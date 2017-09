Rama do godinën, jo Akademinë

Fushata kineze e kryeministrit kundër anëtarëve të Akademisë, nuk synon reformimin e saj, por godinën ku është e vendosur Akademia. Një njeri pa diplomë, si kryeministri ynë, nuk mund të ketë standard zgjedhjet e lira, pasi ai nuk i njeh ato, por shqetësohet se po i ikën rasti të shantazhojë shkencëtarë me prerje fondesh dhe të realizojë ëndrrën për një tjetër grabitje historike në qendër të kryeqytetit

Sëmundja e Edi Ramës: Aty ku ka një godinë historike dhe me pronar, ai shikon një rast për gradaçelë

Kryeministri Rama, njeriu që drejton vendin pa mbaruar universitet, por një institut artesh, ka një konflikt të hapur prej vitesh me inteligjencien e vendit. Kjo vjen prej një lloj “inferioriteti” për shkak të cilësisë së diplomës së tij prej institutsi, si dhe prej huqeve që ka marra Rama nga koha kur drejtonte Bashkinë e Tiranës. Rama çdo gjë e shikon nga forma e jo nga përmbajtja e saj. Ditën e djeshme, pa ditur asgjë, ai deklaroi se nuk i njeh zgjedhjet e Akademisë së Shkencave. Ne nuk marrim përsipër të mbrojmë cilësinë e zgjedhjeve në këtë institucion, pasi mund të kemi me shumicë vërejtje, por gjuha e komunikimit të kryeministrit me Akademinë, sidomos kërcënimet për “prerje fondesh”, është krejt e papranueshme për çdo vend demokratik, sepse tregon një standard të ulët nga çdo pikëpamje që ta marrësh. Dhënia apo jo e fondeve një institucioni nuk mund të jetë tekë e një personi, aq më tepër Edi Ramës. Në krye të qeverisë Rama është për të administruar sipas ligjit të ardhurat e popullit e jo të deklarojë pëlqimet a mospëlqimet e tij.

Pjesa materiale në deklaratat e Ramës ishte ajo sipas së cilës qeveria do ua marrë godinën Akademisë. E thënë kjo nga Rama me standard komunal apo bashkiak, kur njihet mania e tij për të prishur e për të betonizuar, kjo duhet marrë si një rrezik i ri që po i avitet qytetit. Të mos harrojmë se godina në fjalë, është godinë historike. Ajo është pronë e Zija Toptanit. Ajo bart historinë e Shqipërisë, qysh nga koha kur ka qenë parlamenti i parë, kur ka qenë Kryeministria, Oborri Mbretëror, etj. Por kjo pjesë historike as hyn në planet e Ramës sepse kur ishte ministër Kulture, as u kujtua ndonjëherë për ta shpallur monument kulture, siç u bë në vitin 2007. Çdo godinë e vjetër në qendër të Tiranës, Rama e sheh me babëzinë e ndërtuesit betonier. Edhe dje ishte përgjigja e një betonieri dhe jo e një kryeministri. Si e tillë njerëzia duhet ta gjykojë e vlerësojë jo pjesë të një debati për Akademinë e Shkencave, por si debat të Ramës me miqtë e tij betonierë. Edhe ato pak hapësira që i kanë ngelur Tiranës, Rama kërkon t’i “rregullojë” më së miri. Nëse do kishte zgjidhur këtë punë, Rama do ishte fare në rregull dhe nuk do ta shtronte fare këtë çështje. Se një kryeministër me atlete sot e nallane nesër, nuk ka asnjëherë në ego çështje shkence.