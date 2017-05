Qytetarë të Elbasanit diskutojnë në Çadrën e Lirisë mjerimin dhe varfërinë që mbollën oligarkët në pushtet  

“Ndotja kriminale për interesat e pushtetit po na vret çdo ditë, Republika e Re të lulëzojë”

Paraditen e 74-të në Sheshin e Lirisë krye demokrati Lulzim Basha bisedoi me qytetarë të Elbasanit për shqetësimet e tyre. Të rinj, prindër dhe gjyshër elbasanllinj treguan problemet dhe folën për një të nesërme më të mirë. Edona Kaçaniku, studente nga Elbasani, tregoi problemin kryesor të rinisë në Elbasan sot, shkollimin. Studentja e vitit të dytë për drejtësi, foli në emër të gjithë gjimnazistëve në Elbasan të cilëve qeveria i mohoi mundësinë e shkollimit. Formula klienteliste e ligjit të arsimit të lartë la jashtë dyerve të universiteteve publike edhe studentë me nota mbi mesatare. Këta të rinj – tha vajza – sot marrin rrugën e emigracionit për të gjetur atë çka shteti i tyre i mohoi. Edhe kur shkollimi dhe trajnimi nuk mungojnë, qeveria sërish ka axhendën e saj. Ergys Muzhaqi është baba i pesë fëmijëve nga Elbasani, oficer policie i diplomuar në Turqi dhe me studim pasuniversitar në Cambridge. Në 2013-ën e gjeti veten të pa punë. Ai tregoi se si miqtë e tij, të lidhur ngushtë me Partinë Socialiste, e konsiderojnë rastin e lirimit të tij nga puna si të padrejtë dhe të pashoq. Besimi, nga Shushica e Elbasanit denoncoi mungesën e ujit të pijshëm prej katër muajsh në fshatin e tij. Askush nuk interesohet – tha babai i dy fëmijëve i cili ka tre vjet që nuk sheh vajzën dhe dy nipat e tij, të larguar në emigrim. Prindërit sot detyrohen të bëjnë nga dy punë, të paguhen nën shumën minimale të detyruar me ligj nga shteti, vetëm për të mundësuar shkollimin e fëmijëve të tyre. I tillë ishte rasti i nënës së katër fëmijëve e cila tregoi se pranoi të punonte në Gramsh vetëm për 90 mijë lekë të vjetra në muaj, edhe kur vetëm rruga vajtje-ardhje për në punë, i kushtonte 14 mijë lekë të vjetra. Pasi mori kredi në bankë për të futur vajzën në Akademinë e Arteve të Bukura, ajo e gjeti veten të pushuar nga puna, pa para për të paguar arsimimin e fëmijëve të saj. Në ndërkohë qeveria vetëm pak ditë më parë deklaroi rritjen me dekret të rrogës minimale nga 22 mijë, në 24 mijë lekë të reja, shifra të papërputhshme me realitetin që qytetarët tregojnë. Albana Myrelini, anëtare e këshillit bashkiak Elbasan foli në emër të komunitetit rom. Mungesa e vëmendjes dhe investimeve ndaj këtij komuniteti i cili ka nevojë për strehim dhe punësim, e bën të pamundur zhvillimin e tyre dhe integrimin në shoqëri. Kasem Gurakuqi, sot i papunë, tregoi se si kur u kthye në vitin 2012 nga emigrimi, mbolli 5 dynym tokë me ullinj në Dumre, ku vetëm me një kartë identiteti qeveria e kohës i dha subvencion. “Sot në Elbasan askush nuk përfiton nga subvencionet”, tha Kasem Gurakuqi duke theksuar se vetëm në Elbasan janë mbjellë 1 milion e 200 mijë rrënjë ulliri. Blendi Himci, pedagog në Universitetin Aleksandër Xhuvani, zgjodhi t’i japë zë shqetësimit mbi inceneratorin e inauguruar nga kryeministri Rama pak ditë më parë. Ishte një aferë e pastër korruptive Rama-Ahmetaj-Sejdini – tha Himci. Ai i kujtoi qytetarët se në 2014-ën, pas VKM-së që miratoi ndërtimin e impiantit të djegies së mbetjeve në Elbasan, qeverisë i mjaftuan vetëm 24 orë për të bërë shpalljen, marrjen e mendimit nga banorët, përpilimin dhe lidhjen e kontratës me një firmë me zero eksperiencë në përpunimin e mbetjeve. Firma fituese në momentin e lidhjes së kontratës nuk kishte leje mjedisore, të cilën e mori dy muaj më vonë, pas marrëveshjes me shtetin shqiptar. Lulzim Basha i tha elbasanllinjve dhe gjithë qytetarëve që kanë ngritur zërin për padrejtësi nga Sheshi i Lirisë se pavarësisht mundit të republikës së vjetër për të mbytur zërat e qytetarëve të thjeshtë, e vërteta thuhet çdo ditë nga tenda e kauzës për zgjedhje të lira.