Rama bëhet njësh me krimin, Roshi dhe Balili të paprekur  

Denoncimi i gjimnazistes: A e ka menduar Edi Rama se duke mbrojtur Elvis Rroshin po inkurajon drogën dhe trafikantët?

Partia Demokratike ka akuzuar Edi Rama se është shfaqur sërish si mbrojtës i krimit në politikë, edhe pse disa prej figurave të rëndësishme të kësaj force politike kanë gjatë plotësimit të formularit të dekriminalizimit kanë rezultuar se individë me precedent penale në vendet e Evropës, ata vazhdojnë të mbrohen nga kreu i socialistëve. Një rast i tillë është edhe kryetari i bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi, ky është vetëm një prej emrave, ose më mirë emri më të cilin garoi në fushatën lokale. Kryebashkiaku shumë emërsh në shtetin Italian dhe atë Zviceran akuzohet se ka kryer vepra të rënda penale. Në Itali sipas dokumentacionit zyrtar z.Roshi akuzohet se ka kryer përdhunim në grup. Ndërsa në Zvicër është i akuzuar për “Falsifikim i vulave, stampave dhe formularëve”. Elvis “perversi”, kryetari i orgjive vazhdon të jetë në krye të bashkisë së Kavajës. Edhe pse Gjykata Kushtetuese, por edhe dokumentet e faktojnë atë si kriminel të rrezikshëm Edi Rama, vazhdon dhe e lë atë të drejtojë një bashki të qytetit demokrat. Mos shkarkimi i Elvis “Perversit” nga detyra tregon haptazi mbështetjen e Kryeministrit për krimin. Më këtë sjellje kreu i vendit është duke nxitur sjellje agresive ndaj seksit femër, ku personat që dhunojnë gjininë e brishtë nuk përballen me drejtësinë, po u trajtohet sikur të kishin bërë gjestin me kavalier. Dyshja seksit Rama dhe Roshi, duna të infektojnë me sjelljen e tyre meshkuj e tjerë, të cilët më pas do të pagëzohen me ndonjë post zyrtar. Nuk mjafton vetëm ky fakt që krye socialisti bëhet një me krimin. Dashuria për Klement Balilin, është një tjetër fakt që tregon afrimin e tij botën e mafies. Shteti grek prej muajsh thërriste emrin e tij,duke e cilësuar atë si personin më të rrezikshëm për trafikimin e lëndëve narkotike, po Eskobari mbetet i tillë ai është i dashur me shtetit, sepse fuqia e parasë blen heshtjen e drejtësisë. Edi Rama, po e do krimin. Tonelata hashashi enden rrugëve të Shqipërisë, për të përfunduar më pas në tregun e Evropian. Këtë situatë 18-vjeçarja i ka kërkuar Edi Ramës, se përse ai është bërë një me krimin dhe nuk e shkarkon Elvis Roshin nga detyra e kryebashkiakut. Gjimnazistja pyet kryeministrin: Çfarë duhet të ndodhë tjetër që të veprosh. Jam Amanda 18 vjeç. Dua të pyes sot Edi Ramën; përse nuk e shkarkon Elvis Rroshin nga Kryetar Bashkie?A nuk i mjafton Edi Ramës ajo që Elvis Rroshi ka bërë? Nuk i mjafton dënimi nga drejtësia europiane për përdhunim dhe trafik droge? A e ka menduar Edi Rama se duke qëndruar në krah të Elvis Rroshit po inkurajon dhunuesit e grave dhe të fëmijëve? A e ka menduar Edi Rama se duke mbrojtur Elvis Rroshin po inkurajon drogën dhe trafikantët? Çfarë tjetër duhet të ndodhë që kryeministri të mbajë një qëndrim? Çfarë duhet të ndodhë tjetër që Edi Rama ta shkarkojë Elvis Rroshin?