Rama çon ekonominë e kanabisit në Paris

Shembulli i një ekonomie që qeveriset nga interesat e mafias, narko-grupeve që merren me kanabisin dhe oligarkëve që kontrollojnë shpërndarës të mëdhenj të ekonomitë e BE-së, ka mbërritur dje tek portat e një mitingu rajonal me qendër Parisin. Mundësitë ishin vetëm për Ekonominë e Kanabisit, prandaj në Paris, mbrëmë u përcollën veç përvojat e Edi Ramës për një ekonomi që s’drejtohet nga shqiptarët, por nga narkotrafikantët

Kultivimi dhe trafikimi i drogës me urdhër të drejtpërdrejtë të Edi Ramës e ka shndërruar Shqipërinë në një ‘Republikë kanabisi’, ku paratë e pista të fituara prej krimit u investuan fuqishëm jo vetëm në pasuri të patundshme për bejlerët që kanë marrë peng pushtetin dhe që bashkëjetojnë me krimin e narkotrafikun, por edhe në blerjen e zgjedhjeve të 25 Qershorit. Me bërjen publike të qeverisë së re duket se ky trend dhe kjo perspektivë e kryeministrit do të vazhdojë edhe për katër vitet e ardhshme. Personazhet e rikonfirmuar nga Rama në krye të ministrive dhe dhënia më tepër pushtet sesa kishin, na tregon se kryeministri përmes tyre kërkon të fundos akoma edhe më tej vendin. Dhe për këtë ai sistemoi në pozicionet më kyçe personazhet, të cilët triumfuan në mandatin e parë në krim, korrupsion, zhvatje, hajdutëri. Ky trend i narkokryeministrit shqiptar do të vendos në rrezik shqiptarët dhe të ardhmen e tyre. Droga shqiptare me bekimin e tij përveçse lëkundi themelet e ekonomisë sonë u kthye e në një problem serioz për fqinjët tanë. Për ‘Kolumbinë e Ballkanit’ flasin të gjithë, fqinjët e ndërkombëtaret. Jo më larg se disa ditë më parë Shqipëria u bë objekt lajmi nga agjencitë më të mëdha ndërkombëtare për shkak të numrit të lartë të parcelave me kanabis që u kultivuan në vend dhe shtimit të aktiviteteve kriminale. Por përveç impaktit negativ që krijuan tonelatat e hashashit dhe miliona euro para të pista në sytë e ndërkombëtarëve, një problem i madh ishte fakti se vendi ynë printe thuajse në të gjitha raportet e agjencive kryesore ligjzbatuese në botë për prodhimin e kanabisit dhe tregtimin e tij. Shqetësimi maksimal për pushtetin e gjeneruar në duart e bandave dhe kthimin në një vend tranzit për tregun e kokainës u shfaq edhe në raportin e CIA-s amerikane.

Andaj edhe në forumin e djeshëm, Global Positive Forum, me temë “Nxitja e ekonomive pozitive në vendet në zhvillim”, një event i organizuar në Paris nën kujdesin e presidentit francez Macron, kryeministri shqiptar ka shkuar të importoj ekonominë e kanabisit, pasi në të tillë fushë ai ndihet plotësisht profesionist. Si në çdo samit, edhe në samitin e Francës, me siguri kryeministri do të bëj karagjozin e do të lidh aleanca në dëm të vendit, duke mos e pasur vëmendjen tek prioritetet që do t’i sjellin dobi Shqipërisë. Këtë e pamë më së miri në Trieste, ku karagjozi kryeministër për ta larguar vendin nga optika e BE-së zgjodhi të bënte karagjozin e të lejonte që investimet multimilionëshe të unionit të zbarkonin me shumë lehtësi në Serbi e Maqedoni. Përveçse i paaftë për të mbrojtur interesat e vendit ai ka shfaqur gatishmërinë për të shkatërruar potencialin që Shqipëria ka për tu zhvilluar, duke u ulur në tryezat e rrumbullakëta të Evropës për të aplikuar vetëm diplomacinë qesharake të benevrekëve dhe atleteve. Në Trieste më keq akoma, Rama vulosi fatin e Shqipërisë si shtojcë ekonomike dhe politike të projektit të Vuçiçit, ku me gjasa dhe nga ky samit përveçse do të dalë pa perspektivë, por do të dale edhe si një dështak që të vetmin interes ka ruajtjen e buxhetit personal e klientelës, këto të sigurua përmes drogës dhe krimit.