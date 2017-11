Rama eksportoi drogën, tani eksporton fajin

Laku po ngushtohet dhe Edi Rama po shfaqet me sjellje halabaku edhe me Perëndimin. Pasi përmbyti kontinentin me kanabisin e mbjellë me vendim politik, kryeministri u shkruan 28 kryeministrave të BE-së, duke i paralajmëruar se baronët e drogës i kanë dalë duarsh e tani po rrezikon të destabilizojnë edhe BE-në. Eksportimi i fajit është një tezë staliniste e vjetër, por mbarimi i armiqve të brendshëm dhe sulmi i armiqve të jashtëm është tregues se Edi Rama është pranë fundit politik

Pasi e vendosi Shqipërinë në hartën e zezë të kultivimit dhe trafikimit të drogës, Edvini i Surrelit, ditën e djeshme zgjodhi ta eksportonte krizën e rëndë që ka pllakosur vendin tek vendet partnere. Me bishtin ndër shalë përballë perandorisë së narko-republikës që po vetë i dha jetë më 2013-ën, kryeministri kanabist përmes një letre zgjodhi të lajmëronte partnerët europianë për situatën alarmante të vendit, ndërsa nuk harroi të citonte se qeveria e tij kishte punuar fort në këtë drejtim. Në një kohë që paaftësinë e tij për të qeverisur si lider i reformave na e treguan dështimet e “Rilindjes” dhe shifrat që krerët e Guardia di Finannza dhe ministri i Brendshëm italian paraqitën në sallën e Pallatit të Kongreseve, për tonelatat e kanabisit të prodhuara në vend, Edvini po përpiqet të pastrojë imazhin e tij. Këtë gjë ka zgjedhur ta bëjë duke e pranuar edhe vetë tashmë se përveç mungesës së dëshirës dhe vullnetit, e ka edhe të pamundur ta ndalë “të pjellën” e tij, pasi dora e lirë që i dha në katër vite e ka forcuar aleancën e parave të pista, aq shumë sa rrezikon të përpijë edhe vetë shtetin e ekonominë shqiptare.

Është mëse e qartë që vendi ka nevojë lebetitëse për t’u shkëputur nga krimi i organizuar dhe kontrolli i bandave të hashashit, por Edi Rama e di që ai nuk ka më tagrin, fuqinë dhe as kredibilitetin për ta bërë diçka të tillë. Të gjithë këtë dobësi përballë bandave e ka reflektuar në startin qesharak të “Forcës së Ligjit”, atij që duhet të ishte një megaoperacion që do të çrrënjoste kulturën kriminale e kanabiste që ka marrë peng vendin. Por jo vetëm aty, pasi Edvini në opinionin që ka shkruar ditën e djeshme për prestigjozen Financial Time, duket i pafuqishëm për të zhvilluar me sukses aksionin antidrogë. Kryeministri i gjendur në një situatë kaq delikate, me nevojën për zgjidhje emergjente, si asnjëherë më parë në historinë e Shqipërisë i kërkon të huajve që të shkatërrojnë atë çfarë ai krijoi. I njëjti Ramë që për katër vite recitonte si bilbil mali vargje llumi dhe vreri ndaj mediave vendase e ndërkombëtare, opozitës, GdF-së dhe përfaqësuesve ndërkombëtarë, që e cilësonin të frikshëm aksionin politiko-kanabist të mazhorancës, dje e ka thënë hapur për lexuesit global se i ka dërguar letër 28 drejtuesve të shteteve të BE-së, për t’iu kërkuar që të luftojnë drogën shqiptare. Po, po i pari i vendit ka rrëzuar me disa rreshta të vetëm propagandën katër vjeçare që mbronte narko-republikën, duke konfirmuar vetë ekzistencën e saj dhe pamundësinë e qeverisë së tij për ta ndalur në avancimin e mëtejshëm, sepse tashmë “i ka dalë duarsh” edhe vetë kryebaronit. “Të premten unë u dërgova një letër liderëve të 28 shteteve anëtare të Bashkimit Europian duke kërkuar mbështetjen e tyre në betejën tonë me baronët e drogës. Ne e dimë se disa banojnë dhe lulëzojnë në vendin tuaj gjithashtu, duke përfituar nga drogat e paligjshme, trafikimi i njerëzve dhe aktivitete të tjera të paligjshme, thuhet në letrën time”, shprehet Rama për FT. Ndërkohë ai bën publike edhe esencën e letrës së dërguar. “Ne duam ndihmën tuaj dhe ju ofrojmë tonën në këmbim, për t’i kapur këta njerëz dhe për t’i vënë para drejtësisë. Unë shpresoj që qytetarët e të gjithë kombeve të BE-së do të nxisin qeveritë e tyre të veprojnë dhe qëndrojnë krah nesh. Kjo është një betejë për të gjithë ne, dhe një betejë që duhet të fitohet”, shkruan Rama në letrën që i është drejtuar 28 vendeve të BE-së.

Vasili-Ramës: Mashtruesi publik që kishte “eliminuar” 99% të kanabisit sot kërkoi ndihmën e Europës/ Letra që kryeministri Edi Rama i ka drejtuar liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-së, të cilëve u kërkon ndihmë dhe mbështetje për të luftuar trafikantët e drogës e ka shokuar opinionin publik, por edhe vetë klasën politike, që për katër vite dëgjuan të parin e vendit sesi mburrej për një betejë të fituar me narkotrafikantët. Lidhur me këtë shfaqje nënshtruese të Ramës ndaj perandorisë së kanabisit, të cilës i dha jetë, sepse i duheshin para të pista për të blerë zgjedhjet, ka reaguar ashpër kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili. Në një postim në Facebook, Vasili shprehet se Rama që tani i kërkon ndihmë europianëve është po i njëjti kryeministër që gënjeu publikisht se fitoi mbi kanabisin, duke i hedhur hi syve shqiptarëve. “Nuk la vulgaritet e banalitet pa nxjerrë nga goja kundër çdo partie, individi, media të të gjitha llojeve shqiptare e ndërkombëtare, që flisnin për drogën dhe efektin shkatërrimtar të saj për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nuk la gënjeshtër,manipulim faktesh, ngjarjesh e raportesh për të mohuar, mbuluar dhe përdorur për pushtetin e tij dhe për të blerë vota, këtë tragjedi politike e sociale. Sot po ky kryeministër u dërgon letër shteteve europiane për ndihmë për drogën, që po ky që medemek e kishte “eliminuar” 99%”, shprehet Vasili. Për të treguar më qartë se kryeministri Rama është bërë qesharak, teksa hiqet si shpëtimtar kur në të vërtetë nuk ka tagrin t’i luftojë bandat e narkotrafikut, sepse zotëron pushtet të blerë me paratë e tyre, Vasili pasqyron edhe një nga postimet e kryeministrit në rrjetet sociale. “Ja ç’thoshte ky kryeministër jo më larg se 2 javë më parë dhe kuptoni më mirë çdo të thotë gënjeshtar që as skuqet as zverdhet. Ja ç’thoshte kryeministri: “ne e fituam betejën me kanabisin. Viti 2017 e nxorri vendin nga harta e zezë. Vetëm qorrat që nuk duan të shohin, shurdhët të dëgjojnë, apo kazanët që nuk duan të mësojnë”, shkruan Vasili në Facebook.