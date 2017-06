Rama, fushatë me modelin e Antishtetit

Modeli që po prezanton Edi Rama para qytetarëve është thirrja për të vijuar me “dorën e fortë” të gjobave, me administratën partiake dhe me urinë për të mos e ndarë pushtetin me askënd. Parulla leniniste “I gjithë pushteti sovjetëve” është shndërruar në ëndrrën e një “shoferi” të çmendur që s’do asnjë makinë rrugëve, se s’di as të marrë kthesë e as të përdorë frenat. Fushata me Antishtetin synon të largojë vëmendjen nga falimentimi i qeverisë, por mospërmendja e mashtrimeve 4-vjeçare s’mund të parakalohet me artikulimin e mashtrimeve të reja

Duke mos pasur alternativë dhe program që do të përmirësojë jetën e shqiptarëve, Edi Rama prej ditësh po përdor modelin e antishtetit si alternativë për të qëndruar në pushtet. Fushata e re e gënjeshtrave elektorale që po reciton, presioni i vazhdueshëm ndaj administratës, pushimet e vazhdueshme nga puna të kundërshtarit, tregojnë se Rama po prek fundin. Perspektiva lexohet qartazi dhe kryeministri në ikje e ka kuptuar se jo 71-in, por s’mundet as të imagjinojë ndonjë skemë që do ta mbajë në pushtet pas 25 qershorit. Prej ditësh, inkuadrimi i administratës shtetërore në fushatën zgjedhore të Partisë Socialiste vijon të përbëjë një shqetësim madhor për opozitën edhe pas firmosjes së marrëveshjes mes dy palëve për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Për çdo ditë ish kryeministri Berisha dhe opozita është shndërruar në denoncuesin më të madh të presioneve që i bëhen punonjësve të administratës për të bërë fushatë për kandidatët socialistë dhe për të votuar për ta. Fakti që Edi Rama po detyron përfaqësuesit kryesorë të partisë së tij në qarqe të ndryshme që nëpërmjet shantazhit dhe presionit të mbushin sheshet me punonjës të administratës dhe mbi të gjitha të grumbullojnë vota dhe në emër të fisit për Edvinin, tregon se kryeministri i trembet ndëshkimit me votë popullore më 25 qershor. Kjo fushatë që ka si model ‘reprezaljen’ e punonjësve të administratës në këmbim të votës, e bizneseve që gjobiten dhe shkojnë drejt falimentit nëse nuk votojnë Ramën, por mbi të gjitha të parave për të deformuar vullnetin e lirë qytetar vërteton se vet Rama po ndien humbjen. Kryeministri i turpit që për katër vjet mbajti peng Shqipërinë, duke parë fuqinë e bashkimit popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës po paraqitet para shqiptarëve me thesin e mashtrimeve të vitit 2013, pasi i mungon programi që do të përmirësoj jetën e shqiptarëve. Tashmë e dimë të gjithë se ëndrra e kryeministrit është të mbaj pushtetin dhe për këtë i duhen bandat dhe kriminelët, ashtu siç i duhen fort edhe votat e administratës. Por, në situatën ku gjendemi, Rama po e harxhon kohën duke thënë se do ta mbaj pushtetin, por shqiptarët nuk i harrojnë lehtë vuajtjet e katër viteve, ku si pasojë e këtij pushteti kriminal u detyruan të braktisin familje e shtëpi, në kërkim të një të ardhme më të mirë. Tashmë që gjithçka u përmbys dhe Basha realizoi marrëveshjen historike për hir të interesit të vendit, mbetet që qytetarët, ashtu siç u bën bashkë në protestat madhështore të Opozitës: më 18 Shkurt dhe 13 Maj, më 25 Qershor të vendosin pushtetin në duart e tyre, përmes votës. PD e Opozita së bashku, siç edhe kanë deklaruar, me platformat e tyre kërkojnë që pushtetin t’ia kthejnë qytetarëve dhe të jenë po ata që të vendosin për të ardhmen e tyre. Që e gjitha kjo të realizohet, që rrugëtimi heroik i PD-së dhe Bashës të mbyllet me sukses, duhet një bashkim i fuqishëm i qytetarëve, ku përmes votës t’i tregojnë vendin bandave që qeverisin në këto 4 vite. Në këtë mënyrë i jepet fund edhe politikës së Vjetër të trastës.