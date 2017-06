Rama, gati të lërë fushatën në mes

Videomonologu i djeshëm regjistroi stacionin e dytë të lodhjes nervore të Edi Ramës, i cili, pasi ka kuptuar se rrezikon të dalë forcë e tretë politike, po përgatitet të braktisë takimet me elektoratin. Ai ka njoftuar bashkëpunëtorët e tij që të përgjysmojnë numrin e mitingjeve, ndërkohë që po u thotë shqiptarëve se po i shuhet pasioni për të qenë kryeministër. Tërheqja nga fushata, tipike për një njeri të uritur (për pushtet), i cili gjithë kohën flet për tepsi e për kazanë

Pyetja e Ditës: A e di Edi Rama se funksioni i tepsisë është për të ndarë dhe jo që ta përdorë një njeri si pjatë?

Që Edi Rama është i etur për pushtet dhe i gatshëm që për të, të sakrifikoj këdo e me çdo çmim, këtë tashmë qytetarët e kanë të qartë. Dita-ditës, në pothuajse çdo takim, kryeministri në ikje kërkon me përgjërim një mandat të dytë që të drejtoj i vetëm vendin. Në videomonologun e djeshëm, Edi Rama teksa përsëriste refrenin për ’71 mandate’, nënvizoi më të fortë se nëse shqiptarët nuk do t’ia japin ta mbajë timonin i vetëm, pra me 71 vota, atëherë nuk do të jetë më kryeministër i Shqipërisë. Sipas Edi Ramës, ai nuk ka më asnjë motiv të rrijë në karrigen e kryeministrit, nëse do t’i duhet ta ndaj drejtimin e vendit me parti të tjera. Duke mos pasur alternativë dhe program që do të përmirësojë jetën e shqiptarëve, Edi Rama po paraqitet në këtë fushatë elektorale si politikani më i dështuar në historinë 27 vjeçare të vendit tonë. Duke e ndierë fundin politik, i zënë në panik nga ndëshkimi me votë masive, i qytetarëve, kryeministri në ikje, jo vetëm që nuk po prezanton program që do të nxjerrë shqiptarët prej varfërisë dhe mjerimit ekstrem, por po përsërit nga qyteti në qytet, nga mitingu në miting gënjeshtrat të ricikluara qysh prej 2013-ës. Me deklaratën e djeshme, kryeministri skizofren na bën të kuptojmë se ai kërkon të jetë administratori i Shqipërisë dhe i shqiptarëve pa pasur parti të tjera, pasi vetëm në këtë mënyrë do të vendos në zbatim planin e tij për uzurpimin e vendit. Duke pasur një mandat të plot, Edvini do të dal mbi ligjet e vendit, ndërsa do ndrydh të ardhmen e shqiptarëve, duke i vrarë shpresën dhe i detyruar të largohen nga vendi. Ky mesazh i tij padyshim që shkon edhe për aleatin në koalicion, LSI. Rama po përjeton kështu ditët e tij më të këqija që prej momentit kur është ulur në karrigen e kryeministrit, pasi përveç sulmit ndaj opozitës, ai po vjedh vrer edhe mbi partinë e koalicionit, LSI-në. Me deklaratën e djeshme, krye mashtruesi i shqiptarëve, përveçse bindi qytetarët që duhet të vazhdojnë të mbrojnë kauzën e tyre, tregoi me sjellje prej një të sëmuri psikik se është i gatshëm të bëj kurban për pushtet personal. Rama kërkon që pa ofertë, pa program, qytetarët ta votojnë që të vazhdoj qeverisjen me krimin dhe bandat. Fakti që Edi Rama po detyron përfaqësuesit kryesorë të partisë së tij në qarqe të ndryshme që nëpërmjet shantazhit dhe presionit të mbushin sheshet me punonjës të administratës tregon se kryeministri i trembet ndëshkimit me votë popullore më 25 qershor. Por, në këtë pikë kryeministri në ikje ka të drejtë. Gjëmën e madhe që iu bëri shqiptarëve, nuk mund ta kaloj kaq lehtë. Edvin Rama, ky kryeministër i turpit që për katër vjet mbajti peng Shqipërinë, duke parë fuqinë e bashkimit popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës është gati të lërë fushatën në mes. Shqiptarët nuk e pranojnë më Edi Ramën në krye të vendit, ndaj më 25 Qershor do ta dërgojnë me votë në shtëpi. Dramën që Edi Rama u solli për katër vite, shqiptarët po e vuajnë ende, ndaj edhe Edvini i vetëdijshëm për këtë braktisje totale është gati ta lërë fushatën në mes.

Denoncimi i ish kryeministrit: Ramës i fiken motorët e fushatës, Rrogozhina e refuzon/Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar fushatën elektorale të Edvinit në Rrogozhinë, ndërsa ka denoncuar mungesën e mbështetësve. Berisha në mesazhin e bërë publik deklaron se në këtë takim Edvini me zor se i mblodhi 50 vetë, duke u detyruar kështu të shtyj takimin dhe të importoj njerëz nga Kavaja. “Takimi i Ramës në Rrogozhinë ishte njoftuar për në ora 11:00 por në shesh ishin gjithsej 50 vete, prandaj dhe mitingu u shty për 45 min. Pjesëmarrësit në miting ishin kryesisht punonjës administrate dhe militante të Partisë Kanabiste te sjelle me autobuz, mikrobuzë dhe vetura nga Tirana, Durrësi dhe Kavaja. Rama fyen dhe poshtëron ish-ministrin Zho Zho, Ahmetaj i cili i kishte premtuar miting të madh në Rrogozhine dhe i dhuroi disfatën e hidhur!Takimi i Ramës në Rrogozhinë ka qenë planifikuar në 11. U shty për 45 min se as 50 vete nuk ishin ne fillim. Kanë marre me urgjence njerëz nga Kavaja dhe rrethinat. Po ju dërgoj fotot e makinave autobusëve dhe furgonave të ardhur nga Tirana, Kavaja, Durrësi në sheshin bosh të Rrogozhinës”