Rama mashtron me tarifën e rilicensimit të pikave të karburanteve

Gjatë bashkëbisedimit në mëngjes me 3 gazetarë, Rama u pyet edhe për çështjen e tarifës së rilicensimit të pikave të karburanteve. Rama u përgjigj ftohë se nuk ka punë qeveria në këtë çështje dhe se kjo është një çështje e pushtetit lokal. Por në fakt, kjo është një tjetër gënjeshtër që Rama tha live në TV-në e tij në Facebook. Ka qenë qeveria Rama që në vitin 2015 mori një vendim në mungesë të transparencës ku me anë të tij përcaktoi një tarifë licensimi, ku të gjitha pikat e ekzistuese të karburantit detyrohen të rilicensohen dhe të paguajnë 5 milionë lekë në rast se gjenden në territorin e Bashkisë Tiranë dhe 2 milionë lekë në rast se gjenden në territorin e bashkive të tjera. Ky vendim u hodh poshtë nga Gjykata Kushtetuese si arbitrar, por ky fat nuk e pengoi Këshillin e Ministrave të qeverisë Rama të vendosë një tarifë të re licencimi, e cila gjykohet nga shoqëritë hidrokarbure gjithashtu si shumë e lartë. Unioni i Shoqërive të Hidrokarbureve e dërgoi vendimin në fjalë në Gjykatën Kushtetuese dhe arriti të bindë gjykatësit se imponimi i një tarife të tillë licencimi përbën një taksë të fshehtë në kurriz të konsumatorit dhe se për rrjedhojë, kjo taksë është e paligjshme. Gjykata Kushtetuese e rrëzoi këtë rritje të tarifave si abuzive. Por në prill 2017, qeveria mori një vendim të ri, në të cilin, pikat e karburanteve kërkohet të paguajnë një tarifë licencimi në masën 3 milionë lekë në Bashkinë Tiranë dhe 1 milionë lekë në bashkitë e tjera. Nisur nga ky vendim, në muajin gusht, bashkia Tiranë vendosi të kërcënojë me bllokim pikat e karburanteve duke kërkuar tarifat e reja të licencimit. Pra, vendimi është miratuar nga Këshilli i Ministrave, biles në kundërshtim me qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese, dhe nuk është aspak një çështje që i takon vetëm pushtetit lokal, siç kryeministri u shpreh. Edhe pse vendos të vërë një tarifë të re rilicensimi mbi pikat e karburanteve, gjë e cila do ndikojë në rritjen e çmimit për xhepat e qytetarëve, Rama nuk ka guxim ta pranojë këtë gjë, por ia hedh përgjegjësinë tërësisht pushtetit vendor. Ndoshta Rama duhet t’i bëjë takimet nga dreka apo darka, se në mëngjes harron edhe vendimet e qeverisë së vet.