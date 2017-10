Rama e do vettingun vullnetarisht

Përrallat e Ramës se do të bënte gjithçka për vetingun janë shndërruar në përpjekje tregtarësh ambulantë për ta shndërruar komisionin e vettingut në një aktivitet vullnetar, pa pagesë, pasi kështu ai është edhe më i shantazhueshëm. Njerëzit që do hetojnë krejt nomenklaturën e lidhur me mafian lihen në lëmoshën e ligjvënësve socialistë dhe me numër të kufizuar nëpunësish, një hipotekë e shkëlqyer për ta dështuar procesin, duke e kthyer në një mashë që në vend të drejtësisë së pavarur do mbjellë një strukturë besnike ndaj kryeministrit

Pastrimi i drejtësisë nga gjykatësit e prokurorët e korruptuar rrezikon të kthehet në pronë të Edi Ramës. Ky kryeministër i lidhur me krimin e korrupsionin do të bëj gjithçka për të vendosur në krye të shkallëve të drejtësisë, ata gjykatës e prokurorë, të cilët do t’i mbulojnë botën e tij të errët të krimit e drogës, ku nëse do të kishim një drejtësi vetëm në përmbushje të Kushtetutës së vendit, të zezat e tij do të dilnin fare lehtë në skenë. Në këto kushte, përrallat e Ramës se do të bënte gjithçka për vetingun janë shndërruar në përpjekje tregtarësh ambulantë për ta shndërruar komisionin e vettingut në një aktivitet vullnetar, pa pagesë, pasi kështu ai është edhe më i shantazhueshëm. Komisioni i Ligjeve ka miratuar vetëm me votat e mazhorancës numrin e punonjësve për tre organet e Vettingut: Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, Komisionerin publik dhe Kolegjin e Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese. Gjithsej u votuan110 punonjës nga 187 që ishin propozuar për këto struktura, duke shkurtuar ndjeshëm numrin e punonjësve. Njerëzit që do hetojnë krejt nomenklaturën e lidhur me mafian lihen në lëmoshën e ligjvënësve socialistë dhe me numër të kufizuar nëpunësish, një hipotekë e shkëlqyer për ta dështuar procesin, duke i dhënë liri veprimi Ramës në këtë proces mjaft të rëndësishëm. Propaganda e Ramës për pastrimin e sistemit të Vettingut rezultoi fals. Rama e nisi kontrollin e këtij procesi të rëndësishëm duke i shkurtuar punonjësit e pagat e tyre, që më vonë të ketë në dorë krejt procesin. Kjo bandë mafiozësh, që kërkon të imponoj mbi interesat qytetare, interesat personale, nuk e mori votën për të ngrënë në kurriz të shqiptarëve. Por, realiteti është i thjeshtë. Prej 4 vitesh shqiptarët po shohin sesi droga është kthyer në kryefjalë dhe sesi kërbaçi qeveritar po i syrgjynos drejt shteteve evropiane. Opozita e bashkuar ka dhënë votën e saj kundër këtij procesi që kërkohet të merret peng prej Ramës. Përpjekja e dëshpëruar e tij për të vendos nën heqimin e vet edhe Drejtësinë nuk do të realizohet sa kohë që opozita dhe shqiptarët do t’i vendosin bllokadën.

Naço: Qeveria po vendos kontrollin e saj mbi organet e Vettingut

Ditën e djeshme, Komisioni i Ligjeve votoi vetëm me votat e Partisë Socialiste strukturën organizative dhe klasifikimin e pagave për organet e reja të drejtësisë, por për këtë proces votimi ka pasur rezerva nga ana e LSI-së, të cilat janë shprehur në një deklaratë për shtyp të deputeti Nasip Naço. Naço u shpreh se propaganda e Ramës për Vettingun rezulton të jetë thjeshtë demagogji, nëse marrim parasysh faktin se mazhoranca refuzoi të votonte për shtesën prej 70 personash, në një kohë që vetëm kreu i ekzekutivit ka një staf të tij prej rreth 1300 punonjësish. “Sot Komisioni i Ligjeve votoi vetëm me votat e Partisë Socialiste strukturën organizative dhe klasifikimin e pagave, komisionin e posaçëm të Apelimit, komisionerët Publik dhe me votat e LSI u votua Komisioni i Pavarur të Kualifikimit. Duam ti bëjmë me dije opinionit publik se kërkesa për mbështetje të strukturave të Vetingut ishte tepër e thjeshtë, pra ata kërkonin një shtesë prej rreth 70 personash për të siguruar në çdo rast një funksionim normal të strukturave të Vettingut. Në mënyrë të qartë u provua që përbetimet për Vettingun nga ana e Partisë Socialiste rezultuan vetëm demagogji, pasi kjo shtesë nuk u votua prej tyre dhe bëhej fjalë siç e thashë edhe më lart për rreth 70 persona, në një kohë që vetëm Kryeministri ka një staf të tij prej rreth 1300 punonjësish, ku në stafin e tij të ngushtë punojnë 600, thënë më thjesht kërkohet një shtesë gati sa 1/10 e ushtrisë së Edi Ramës që siç dihet në vend të punës merret vetëm me komente në Facebook dhe të tjera punë të paqarta”, deklaroi Naço. Më tej ish-ministri i Drejtësisë u shpreh se LSI është kundër vullnetit të qeverisë për të pasur ndikim mbi institucionet e Vettingut, pasi kjo do të pengonte rikthimin e besimit të shqiptarëve tek sistemi i drejtësisë. “LSI ka mbështetur dhe do të mbështesë çdo kërkesë që i krijon kushte optimale pune organeve të Vetingut për një funksionim të plotë të tij si një nga momentet kyç të Reformës në Drejtësi. Ky vullnet i LSI-së është i kundërt nga vullneti i qeverisë që kërkon të ketë ndikimin e tij mbi këto institucione të pavarura. I bëjmë edhe njëherë apel mazhorancës përpara se të kalojë për votim në Kuvend të reflektojë, se organet e Vettingut janë një proces i rëndësishëm për kthimin e besimit të qytetarëve dhe partnerëve tanë ndërkombëtarë te sistemi i munguar i drejtësisë, i cili nuk është pronë e asnjë prej partive politike”, theksoi ai.