin nga qielli. Këshilla ime është: kujdesuni të merrni poza politikisht korrekte! Qeveria reformuese është balancim në mes të asaj që mban pranë dhe asaj që lë të ikë. Kësisoj sfidohen ndryshimet. Nuk preferoj që Qeveria reformuese të jetë si një hyrje në një kështjellë të rrezikshme. Suksese dhe mbarësi. Rrofshin pretendimet!

Marrë nga “koha.mk”