Rama merr rrugën drejt opozitës

Sfida e radhës e shqiptarëve mbetet rrëzimi me votë më 25 Qershor i Edi Ramës dhe çetës së tij. I klasifikuar si keqbërësi më i madh shqiptar i 27 viteve të fundit, kryeministri-dezhurn i është futur detit në këmbë dhe po kërkon pushtet i vetëm, për t’u hakmarrë ndaj të gjithë atyre që i prishën ëndrrën e qeverisjes pa opozitë. Edi Rama vijon të shpallë kudo armiq e kundërshtarë, por halli i tij kryesor mbetet kalimi në opozitë, pa revoltë në PS dhe në marrëveshje heshtjeje me klanet e kanabisit

Pas suksesit historik të kreut Basha dhe opozitës shqiptare, sfida e radhës mbetet 25 Qershori. Kjo marrëveshje e suksesshme që u kurorëzua me zmbrapsjen e Edi Ramës dhe krijimin e Qeverisë teknike, marshimin e radhës e ka rrëzimin me votë të Edi Ramës dhe çetës së tij, që për 4 vite ia doli ta izolonte vendin, duke i dhënë shqiptarëve: mjerim, varfëri, drogë, krim e korrupsion. Kjo marrëveshje e rëndësishme e 18 Majit e ktheu opozitën në zgjedhje, ndërsa paralajmëron fundin me fuqinë e votës së kësaj organizate kriminale që qëllimin e vetëm kishte interesat personal. Qëndresa, rezistenca, qytetaria 3 mujore e Opozitës e qytetarëve në Çadrën e Lirisë, pavarësisht elementëve propagandistik për ta paraqitur si të dështuar, ia doli që të fitoj kauzën për mbajtjen e zgjedhjeve të lira me një qeveri teknike. Kjo kupolë e Republikës së Vjetër nuk mund të merrte peng fatet e vendit për hir të interesave personale. Edvini, baroni i krimit dhe drogës, që synonte të shfaroste pluralizimin dhe të qeveriste Shqipërinë, njësoj si etërit e tij në diktaturë, me një opozitë fasadë të krijuar sipas dëshirave personale, nuk mund të lejohej të bëhej realitet, ndërsa është po aq e rëndësishme që në 25 Qershor të zhduket njëherë e mirë nga jeta politike, si kryeministri më i dështuar në historinë 27 vjeçare të demokracisë së Shqipërisë. Ky njeri, prej muajsh doli kundër të gjithëve, madje edhe kundër ndërkombëtarëve që kanë këmbëngulur vazhdimisht që kryeministri të marrë përsipër përgjegjësinë për krizën, duke konfirmuar se ishte i vetmi, i cili kërkonte të nxirrte Shqipërinë nga rruga e së drejtës, kjo për t’i vendosur të gjitha pushtetet nën kontrollin e tij dhe oligarkisë së krimit dhe drogës. Tashmë që gjithçka u përmbys dhe Basha realizoi marrëveshjen historike për hir të interesit të vendit, mbetet që qytetarët, ashtu siç u bën bashkë në protestat madhështore të Opozitës: më 18 Shkurt dhe 13 Maj, më 25 Qershor do të vendosin pushtetin në duart e tyre, përmes votës. PD e Opozita së bashku, siç edhe kanë deklaruar, me platformat e tyre kërkojnë që pushtetin t’ia kthejnë qytetarëve dhe të jenë po ata që të vendosin për të ardhmen e tyre. Që e gjitha kjo të realizohet, që rrugëtimi heroik i PD-së dhe Bashës të mbyllet me sukses, duhet një bashkim i fuqishëm i qytetarëve, ku përmes votës t’i tregojnë vendin bandave që qeverisin në këto 4 vite. 25 Qershori është dita vendimtare për të përmbysur pushtetin kriminal dhe për të vënë në zbatim Republikën e Re, një Republikë kjo e mirëqenies, e punës, e projekteve të mëdha, por mbi të gjitha një Republikë e shpresës se e ardhmja do jetë më e mirë. Po 25 Qershori mbetet, si kurrë më parë edhe përpjekja e shqiptarëve për të zhdukur përfundimisht të keqen ekstreme me emrin “Rilindje”, e cila e ka braktisur Shqipërinë në ditët më të vështira të saj.