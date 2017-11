Rama, me përvojë në divorce, nuk divorcohet dot nga Tahiri  

Famoz për lënien e shokëve të partisë në baltë, posa i del një interes i ri politik, i familjarizuar me divorcimin edhe në jetën private, Edi Rama e ka të pamundur të distancohet nga Saimir Tahiri. Rama-Tahiri janë një binom i pandashëm, prandaj edhe drejtësisë do t’i duhet t’i trajtojë si një subjekt penal. Asnjë komedi, farsë apo gjuhë rrugaçi s’do ia garantojë dot Edi Ramës divorcin me Tahirin, që mund t’i zgjasë edhe pak jetën parlamentare

Në gjithë historinë e bombave, skandaleve, dosjeve dhe përgjimeve që janë përhapur me shpejtësi në mjedisin politik të vendit, ka një të vërtetë të pamohueshme, të cilën sado që përpiqet ta fshehë kryeministri Edi Rama, e dinë tashmë shqiptarët, organet e drejtësisë dhe gjithë miqtë ndërkombëtarë të Shqipërisë. Edvini është bërë një me krimin e organizuar dhe është i gatshëm të sakrifikojë gjithçka për të penguar shkatërrimin e lidhje që ai ka me Saimir Tahirin. Rama që njihet si një mjeshtër i divorceve, si në jetën e tij bashkëshortore, por edhe në politikë, ku ka nxjerrë jashtë partisë së vet emra si Kastriot Islami, Arben Malaj e së fundmi Ben Blushi, çuditërisht ka ngecur në procesin e “divorcit” politik me benjaminin e tij tepelanas, që e ka vendosur me shpatulla pas murit dhe i imponon bashkëjetesën me hangarin e krimit. Të dy prej mëse dy javësh heshtin dhe u fshihen prononcimeve në media për lidhjen me Habilajt, 863 mijë eurot dhe dy patentat e skafit të ish-ministrit në makinën e Orest Sotës. Por nëse heshtja e Tahirit është një lëvizje taktike e mirëmenduar, ajo e Edi Ramës veçse vërteton dyshimet për një partneritet të fortë midis të dyve në çdo fazë që kaloi procesi i kanabizimit të vendit dhe shndërrimit të Shqipërisë në një Kolumbi të vogël në zemër të Europës. Pamundësia e Ramës për tu distancuar nga ish-ministri i tij më i besuar, ndoshta vjen prej kërcënimeve që Tahiri thuhet se i bën me dosjen e kokainës të të vëllait Olsi Rama, por mbi të gjitha vjen prej faktit të pamohueshëm se vetë kryeministri është i përlyer në aferën gjigande të narkotrafikut, që tashmë po hyn në fazën e fundit dhe që konsiston në pastrimin e parave të pista nëpërmjet futjes së tyre në ekonominë e vendit. Lidhja e tij simbiotike, e pashkatërrueshme me Saimir Tahirin shpejgon në mënyrën më të mirë të mundshme të gjithë shfaqjen që prodhoi në Kuvend gjatë seancës plenare për buxhetin 2018, ku u end si nomad sa në një deg në tjetrën vetëm që t’i shpëtonte llogaridhënies për kanabizimin e Shqipërisë. Sikur të mos mjaftonte pesha e dosjes së Tahirit, Rama u shokua edhe kur Lulzim Basha i kërkoi Damianin e Energjetikës në seancë, pasi mediat anembanë po buçasin për megaskandalin e ministrit të radhës të kësaj qeverie të lidhur me krimin e organizuar, që do të trondisë themelet mbi të cilin është ngritur konsorciumi i krimit të veshur me pushtet. Rama u duk dje totalisht i çorientuar dhe frika e tmerri që e kanë pushtuar prej publikimit nga Gjykata e Katanias të përgjimeve të dosjes “Habilaj” u shtuan dhe iu bën makth, kur kryeopozitari Basha i tha me të drejtë se për të dhe qeverinë e tij do të vijnë ditë më të zeza. Ruajtja e binomit të pandashëm që ndërton me Tahirin, duket se do të çojë Edi Ramën drejt një fundi të hidhur politik, ku humnera do ta përpijë së bashku me paratë e kanabisit dhe ndërkombëtarët me ndërhyrjen e tyre do të përpiqen të minimizojnë kostot që kjo rrokadë e pushtetit do të ketë për shoqërinë shqiptare, të vendosur nën tutelën e bandave me urdhër kryeministror.