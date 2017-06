Rama, kampioni i gjobaxhiut

Njeriu që vetëm në 2014-n shoqëroi në polici 39 mijë qytetarë, dhe që në vitet pasuese ruajti të njëjtat ritme, por duke i shoqëruar me gjoba masive për çdo biznes të vogël, premton se ka ndërmend të sillet njëlloj, nëse shqiptarët do ta votojnë me 25 qershor. Edi Rama, ky kampion i gjobaxhiut ka regjistruar një spot elektoral që ka skandalizuar gjithë Shqipërinë. Duke ngatërruar shtetin e shërbimit me një juntë që rrjep qytetarët, kryeministri-dezhurn po na ndihmon të gjithëve, duke dalë hapur me synimin për të thyer rekordin e tij të keqtrajtimit të shqiptarëve

Fakti i Ditës: 1 milionë votat e 2013-s, Edi Rama i ktheu në 1 milionë fletë-arreste e thirrje në polici

Prej disa ditësh një reklamë e pazakontë zgjedhore që ka për protagonist kryeministrin e vendit, po çudit dynjanë. Jo se nuk çuditemi prej Ramës pasi qyshkurse ai njihet prej publikut, e ka të vështirë të bëjë gjëra normale. Këtë herë, shefi i qeverisjes më propagandeske dhe më pak punëtore në gjithë historinë e qeverimit të Shqipërisë, kishte zgjedhur një metodë origjinale për t’i hyrë në zemër popullit. I emocionuar nga gënjeshtra më e madhe e jetës së vet, të cilët e thotë vetë, e promovon vetë dhe e beson në mënyrën më foshnjarake po vetë, se ai po “bën shtet”, Rama e ekranizoi në formën e reklamës zgjedhore se si e kupton ai shtetin. Dhe shteti për Ramën ishte një polic që u vë gjoba shoferëve. Sikur çështja të ishte deri, nuk do merreshim shumë seriozisht me Ramën, pasi në fund të fundit, ai e meriton të jetë polic sepse ka gjatësinë dhe tregon barsoleta. Çështja më shqetësuese është fakti se Rama e tregoi veten si përfaqësues i gjobëvënësve. Ai emetoi për publikun fjali të tilla që na lanë të kuptojmë se ky shtet dhe “shtetbërësi” i tij gjithë shpresën për investime e ka të mbështetur mbi gjobat. Pra gjithë suksesi për ekonomi më të mirë, duhet parë te mosvënia e rripit e shoferit, apo në ndonjë kilometër shpejtësie më të madhe nga ajo e kaluara. Kryeministri, pavarësisht pozicionit qesharak që kishte marrë këtë herë, duhet thënë se simbolikisht ishte në rregull. Ai ka katër vjet që shihet në rolin e një gjobëvënësi të madh duke na sjellë nga katastrofa në katastrofë në ekonomi. Nuk la të varfër pa ia hequr bukën e gojën dhe pa plasur në burg. Kjo qeveri detyroi po ashtu qytetarët që t’i vendosnin drynin bizneseve, pasi politika e taksave të lartë ishte e papërballueshme për ta. Në katër vite Rama shpërdoroj paratë e shqiptarëve me tendera dhe koncesione, ndërsa hapi thesin në investime e shpenzime luksi për miqtë, familjarët, shokët, ortakët. Po ashtu me paratë e zhvatura nga xhepat e qytetarëve , Edvini vendosi në punë gjithë makinerinë e tij propagandistike për të ngritur kultin e shtet formuesit, mitin e tij të shtet formimit. Me dashje apo nga injoranca, Edvini ngatërron zbatimin e ligjit si një detyrë e çdo qeverie me shtetin dhe shtet formimin. Me dashje apo nga injoranca fyen dhe lëndon me megalomaninë e tij një popull që ka ditur të krijojë rregulla dhe të jetojë në frymën e ligjeve të veta edhe në kohërat me të errëta të historisë. Cili ligj qenka ai që godet lirinë dhe dinjitetin e sipërmarrësve duke u qëndruar me hanxhar mbi kohë sikur të mos ishin faktori numër një i punësimit dhe zhvillimit të vendit? Cili ligj godet të drejtën e jetës? Cili ligj çoka njerëzit në vetëvrasje sepse nuk paguajnë dot llambën e dritës? Ligje të tilla nuk ka në demokraci. Ato janë ligjet e pashpirtësisë, ligjet e oligarkisë. Erdhën në pushtet duke pretenduar çudira, ndërsa aplikuan për shqiptarët veçse drurin dhe zhvatjen. Ndaj me bindje themi që Rama në gjithë këto vite aktive në politikë, përveçse është treguar një arrogant aktiv, nuk ka shfaqur as nivelin më minimal të shtetarit apo njeriut që “bën shtet”. Sepse përvoja ka treguar që shtetet nuk janë ndërtuar nga burrat e lehtë, as nga arrogantët, as nga ata që nuk dinë ç’është puna e zyrës, por ku mbillen nuk korren, etj. Përveçse instalimit me sukses në pushtet të bijve të kriminelëve komunistë, Ramës nuk do t’i njihet ndonjë meritë tjetër.