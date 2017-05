Falimentimi i Edi Ramës po lexohet përditë. Pasi dorëzoi bashkëpunëtorët më të ngushtë në aksionin e turpshëm që e shndërroi Shqipërinë në Kolumbinë e Evropës, tani kryeministri-dezhurn po lëshon përditë bashkëpunëtorë e bashkëpartiakë, me shpresë se hemorragjia paraelektorale do ta kursejë. Edi Rama është duke humbur, prandaj ai ka humbur qetësinë dhe propagandës ia ka zënë vendin marrëzia se vetëm qeverisja e vetme e Edvinit mund ta nxjerrë vendin nga kriza

Edi Rama ka vijuar edhe gjatë ditës së djeshme me mashtrimet kundrejt elektoratit të vet, por edhe të çetës që i qëndron pranë, duke u thënë se i ka të sigurta 71 mandatet. Ëndrra e kryeministrit për t’i marrë të gjitha pushtetet dhe për të qeverisur pa opozitë është shndërruar këto ditë në makthin për të mbajtur të bashkuara bandat dhe kriminelët që përbënin mazhorancën. Në fakt e vërteta është e qartë, këto klane narkomane që e mbanin Edvinin të lidhur pas pushtetit e kanë nuhatur fundin e tij dhe kanë nisur të kërkojnë strehë tjetërkund. I klasifikuar si politikani më i korruptuar i 27 viteve të fundit, kryeministri tashmë i është futur detit në këmbë dhe po kërkon pushtet i vetëm, kjo edhe si shenjë hakmarrje ndaj për të gjithë atyre që i prishën ëndrrën e qeverisjes pa opozitë. Edvini, baroni i krimit dhe drogës, u mundua mjaft që të shfaroste pluralizmin dhe të qeveriste Shqipërinë, njësoj si etërit e tij në diktaturë, me një opozitë fasadë të krijuar sipas dëshirave personale. Opozita nuk e lejoi. Në situatën ku gjendemi, Rama po e harxhon kohën duke thënë se lëshimet i ka të përkohshme e se pas zgjedhjeve, do t’i marrë të gjitha vetë, por shqiptarët nuk i harrojnë lehtë vuajtjet e katër viteve, ku si pasojë e këtij pushteti kriminal u detyruan të braktisin familje e shtëpi, në kërkim të një të ardhme më të mirë. Kryeministri tashmë ka nisur fushatën elektorale, ku më i dëshpëruar se asnjëherë më parë, po tregon fundin e tij politik. Duke u munduar të ringrihet me propagandën dështake të 71 mandateve të deputetëve, ai deklaron para qytetarëve se do të lulëzojë vendin. Por, ç’bëri në katër vite kryeministri dështak? Padyshim që kanabizoi vendin dhe informalizoj ekonominë, vrau shoqërinë e mbi të gjitha zhvati xhepat e shqiptarëve të ndershëm. Kryeministri që po prek fundin nuk ka më shpëtim. Koalicioni i shqiptarëve kanë vendosur që ta dërgojnë atë në shtëpi, duke e zhdukur përfundimisht nga jeta politike. Një politikan që për interesat personal është i gatshëm të shkatërroj një popull të tërë, si duhet as dreqit. Ndaj, kapiteni i pashpresë në 25 Qershor do të marr dënimin e merituar për të gjitha peripecitë që u shkaktoi shqiptarëve. 25 Qershori është dita vendimtare për të përmbysur pushtetin kriminal dhe për të vënë në zbatim Republikën e Re, një Republikë kjo e mirëqenies, e punës, e projekteve të mëdha, por mbi të gjitha një Republikë e shpresës se e ardhmja do jetë më e mirë. Po 25 Qershori do të jetë edhe përpjekja e shqiptarëve për të zhdukur përfundimisht të keqen ekstreme me emrin “Rilindje”, e cila e ka braktisur Shqipërinë në ditët më të vështira të saj.

Shenja brenda gardhit-Paskal Milo: PS nuk merr më shumë se 60 deputetë në zgjedhjet e 25 qershorit/Kryetari i Partisë Demokracia Sociale Paskal Milo ka deklaruar se Partia Socialiste nuk do të marrë më shumë se 60 deputetë në zgjedhjet e 25 qershorit. Ai është i mendimit se në këto zgjedhje PD dhe LSI do të kenë një rritje, ndryshe nga PS që nuk pritet të ketë diçka të tillë. “PS do të jetë parti e parë, por shifra më e lartë nuk i kalon 60 vendet në Parlament. Parashikoj rritje të lehtë të PD dhe LSI. Do të ketë patjetër koalicion pazgjedhur. Në Shqipëri nuk ka terren për koalicionin PD-PS, pasi edhe elektorati nuk ka kulturë të galltisë këtë”, është shprehur Paskal Milo në një intervistë për Report tv. Kurse Kryeministri Edi Rama vazhdimisht ka deklaruar se PS do të marrë e vetme 71 mandate për të qeverisur e vetme, një shifër kjo tepër e lartë për t’u arritur.