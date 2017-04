Qeveria “Rama” si shkollë degjenerimi

Kur kabineti i kryeministrit konsiderohet nga të gjithë shqiptarët si një kabinet i vdekur, por ende i pakallur, bilanci i publikut përqendrohet tek degjenerimi, si një konstante e qeverimit Rama. Ministrat e shkarkuar apo ende në detyrë përballen tani me dosjet e korrupsionit, lidhjet masive me organizata kriminale si dhe për raste flagrante të abuzimit me detyrën. Është koha për bilance, por qeveria e Edi Ramës mund të klasifikohet vetëm si shkollë degjenerimi

Kur kabineti i kryeministrit konsiderohet nga të gjithë shqiptarët si një kabinet i vdekur, por ende i pakallur, bilanci i publikut përqendrohet tek degjenerimi, si një konstante e qeverimit Rama. Në këtë realitet të keqqeverisjes së gjithanshme të përkeqësimit që u shënua në çdo fushë të jetës, Edi Rama thirri në ndihmë personat më në brendësi të botës së krimit dhe drogës. Në këtë mandat të parë qeverisës, Rama i prezantoi shqiptarëve gjëmën më të madhe, që është kriminalizimi i shtetit, i cili i hapi rrugë drogës së mbjellë anembanë. Ky kabinet tashmë i vdekur, gjithçka ka bërë e ka bërë me ndërgjegje të plotë. Rama i etur për pushtet, mblodhi rreth vetes personat që ia bën edhe më të lehtë zhvatjen e pasurive të shqiptarëve. Këtë ‘bastisje’ të vendit, ai e planifikoi së bashku me kriminelët, të cilët i vendosi në çdo strukturë shtetërore. Përmes krimit, korrupsionit dhe varfërimit, ky kryeministër i përbuzi, nëpërkëmbi dhe hëngri mbi shpatullat e qytetarëve të vendit të vet. Si ithtar i hajdutërisë dhe korrupsionit masiv, ky njeri që vodhi shqiptarët për katër vite, ndodhet në hall të madh pasi kërkon të përfundoj projektet e nisura, projekte të cilat do t’i shtojnë llogaritë personale. Për shkak të Ramës dhe ministrave të tij ne sot ndodhemi në një greminë ekonomike, ku kemi rrënim të klimës së biznesit dhe barazim të vendit me ato afrikane. Për shkak të krimit dhe korrupsionit masiv që instaloi Rama me ekipin e tij, sot shqiptarët janë zhvendosur nga Shqipëria. Shqiptarët në këto 4 vite nuk kanë njohur pothuajse asnjë vepër publike, nuk është përfunduar apo inauguruar asnjë rrugë, shkollë, ujësjellës apo spital. Buxheti i shtetit është vënë totalisht në shërbim të rimodelimit të zyrave dhe pajisjeve të këtyre zyrave për argëtim të qeveritarëve. Koncensione pafund dhënë për oligarkët dhe ortakët e tij qenë shërbimet më të mëdha të bërë nga ky kryeministër. Pushtetarët dhe kriminelët e lidhur me ta kanë vënë pasuri miliona euroshe mbi djersën e njerëzve të thjeshtë. Premtimet për 300 mijë vende pune, taksa të ulëta, çmime të ulëta, energji e shëndetësi falas nuk bënë kurrë realitet, ndërsa këto u zëvendësuan furishëm me banditë dhe kriminelë. Pasi vodhën dhe zhvatën pasuritë e Shqipërisë, pasi futën duart e tyre të pista në xhepat e çdo kryefamiljari, në çdo shtëpi shqiptarësh, sot kanë frikë të përballen me gjykimin e qytetarëve me votë të lirë e të ndershme. Ndaj kanë bërë pakt me krimin për të ndaluar të drejtën themelore të demokracisë, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ky kryeministër mbron ata që janë në kërkim policor, ndihmon të arratisen ata që janë të dënuar, ulet, drekon, darkon, bën pazare me kriminelët më të rrezikshëm. Sot në Shqipëri një grusht i vogël njerëzish kontrollojnë pasuritë dhe gjithë pushtetin politik e ekonomik të vendit, ndërsa miliona shqiptarë të thjeshtë kanë qenë dhe mbeten të braktisur. Ky bilanc i zi i Ramës, në fakt do të jetë edhe fatura që i duhet të paguaj nga revolta qytetare, e cila po kërkon me ngulm që kjo qeveri e krimit t’i liroj vendin pushtetit të përqendruar ne dorë të shqiptarëve të ndershëm.