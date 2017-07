Qytetarët protestuan kundër betonizmit të lulishtes, Veliaj urdhëroi televizionet të fshihnin dhunën policore

Dita e shtunë nuk ka qenë aspak e qetë për banorët e Tiranës, e kryesisht për ata që jetojnë në zonën e njohur si Parku i Autobuzëve, pasi nga media online janë njoftuar me faktin se në lulishten e vetme të kësaj zone, kryebashkiaku Veliaj, i cili vetëm një javë më parë dilte derë më derë për të kërkuar votën pro Edi Ramës, ka vendosur të ngrejë një kompleks pallatesh në llogari të klientëve të tij të betonit. Lajmi për rrethimin dhe betonizimin e hapësirës së konsiderueshme që funksiononte deri të shtunën si e vetmja hapësirë çlodhëse dhe argëtimi për banorët e zonës u përhap masivisht dhe qindra qytetarë e dhjetëra anëtarë të organizatave mjedisore zhvilluan një protestë, ku kundërshtuan shkatërrimin e lulishtes dhe këndit të lojërave. Pavarësisht se protestonin për të mbrojtur prej makutërisë dhe makinerisë betonizuese të Veliajt të vetmen hapësirë të gjelbërt të zonës ku banojnë, qytetarët hasën një prani të madhe të forcave policore rreth kësaj hapësire, të cilat ndërhynë dhunshëm për të shpërndarë turmën. Në rrjetet sociale protesta u transmetua e plotë për vetë impaktin që kishte, ndërsa rrjeti u bombardua edhe me foto, të cilat tregonin dhunën e policisë së shtetit dhe momente gjatë përplasjes qytetarë-polici. Por teksa lajmi që qindra qytetarë të ndërgjegjshëm guxuan të ngrinin krye përballë makinerisë së dhunës së Lali Erit bëri bujë në rrjetet sociale, ishin pronarët e televizioneve ata që bojkotuan protestën duke dhënë urdhër që lajmi të mos transmetohet, madje duke konfirmuar edhe njëherë se janë të shitur tek Veliaj e nuk kanë për qëllim të mbrojnë interesat e qytetarëve shqiptarë. Banorë dinjitozë të kryeqytetit protestuan për të mbrojtur fëmijët e tyre nga përbindëshat e betonit të Veliajt dhe u dhunuan në mes të ditës me diell, por për mediat lajm përbëjnë vetëm ingaurimet e fasadave të kryebashkiakut dhe jo kryengritjet spontane e paqësore të shqiptarëve ndaj oligarkëve klientë të dyshes Rama-Veliaj, që po uzurpojnë të vetmet hapësira të gjelbërta të mbetura në Tiranë. Veliaj i gjendur përballë presionit të qytetarëve, vendosi të krijojë një realitet të ndryshëm në sytë e kryeqytetasve, duke shitur nëpër ekrane kronika të xhiruara nga dronët mijëra eurosh të zyrës së tij të shtypit, ku shfaqet duke inaguruar segmente rrugësh dhe duke justifikuar me argumente qesharake mungesën e ujit në disa zona të Tiranës. Mjeshtri i manipulimit të imazhit u kujdes që shqiptarët të mos shihnin trajtimin çnjerëzor të protestuesve nga policia e urdhëruar prej tij, ndërsa brenda rrethimit, një pjesë e së cilit u hodh përtokë nga qytetarët, dhjetëra mjete të rënda punonin për ta kthyer lulishten në kantier ndërtimi

E moshuara debaton ashpër me ndërtuesin tek ish-parku i autobusëve: Ik qërohu, apo …Vijon protesta e banorëve rreth zonës së ish-parkut të autobusëve në Tiranë, vend i cili nga lulishte do të shndërrohet në një kompleks pallatesh, pasi siç është thënë, tokës i ka dalë pronari. Tërësisht kundër ndërtimit të këtij pallati në një vend ku është park publik, janë banorët e zonës dhe jo vetëm. Ata janë ngritur disa herë në protesta dhe e radhës ishte mbrëmjen e djeshme në orën 19:00. Ka qenë një zonjë e thyer në moshë, e cila bashkë me bashkëshortin e saj kanë kaluar në anë të rrugës, aty ku firma e që do të ndërtojë ka rrethuar parkun deri në afërsi të rrugës, duke lënë shumë pak vend kalimi. Në videon e mëposhtme duket qartë revolta e saj, e cila e pyet djalin me bluzë jeshile se çfarë kërkon në atë zonë, ndërsa ai mundohet ta mbajë larg.

Ja diskutimi:

Djali: O nëne, o zonjë, çfarë bën ti se jam tek puna unë.

Gruaja: Ç’ar je ti? Ke zënë dhe rrugën tonë. Hiqe dorën se ta jap turinjve. Ik qërrohu, ke zënë dhe trotuarin. Apo e bletë me para juve, zagar. Ndërkohë një tjetër i sugjeron të kërkojë kompensim në shtet për tokën e blerë, por ji ta bëjë pallat të vetmin park në gjithë këtë zonë.