Rama kupton se po humbet, nis prishjen e zgjedhjeve

Marrëveshja për mospërdorimin e administratës në zgjedhje nuk po zbatohet nga administrata e emëruar prej Edi Ramës, për shkak se kryeministri ka kuptuar se pa përdorimin e saj, s’ka asnjë shpresë në zgjedhjet e 25 qershorit. Sekretarët e përgjithshëm të ministrive refuzojnë publikisht vendimet e ministrave teknikë për pezullime, ndërkohë që DAP-i arriti deri aty sa t’i thotë ministrit të Drejtësisë se nuk zbaton vendimin për pezullimin e sekretares së përgjithshme, kandidate e Ramës. Standardet zgjedhore po rrënohen, por plebishiti elektoral do të kapërcejë mbi grahmat e kryeministrit në arratisje

Ish-kryeministri Berisha: Të hetohet sekretari i Ministrisë së Arsimit, po shkel ligjin me urdhër të Ramës

Pavarësisht marrëveshjes së 18 Majit, e cila ndalon me ligj zyrtarët e administratës që të marrin pjesë në fushatë elektorale gjatë orarit zyrtar të punës, për kryeministrin kjo pak rëndësi ka. Tashmë që fushata është pothuajse në gjysmën e saj dhe ministrat teknik po vijojnë punën duke larguar cilindo punonjës që kapet me shkelje, Rama sërish kërkon përplasje, ndërsa shkel ligjet. I tillë është rasti i sekretares e Përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë, Juliana Hoxha, ku me urdhër të Ramës, DAP del kundër ligjit të ministrit teknik, Gazment Bardhi. DAP e konsideron urdhrin e pezullimit të Sekretare së Përgjithshme si tejkalim të kompetencave ligjore të Ministrit të Drejtësisë. Sipas DAP, kompetenca për pezullim apo largim nga detyra e antarëve të TND (trupi të lartë drejtues-për nëpunësit civile) është vetëm i këtij organi dhe nuk është kompetencë e vetë Ministrit. Kësisoj, edhe pse në fuqi është një marrëveshje që ndalon kategorikisht zyrtarët të marrin pjesë në fushatë, Edvini e ka të pamundur të bëj pa to. Braktisja totale nga ana e qytetarëve po detyron kryeministrin në ikje të detyroj përmes presionit të largimit nga puna, administratën që të dalë në shesh dhe të brohras për të. Rasti i mësipërm vjen pasi sekretarja e Përgjithshme ndodhet në listat kandidatëve për deputete të Partisë Socialiste të Shqipërisë, që është e ndalur me ligj. Po ditën e djeshme, edhe ish kryeministri Berisha i bëri thirrje ministres së Arsimit që të shkarkojë menjëherë nga detyra dhe të çoj për ndjekje penale” Plarent Ndrecën, sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Sipas Berishës, i cili i referohet mesazhit të një “pedagogu” dërguar në rrjetin social facebook, Ndreca bën presion kriminal mbi rektoret e Universiteteve me urdhër të Ramës. Kjo përpjekje e dështuar e Ramës për të grumbulluar vota, duke shkelur ligjet e vendit është tregues i qartë i panikut që e ka zënë për mungesën e njerëzve, ndaj dhe ai ka vendosur ta shkelë edhe formalisht Ligjin “Për Nëpunësin Civil” .

Përplasja në qeveri, Bardhi: DAP nuk ka autoritet për urdhrat e ministrit-Gati 2 padi/ Ministri i Drejtësisë, Gazmend Bardhi ka reaguar në lidhje me vendimin e Departamentit të Administratës Publike, që i rrëzoi urdhrin e pezullimit të Sekretares së Përgjithshme, Juliana Hoxha e cila është kandidate për deputete në listat e PS-së në Tiranë. Ministri Bardhi shprehet se DAP nuk ka autoritetin për të kontrolluar apo verifikuar urdhrat e Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa bën të ditur se Sekretarja e Përgjithshme Juliana Hoxha është e pezulluar nga vendi i saj i punës. Ai bën të ditur se ka bërë gati dy padi për DAP dhe Juliana Hoxhën. “Ministria e Drejtësisë nuk ka marrë zyrtarisht dhe nuk pret asnjë vendimmarrje nga Departamenti i Administratës Publike, i cili nuk ka asnjë autoritet për të kontrolluar dhe verifikuar urdhrat e Ministrit të Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë ka pritur në përputhje me ligjin, përgjigje nga Departamenti i Administratës Publike, deri në momentin e hyrjes në fuqi të vendimit nr. 437/2017 të Këshillit të Ministrave, i cili ngarkon titullarin e ministrisë për të marrë masat e pezullimit ndaj nëpunësve civilë që janë kandidatë në zgjedhje. Departamenti i Administratës Publike është në lirinë e tij të plotë të mbështesë paligjshmërinë në administratën publike, duke lejuar procedurat fiktive dhe të falsifikuara të kryera nga nëpunës civil. Për këtë përgjegjësia është individuale dhe vetëm e këtij institucioni. Por kjo sjellje në kundërshtim flagrant me ligjin, nuk pengon Ministrin e Drejtësisë të marrë masat e nevojshme në përputhje me Kushtetutën, ligjin për nëpunësin civil dhe Kodin Zgjedhor. Në përputhje të plotë me kuadrin ligjor në fuqi, me urdhrin nr. 3817, datë 08.06.2017, Ministri i Drejtësisë ka urdhëruar pezullimin nga detyra të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë. Ky urdhër është në fuqi dhe çdo palë e interesuar mund ta ankimojë në rrugë gjyqësore. Ministria e Drejtësisë rikonfirmon që Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë vijon të jetë ligjërisht i pezulluar nga detyra dhe nuk është kthyer dhe nuk mund të kthehet në detyrë, derisa të ketë rënë shkaku ligjor i pezullimit. Gjithashtu, bëjmë me dije se për shkak të shkeljeve flagrante të ligjit,Ministri i Drejtësisë ka nisur procedurat e lirimit nga detyra të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe po përgatit kallzim penal ndaj Drejtoreshës së Departamentit të Administratës Publike dhe znj.Juliana Hoxha.