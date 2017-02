Rama, Çaushesku i kohës

Bukureshti, si vatër e Rilindjes Shqiptare, vjen sërish si një frymëzim për shqiptarët për të rrëzuar padishahët e korrupsionit dhe krimit. Kur shesh sesi kryeqyteti rumun mbledh 500 mijë në shesh për një vendim qeveritar, në Shqipëri ku vendimet qeveritare janë gjithmonë krim e vjedhje, vetvetiu Edi Rama zbulohet si Caushesku i Kohës. Qeveria Rama numëron me dhjetëra vendime qeveritare të dhënies së privilegjeve të krimineleve, të dorëzimit të ekonomisë shqiptare tek oligarkët, tek kurthet e reformës në drejtësi për krijimin e kastës së kadinjve edvinist e të shndërrimit të vendit në një sanxhak të kanabisit.

Rumunët për më shumë se një javë pushtuan sheshin e Bukureshtit dhe bën historinë, kjo thjeshtë për një vendim qeveritar. Në Shqipëri, Edvin Rama prej një mandati qeveritar ka marr peng vendin, përmes vendimeve të padrejta, koncesioneve e tenderave klientelist e kurtheve që i ngriti reformës në drejtësi. Më 18 shkurt, shqiptarët do të mblidhen në Tiranë kundër kryebanditit Edi Rama dhe organizatës kriminale që drejton. Kjo protestë që do të nis të shtunën e 18 shkurtit pritet t’i jap goditjen e merituar Edvinit dhe kriminelëve që mbanë pranë vetes. Burra, gra, të rinj e të reja do të jenë forca shtytëse drejt një hapi të madh, ku qytetarët të kenë në dorë fatet e tyre. Thirrja për manifestim nga Basha, bëhet me qëllimin për të dalë pikërisht nga kjo gjendje e vështirë që po kalon vendi. Edi Rama dhe krimi janë bërë njësh me qëllim për të mbajtur pushtetin, për të bërë më shumë para, për të vjedhur zgjedhjet dhe për të ndrydhur vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Ky kryeministër mbron ata që janë në kërkim policor, ndihmon të arratisen ata që janë të dënuar, ulet, drekon, darkon, bën pazare me kriminelët më të rrezikshëm siç është i famshmi Eskobari i Ballkanit. Sot në Shqipëri një grusht i vogël njerëzish kontrollojnë pasuritë dhe gjithë pushtetin politik e ekonomik të vendit, ndërsa shumica e shqiptarëve janë më së shumti të pafuqishëm, të pashpresë dhe të varfër. Pushteti i premtohet gjithmonë shumicës, por përfundon gjithmonë në duart e pakicës. Miliona shqiptarë të thjeshtë kanë qenë dhe mbeten të braktisur. Për ta dyert e mundësive, të përparimit janë të mbyllura. Zëri i tyre nuk dëgjohet, të drejtat e tyre nëpërkëmben. Banda e Edi Ramës ka ngritur një sistem antivlerash, ku krimi dhe krimineli bëjnë përpara, bëhen deputetë, bëhen kryetarë bashkish, bëjnë para e katandi, ndërsa rinia, intelektualët, të mençurit detyrohen të shkojnë në emigracion, por që të marr fund e gjitha kjo duhet reagim. Rama dje foli për reformim të sistemit të energjisë, por harroi të përmendte se ishte kjo pseudoreformë që çoi 5 viktima. Kryefamiljarët duke mos e përballuar gjendjen e vështirë të cilën u serviri Rama zgjodhën vetflijimin si alternativën e parë dhe të vetme. Ndërkohë që dje, Edvini trumbetonte rritje e bilancit të OSSHE-së, harroi të përmendte rritjen e çmimit të energjisë. Çmimi i energjisë u rrit nga 7.7 në 9.5 lekë për familjarët, pa llogaritur këtu edhe 20 për qind TVSH! Një pjesë të mirë të bizneseve i çoi në falimentim nga 1 Janar i vitit2015, bizneset paguajnë 12% më shumë për energjinë elektrike. Ja pra, shqiptarët duhet të ngrihen edhe për këtë reformë që majmë klientët e Ramës dhe çon drejt vetëflijimit qytetarët e pamundur. Ashtu si Rumania, Shqipëria e nëpërkëmbur, e braktisur, e zhgënjyer, më 18 shkurt do të ngrihet, kjo pasi nuk do të mposhtet as gjunjëzohet, as nuk dorëzohet nga bandat. Përballë mafias në pushtet do të triumfojë e drejta e shqiptarëve për të pasur një të ardhme më të mirë në vendin e tyre.