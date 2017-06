Rama: Kam 19 vjet që dështoj

Videomonologu i djeshëm u foli shqiptarëve për historinë e stërgjatë të dështimeve të Edi Ramës. Kryeministri-dezhurn bëri thirrje për ta marrë të gjithë “tepsinë” për vete, pasi kishte 19 vjet që dështonte në këtë ëndërr. Nga 1998-a, 2 vjet ministër kulture, 11 vjet kryebashkiak me buxhet sa disa ministri bashkë dhe për 4 vjet në krye të qeverisë me shtetin që e trajton si oborr personal, Edi Rama deklaroi dje se kishte dështuar që t’i merrte të gjitha e të mos kishte asnjë kontroll. E kërkon me 25 qershor, prandaj edhe atë ditë, duhet ndalur ky politikan i dalë duarsh

Reagimi i kreut të opozitës: “Rama e pranoi, duhet shembur Republika e Vjetër”

Ditën e djeshme, kryeministri në ikje në videomonologun e përjavshëm kërkoi me përgjërim votat popullore për një mandat të dytë për të reformuar administratën, duke përforcuar idenë e opozitës dhe shqiptarëve se kjo Republikë e udhëhequr prej tij në këto katër vite, është totalisht e dështuar. Duke kërkuar në mënyrë dëshpëruese votat e shqiptarëve, Rama ka rënë preh e fjalëve të veta, teksa e pranon se kjo Republikë nuk është më funksionale, andaj duhet zëvendësuar me Republikën e Re të punës, të shpresës. Rama kërkon një mandat të dytë për një reformë që e quan historike, atë të administratës së shtetit. Por, çdo shqiptar e ka të qartë se Rama ka 19 vjet në politikë dhe vetëm dështime ka njohur. Qëkurse hyri në politikë në vitin 98’, shqiptarët nuk i njohin asnjë meritë Ramës në dobi të vendit, ndërsa në këtë mandat të parë si kryeministër, ai vulosi dështimin e tij. Në komunikimin e tij javor, Rama nënvizoi se koha kur vendet e punës në administratë ndahen si në tepsi duhet të marrin fund, andaj i duhet ky mandat. “A do t’i hyjmë më në fund reformës të thellë të administratës së shtetit, për ta kthyer në duart tuaja çdo zyrë që duhet t’ju shërbejë ju të gjithëve pa dallim, apo do vazhdojmë avazin çerek shekulli të kapjes së shtetit nga partitë për të punësuar njerëz në këmbim të votave. Administrata e shtetit tonë përveç pjesës lart të administratës publike prej 27 vitesh është kthyer në një tepsi që ndahet mes partive sipas peshës në koalicion. Nëse duam të bëjmë shtet serioz dinjitoz, modern do ti japim fund kësaj historisë së tepsi shtetit”, tha Rama. Ky kryeministër i çartur e ka kuptuar se në 25 Qershor do të pësoj humbjen historike, kjo prej faktit se përveç braktisjes së miqve dhe klientëve, po e braktisin në masë shqiptarët. Në pothuajse çdo takim, Rama me zor i bën 20 veta, ndërsa përrallës me shifrën 71 po i vjen fundi. Kështu, ky presioni i akumuluar ka bërë që Edvinit t’i shterojnë edhe mashtrimet elektorale, ndërsa dje ai bëri atë që s’kishte ndodhur në rrugëtimin 27 vjeçar të politikës së vendit. Ky kryeministër i zënë ngushtë prej qëndresës së shqiptarëve veçse po na rrëfen gjendjen e rëndë psikologjike. I gjendur kështu para fundit të tij politik, Rama mundohet të dhurojë skena prej të çarturish, ku kryefjala është dëshira e çetës edviniste për të vendosur nën diktatin e vetë të gjithë pushtetet, në mënyrë që të garantohet legjitimiteti i bashkëqeverisjes me kriminelët dhe narkotrafikantët. Kryeministri i korrupsionit e ka humbur qetësinë dhe këtë e vërteton më së miri, zëvendësimi i propagandës me mashtrime elektorale të kultivuara në 2013. Edvini dhe kapo-banda e oligarkisë dhe botës së krimit i trembet konstitualizimit të “Republikës së re”, e cila është produkt i vullnetit dhe bindjes së shqiptarëve për një ndryshim kursi dhe braktisje të linjës kriminale, ku qeveria e drejtoi vendin prej 2013, andaj kjo frikë deri në palcë e kryeministri po duket sheshit. Ky kryeministër nuk ndjen asnjë përgjegjësi për situatën kritike të vendit, nuk ndjen përgjegjësi për turmën e të papunëve, për mungesat në spitale, në shkolla, për varfërinë dhe mjerimin që po merr jetë njerëzish. Duke qenë se krimi është garantuesi kryesor i pushtetit të tij, Rama nuk mendon të ndalet nga kjo situatë katastrofave, por kërkon që të vijoj edhe për një mandat tjetër pazaret me bandat dhe kriminelët. Më 25 Qershor, Edi Rama është i vetmi personazh që shqiptarët do të kryqëzojnë për shkatërrimin e ekonomisë, për vrasjen e shpresës, për mungesën e vendeve të punës, por mbi të gjitha për kanabizimin e vendit. Sot, gjithkush e di se Rama kërkon të mbaj ende peng të ardhmen e vendit, sepse ushqen një dashuri të sëmurë për karrigen e kryeministrit dhe dëshiron të vazhdojë të vjedhë Shqipërinë e të ruajë të sigurt eksponentët e krimit dhe oligarkinë duke luajtur me fatin e shqiptarëve. Por, shqiptarët, tashmë më të bashkuar se asnjherë më parë kanë vendosur ta rrëzojnë përmes votës këtë dështak, që s’i duhet as dreqit.

Basha: Rama e pranoi, duhet shembur Republika e Vjetër/Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me deklaratat e Edi Ramës gjatë videos së komunikimit javor të tij. I ndodhur në Përrenjas, ku ka prezantuar kandidatët për deputetë të kësaj zone, Basha u shpreh se ‘Rama bëri atë që nuk kishte ndodhur në 27 vite histori’. Sipas kryetarit të opozitës, Rama “ra brenda me fjalët e veta” duke thënë që duhet shembur Republika e vjetër e për këtë duhen reforma, duke iu referuar fjalëve të kryeministrit për reformën e administratës së shtetit, të cilën ky i fundit e quajti “tepsi shtet” në Komunikimin Javor. “Një orë më parë ndodhi gjëja më e çuditshme në 27 vite histori politike. Rama në monologun e tij të së dielës ka thënë se duhen reforma dhe duhet shembur republika e vjetër dhe ka thënë se do e bëjë ai. Nuk tha se çfarë e pengoi të mbante premtimet por ju e dini se i ka penguar tepsia. Rama është personifikim i Republikës së vjetër. Ndaj s’mund të themelojë të renë. Të renë e themeluat ju. Unë kam planin, vendosmërinë dhe vullnetin ta çoj përpara,” tha Basha.