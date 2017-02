Rama arratiset, në panik nga mbledhja që i kërkon dëshmitë për Balilin

Kryeministri Rama është në panik nga kryqëzimi i informacionit të institucioneve dhe dalja e lidhjeve politike të Kelmend Balilit, prandaj ka shpikur një vizitë në Kosovë, për të mos u ballafaquar me faktet që e nxjerrin si mbrojtësin kryesor të “Eskobarit të Ballkanit”

Edi Paloka nga selia e Partisë Demokratike në një deklaratë për mediat ka folur për refuzimin e kryeministrit për të marrë pjesë në Mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ai i ka kërkuar Kryeministrit të përgjigjet për mos arrestimin e Balilit dhe pse refuzon të japi informacione mbi të, duke hedhur dyshimin nëse vetë Kelmend Balili është duke mbajtur peng Ramën. Ai e cilësoi Balilin si dëshmi e krimit që mban pushtetin përmes krimit duke bërë thirrje qytetarëve që të mos bashkohen me të keqen në zgjedhjet e 18 qershorit por të zgjedhin të lirë për të ardhmen e tyre: “Rama refuzon të marrë pjesë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare me temë: “Pse nuk arrestohet Kelmend Balili”. Çfarë di Edi Rama për Kelmend Balilin që refuzon të japë informacion? Pse ka frikë Edi Rama të ballafaqohet? A po e mban peng Kelmend Balili, Edi Ramën? Kelmend Balili është dëshmi e kontrollit të krimit mbi qeverinë, është dëshmi e bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin. Krimi e solli në pushtet, me krimin po e mban pushtetin dhe përmes krimit shpreson ta rimarre atë. Ne nuk mund ta lëmë vendin peng të krimit, peng të Rames, Balilëve, Habilëve, Tahirëve, Lul Berishës, Shullazit, ndokëve, roshëve, bushëve, etj. Ja përse me 18 qershor, ne duhet të bashkohemi për të ndalur këtë të keqe e për ti hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ku qytetarët me vullnet të lirë të vendosin për të ardhmen e tyre”.

Mbledhja e ‘Këshilli të Sigurisë’, Presidenti refuzon Peleshin, të vijë Edi Rama/Presidenti i Shqipërisë ka vendosur të mos e pranojë kërkesën e kryeministrit Edi Rama që të në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë të zëvendësohet nga Niko Peleshi, takim ku do të diskutohet për mos arrestimin e Kelmend Balilit. Institucioni i Presidentit i ka kthyer përgjigje kërkesës së kryeministrisë, duke thënë se prania e kryeministrit është e rëndësishme në këtë mbledhje për arsye këshillimi dhe diskutimesh. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë është paralajmëruar për ditën e nesërme në orën 12:00. Ky takim është thirrur pas një kërkesë të bërë me shkrim nga kreu i Kuvendit Ilir Meta drejtuar presidentit Bujar Nishani.