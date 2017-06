Rama krijon batalionin “Hakmarrja”

Kryetari i fraksionit “Rilindja” ka kuptuar se s’ka asnjë shpresë për t’u rikonfirmuar si kryeministër, prandaj dhjetë ditët e fundit të fushatës ka vendosur t’ia kushtojë luftës civile që ka shpërthyer në radhët e koalicionit qeverisës dhe larjes së hesapeve me ata që mund t’i prishin punë gjatë opozitës së ardhshme. Marionetat kanë dalë në skenë dhe flasin për votë hakmarrjeje kundër ish-aleatëve, njësoj siç fliste diktatori për vota-plumba, apo vetë Edvini më 2013-n për vota-shuplaka. Lufta civile do ketë viktimat e saj, por duhet të presim për të parë nëse marionetat do ta kenë pranë shefin, kur të konfirmohet kataklizmi elektorale me 26 qershor

Teksa e ka ndierë frikën e humbjes më 25 Qershor, i gjendur në panik, Rama veçse po shton sulmet ndaj aleatëve, duke fajësuar pikërisht ata, për këtë braktisje totale që po i bëjnë shqiptarët. Kryeministri në ikje, në këtë fushatë nuk ka as bilanc e as program për qytetarët, ndërsa po mundohet që këtë boshllëk ta mbuloj duke u hedhur në sulm ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim , por edhe PDIU-së së Shpëtim Idrizit. Edvinin e kanë braktisur të gjithë. Ai sot gjendet në situatën më të keqe, pasi përveç socialistëve e braktisën edhe rilindësit e pakënaqur nga torba e pushtetit. Ditën e djeshme, Rama nxori në skenë, marionetat e tij. Në një mesazh, Taulant Balla sulmoi LSI-në, ndërsa i nënvizoi se me votat e tyre ishte bërë President. Ndërkohë po një ditë më parë edhe ish ministri i Drogës, Saimir Tahiri rreshtoi një sërë akuzash dhe shantazhesh kundrejt aleatit në Qeveri. E gjitha kjo tregon se kryetari i PS-së është kapur ngushtë prej qëndresës së shqiptarëve dhe veçse po rrëfen gjendjen e rëndë psikologjike. I gjendur para fundit të tij politik, Rama po kërkon shpëtim përmes presionit dhe shantazhimit. Ndërkohë edhe sondazhet e fundit e nxjerrin me humbje të madhe nga rezultati i 2013-ës, pavarësisht se këto rezultate vijnë prej medieve të kapura nga vet ai. I braktisur në masë nga qytetarët, kryeministri i turpit dhe banda e tij po vërtetojnë dita-ditës dhe nga mitingu ne miting presionin e madh të akumuluar tek ata , duke bërë kështu t’i shterojnë edhe mashtrimet elektorale. Në këtë fushatë kryeministri në ikje, në çdo takim tregon barcaleta me ëndrrën e tij se ‘sikur të kishte 71 mandate do ta lulëzonte Shqipërinë, por në fakt edhe ai vet po e ndien humbjen. Duke detyruar drejtorët, punonjësit e administratës që të grumbullojnë vota se ndryshe do të hiqen nga puna, duke shantazhuar aleatët në koalicion, Rama tregon se e ka hak këtë braktisje prej shqiptarëve. Ndërkohë agresiviteti dhe sulmi i vazhdueshëm i rilindësve dhe kryerilindasit, nuk është e padëgjuar. Marrëdhënia e vështirë me aleatët dhe sulmi i vazhdueshëm ndaj tyre, na kujton edhe kohën e Nanos. E gjitha kjo vjen pasi, Rama kërkon pushtet vetëm për vete. Por, shqiptarët nuk harrojnë lehtë. Gjëma dhe e keqja që mbolli ne vend, ky kryeministër i tepsisë do të marr përgjigje më 25 Qershor. Mbajtja peng e Shqipërisë për katër vite, do të ndëshkohet me vote. Kështu, duke parë fuqinë e bashkimit popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës, Ramws si ka mbetur gjë tjetër veçse të sulmoj në mënyrë çnjerëzore aleatet. Shqiptarët nuk e pranojnë më Edi Ramën në krye të vendit, ndaj më 25 Qershor do ta dërgojnë me votë në shtëpi.